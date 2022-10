Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach setzt Siegesserie auch gegen Zuger Highlands fort Black Creek Schwarzenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Zuger Highlands fort. Das 4:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 10.10.2022, 02.27 Uhr

(chm)

Severin Zaugg eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Black Creek Schwarzenbach das 1:0 markierte. Der gleiche Severin Zaugg war in der 21. Minute auch für das 2:0 für Black Creek Schwarzenbach verantwortlich. Raphael Lehmann baute in der 34. Minute die Führung für Black Creek Schwarzenbach weiter aus (3:0).

Black Creek Schwarzenbach erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Christian Nyffenegger weiter auf 4:0. In der 49. Minute verkleinerte Reto Flütsch den Rückstand von Zuger Highlands auf 1:4. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Daniel Uhr in der 54. Minute für Zuger Highlands auf 2:4.

Severin Zaugg mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Das Spiel wird Severin Zaugg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Christian Nyffenegger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Daniel Uhr mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Reto Flütsch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie auch die einzigen Spieler, welche für ihr Team heute punkteten.

Nach dem Spiel wurde Severin Zaugg zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei Zuger Highlands wurde diese Ehre Damian Hess zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Black Creek Schwarzenbach von Rang 8 auf 7. Das Team hat elf Punkte. Auf Black Creek Schwarzenbach wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SV Waldenburg Eagles, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Zuger Highlands liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat vier Punkte. Für Zuger Highlands geht es zuhause gegen Bern Capitals (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

