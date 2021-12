Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Baar: Razzia gegen illegale Sportwetten und Glücksspiele Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 09.12.2021, 16.24 Uhr

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden können im Kampf gegen illegale Sportwetten und Glücksspiele einen Erfolg verbuchen. Mehrere Spielautomaten sowie Bargeld wurden sichergestellt. Eine illegal tätige Serviceangestellte wurde festgenommen.

Fahnder der Zuger Polizei haben am Dienstag (7. Dezember 2021) ein Vereinslokal an der Oberneuhofstrasse in Baar wegen Verdachts der Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Geldspielgesetz kontrolliert. Beim Betreten des Lokals waren mehrere Gäste dabei, illegale Sportwetten zu tätigen sowie an Glücksspielautomaten zu spielen. Die Einsatzkräfte stellten vier Notebooks, zwei Glücksspielautomaten sowie rund 9000 Franken sicher. Bei der Lokalkontrolle wurde die Zuger Polizei von einem Spezialisten der interkantonalen Geldspielaufsicht (GESPA) unterstützt.

Eine im Lokal tätige Servicekraft arbeitete seit dem 9. November 2021, ohne über die dafür erforderliche Arbeitsbewilligung zu verfügen. Zudem hielt sie sich illegal in der Schweiz auf. Sie wurde festgenommen und mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen bestraft. Das Amt für Migration versetzte die 25-jährige Frau nach Abschluss des Strafverfahrens deshalb in Ausschaffungshaft und wird sie am Samstag, 11. Dezember 2021 in ihr Heimatland Serbien zurückschaffen. Die Frau erhielt zudem ein zweijähriges Einreiseverbot - gültig für das schweizerische und liechtensteinische Gebiet sowie für das gesamte Gebiet der Schengen-Staaten. Weiter hatten bei der Betriebskontrolle zwei der anwesenden Gäste kein COVID-Zertifikat und wurden mit je 100 Franken gebüsst.

Der Lokalbesitzer, ein 44-jähriger Schweizer, der mutmasslich illegale Sportwetten und Glücksspiele angeboten hat, wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz, das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das COVID-19-Gesetz verantworten müssen.

Heute, 08:02 Uhr

Ein Auto ist ins Schleudern geraten und landete im Ägerisee. Der Lenker blieb unverletzt.

Am Donnerstagmorgen (9. Dezember 2021), um 04:30 Uhr, ist es auf der Hauptseestrasse in Morgarten (Gemeinde Oberägeri) zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 41-jähriger Autolenker ist auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve im Bereich des Restaurants Eierhals ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte über die Gegenfahrbahn, geriet auf das Wiesland, überschlug sich dort mehrfach und kam auf den Rädern stehend im Uferbereich des Ägerisees zum Stillstand. Der aufgebotene Rettungsdienst Zug betreute den Lenker. Er blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 10'000 Franken. Das Auto musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Gestern, 10:34 Uhr

Eine alkoholisierte Lenkerin ist mit einer Hausmauer kollidiert. Trotzdem beschädigtem Vorderrad setzte sie die Fahrt fort und ignorierte auch die Polizei.

Am frühen Mittwochmorgen (8. Dezember 2021), kurz nach 02:00 Uhr, ist eine Autolenkerin auf der Ägeristrasse in Zug, in einer Verengung oberhalb des Kolinplatzes, in eine Haussäule geprallt. Dabei wurde das rechte Vorderrad ihres Autos stark beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde vorerst von einem Passanten an der Weiterfahrt gehindert. Noch bevor eine Polizeipatrouille vor Ort war, gelang ihr die Flucht von der Unfallstelle. Quasi auf drei Rädern und funkensprühend fuhr die 45-Jährige auf der Ägeristrasse bergwärts. Eingangs Menzingen hatte eine Polizeipatrouille zu ihr aufgeschlossen. Die Lenkerin regierte jedoch weder auf Blaulicht und Horn noch auf die eingeschaltete Matrix «Stop Polizei». Statt anzuhalten fuhr sie einfach weiter. Kurz vor der Strafanstalt Bostadel konnte eine zweite Polizeipatrouille das beschädigte Auto überholen und die Lenkerin zum Anhalten bewegen. Der Pikett-Staatsanwalt ordnete bei ihr eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Der Führerausweis wurde der fehlbaren Lenkerin zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken. Das Auto musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Unterhaltsdienst stand für die Fahrbahnreinigung ebenfalls im Einsatz.

Dienstag, 07.12.2021, 14:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft hat eine grössere Menge an Laminat unsachgemäss entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitagabend (3. Dezember 2021) und Montagmorgen (6. Dezember 2021), hat eine bis jetzt unbekannte Täterschaft auf dem Werkplatz einer Baufirma an der Kantonsstrasse eine grössere Menge an Laminat illegal deponiert. Das Sperrgut wurde auf dem Boden sowie in einer Baumulde abgelegt. Die Ermittlungen bezüglich der Täterschaft sind im Gang.

