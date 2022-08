Zuger Wahlen 2022 Benny Elsener im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte. 31.08.2022, 13.34 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Benny Elsener den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Benny Elsener stellt sich in eigenen Wort vor)

Zug braucht Macher, ich war es in der Feuerwehr und ich bin es heute, als Unternehmer und in der Politik. Mich interessiert die konstruktive Politik, machen, lösungs- und zielorientiert sein. Ich bin in der Stadt Zug geboren und für die Politik unabhängig mit keinen verpflichtenden Mandaten geblieben. Für mich zählt der Mensch, der Mensch in der Stadt und im Kanton. Ich stehe für Lebensqualität und Sicherheit für Familien wie auch Einzelpersonen, Tiere und Umwelt, das heisst, genügend Freiräume, funktionierende Mobilität für alle, gute Bildung, attraktive Arbeitsplätze, ein starkes einheimisches Gewerbe, Wohnvorteile für Zuger, unsere Traditionen erhalten, die Stadt wertschätzen, nicht nur nehmen, auch geben. Eigenverantwortung vorleben.

___

