Unihockey – Herren 1. Liga Bern Capitals bezwingt auswärts Zuger Highlands Sieg für Bern Capitals: Gegen Zuger Highlands gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:4. 17.10.2022, 15.59 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Florian Hess in der 11. Minute. Er traf für Zuger Highlands zum 1:0. Gleichstand war in der 11. Minute hergestellt: Sebastien Wehrli traf für Bern Capitals. Sebastien Wehrli war auch gleich für die 2:1-Führung (12. Minute) für Bern Capitals verantwortlich.

Zuger Highlands glich in der 15. Minute durch Reto Flütsch aus. In der 25. Minute gelang Claudio Kälin der Führungstreffer zum 3:2 für Zuger Highlands. Michael Schuler sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Zuger Highlands.

Die 53. Minute brachte für Bern Capitals den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Yannik Arm. Gleichstand war in der 59. Minute hergestellt: Elia Garbely traf für Bern Capitals. In der Verlängerung entschied Bern Capitals das Spiel für sich. Timon Hansen traf in der 65. Minute zum 5:4.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Bern Capitals: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sebastien Wehrli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Elia Garbely mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Timon Hansen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannik Arm mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Patrik Dedaj mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Bern Capitals auf Rang 8. Das Team hat elf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Bern Capitals in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SV Waldenburg Eagles (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

In der Tabelle liegt Zuger Highlands weiterhin auf Rang 11. Das Team hat fünf Punkte. Zuger Highlands trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf Unihockey Schüpbach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.