Zeugenaufruf

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am vergangenen Wochenende an der Kantonsstrasse zwischen Nidfuren und Schmittli verdächtige Wahrnehmungen gemacht, Angaben zur Täterschaft oder verdächtigen Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Zuger Polizei (T 041 728 41 41) zu melden.

Dienstag, 07.12.2021, 12:00 Uhr

Bei winterlichen Strassenverhältnissen ist eine Fahrzeuglenkerin von der Strasse abgekommen und in eine Mauer sowie einen Kandelaber geprallt. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden.

Am Dienstagmorgen (7. Dezember 2021), kurz vor 06:45 Uhr, ist eine 23-jährige Autofahrerin auf der Morgartenstrasse von Oberägeri kommend in Richtung Sattel gefahren. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug ins Rutschen, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte auf der linken Seite in eine Mauer sowie in einen Kandelaber. Anschliessend schlitterte das Auto auf die rechte Strassenseite und kam auf dem Trottoir zum Stillstand.

Die junge Lenkerin blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Weil aus dem Unfallfahrzeug Flüssigkeiten ausliefen, rückten auch Angehörige der Feuerwehr Oberägeri aus, um eine Beeinträchtigung der Umwelt zu verhindern.

Im Einsatz standen Mitarbeitende eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes, der WWZ AG sowie der Zuger Polizei.

Dienstag, 07.12.2021, 10:24 Uhr

Auf der Suche nach Bargeld ist ein Mann in ein parkiertes Auto gestiegen. Bevor er dieses wieder verlassen konnte, wurde er vom Fahrzeugbesitzer angetroffen, festgehalten und der Polizei übergeben.

Nicht schlecht gestaunt hat am Montagabend (6. Dezember 2021) ein 39-jähriger Mann, als er nach einem Nachtessen mit einem Kollegen, zu seinem auf dem Bundesplatz in der Stadt Zug parkierten Auto zurückkehrte. Auf dem Fahrersitz sass ein ihm unbekannter Mann. Dieser war gerade dabei, den Fahrzeuginnenraum nach Bargeld zu durchsuchen.

Zusammen mit seinem Kollegen gelang es dem Autobesitzer, den 24-jährigen «Eindringling» bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizisten festzuhalten.

In der polizeilichen Einvernahme gab der junge Mann zu, auf der Suche nach Bargeld ins Auto eingestiegen zu sein. Er muss sich dafür bei der Staatsanwaltschaft verantworten. Nach der Einvernahme wurde der 24-Jährige aus der Polizeihaft entlassen.

Sonntag, 05.12.2021, 09:57 Uhr

Beim «Einkaufscenter Zugerland» ist es auf einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Beide Beteiligten haben ausgesagt, bei grün gefahren zu sein.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag (4. Dezember 2021), kurz vor 16:30 Uhr, auf der Hinterbergstrasse in der Gemeinde Steinhausen. Ein 66-jähriger Autofahrer war von Cham kommend in Richtung Steinhausen unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 45-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Parkhaus des «Einkaufscenter Zugerland» und beabsichtigte nach links auf die Hinterbergstrasse zu fahren. In der Folge kam es zu einer seitlich/frontalen Kollision. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den Autos beträgt mehrere Tausend Franken.

Bei der Befragung gaben beide Beteiligten an, bei grün über die Kreuzung gefahren zu sein. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt.

Die bei den beiden Fahrzeuglenkenden durchgeführte Atemalkoholmessung ergab beim 66-jährigen Mann einen positiven Wert von 0.58 mg/l. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Freitag, 03.12.2021, 14:37 Uhr

Der Inhaber eines Cafés hat nach zwei COVID-Kontrollen fünf Polizisten angezeigt - zu Unrecht wie der Entscheid der Staatsanwaltschaft zeigt.

Nachdem der Inhaber eines Cafés am 23. und 28. September 2021 von zwei bzw. drei Polizisten betreffend Einhaltung der COVID-Bestimmungen kontrolliert worden war, hat er noch gleichentags am 28. September 2021 alle fünf Polizisten angezeigt. Der Cafébetreiber warf den Polizisten vor, sein Lokal ohne Durchsuchungsbeschluss betreten, sich nicht ausgewiesen und seine Gäste belästigt zu haben. Die bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eingegangene Strafanzeige lautete auf Hausfriedensbruch, Nötigung und Amtsmissbrauch.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat die vom Cafébetreiber gegen die Polizisten erhobenen Vorwürfe geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass diese haltlos sind und sich die Polizisten anlässlich der fraglichen Kontrollen gesetzeskonform verhalten haben. Deshalb verfügte die Staatsanwaltschaft am 29. November 2021 die Nichtanhandnahme der Strafuntersuchungen gegen die beanzeigten Polizisten. Die entsprechenden Nichtanhandnahmeverfügungen sind noch nicht rechtkräftig.

