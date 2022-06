Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Brunnen: Drei Verletzte bei Auffahrkollision Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz 10.06.2022, 14.40 Uhr

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Am Freitag, 10. Juni 2022, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Gersauerstrasse in Brunnen drei Personen verletzt, ein Beteiligter blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls musste die Strasse während über einer Stunde für jeglichen Verkehr gesperrt werden.

Ein 73-jähriger Autofahrer war um 15.45 Uhr in Richtung Gersau unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen ungebremst auf ein Motorrad auffuhr, das aufgrund eines Rotlichts anhalten musste. Dieses wurde gegen eine Fahrradfahrerin und eine Motorradfahrerin geschleudert, die ebenfalls am Warten waren. Dabei erlitt der 64-jährige Motorradlenker erhebliche Verletzungen und wurde von der Rega in eine ausserkantonale Klinik geflogen. Die 57-jährige Velofahrerin wurde ebenfalls erheblich verletzt und vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. Die 43-jährige Motorradlenkerin erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zum Arzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Strasse über eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Freitag, 10.06.2022 (Link)

---

In Küssnacht ist es am Donnerstagnachmittag, 9. Juni 2022 zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Um 15.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger PW-Lenker auf der Zugerstrasse Richtung Fänn, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidierte. Der Verunfallte erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden. Die 62-jährige Fahrerin im entgegenkommenden Auto blieb unverletzt.

Für die Tatbestandsaufnahme, die Bergung der Unfallfahrzeuge sowie die Reinigung der Strasse musste die Zugerstrasse bis um 18 Uhr gesperrt werden. Dies führte beidseits der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen der Rettungsdienst, die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht und der Strassenunterhaltsdienst im Einsatz.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Freitag, 10.06.2022 (Link)

---

Am Donnerstagnachmittag, 9. Juni 2022 hat sich in Wangen ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Kind ereignet. Kurz vor 15.15 Uhr betraten zwei Kinder einen Fussgängerstreifen auf der Bahnhofstrasse. Wegen einer stehenden Kolonne hielten die beiden auf dem Fussgängerstreifen an. Als ein Knabe kurz darauf weiterlief, kam es zur Kollision mit einem auf der Gegenfahrbahn herannahenden Personenwagen. Dabei erlitt der Achtjährige leichte Verletzungen. Er wurde von der Rettungsflugwacht nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital überführt. Der 62-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Freitag, 10.06.2022 (Link)

---

Am frühen Pfingstmontagmorgen, 6. Juni 2022, kurz vor 6 Uhr, ist es in Einsiedeln zu einem Selbstunfall eines Personenwagens gekommen. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Chatzenstrickstrasse bergwärts und bog rechts in den Tristelweg ein. Dort kam er nach wenigen Metern von der Kiesstrasse ab und stürzte den steilen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Rund 45 Meter unterhalb der Strasse kam das Auto schliesslich zum Stillstand.

Zur Sicherung des Fahrzeuges im steilen Gelände und Bergung des verletzten Fahrzeuglenkers stand die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln im Einsatz. Der Lenker wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit noch unbestimmten Verletzungen von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 06.06.2022 (Link)

---

Am Sonntag, 5. Juni 2022, erlitt ein Motorradlenker bei einer Selbstkollision in Gersau erhebliche Verletzungen. Der 18-Jährige war um 9.30 Uhr aus Richtung Vitznau auf der Seestrasse dorfeinwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve die Beherrschung über sein Motorrad verlor und stürzte. Er schlitterte über die Fahrbahn in einen Zaun und von dort zurück auf die Strasse. Die Rega flog den Verunfallten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital. Für die Betreuung des Verletzten und die Spurensicherung musste die Seestrasse bis um 13 Uhr gesperrt werden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Sonntag, 05.06.2022 (Link)

---

Am Samstagabend, 4. Juni 2022, kurz vor 21 Uhr, ist in Morschach ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Der Lenker fuhr mit dem Fahrzeug auf der Morschacherstrasse in Richtung Morschach als er plötzlich aus dem Motorraum Rauch wahrnahm. Er hielt an und öffnete die Motorhaube. Dabei kam ihm eine Stichflamme entgegen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die sofort alarmierte Feuerwehr Morschach konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und das Fahrzeug löschen.

Der 25-jährige Lenker erlitt leichte Verbrennungen und wurde ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zwecks Klärung der genauen Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Sonntag, 05.06.2022 (Link)

---

Am Freitagabend, 13. Mai 2022, haben zwei Unbekannte in Merlischachen einen Raubversuch auf ein Verkaufsgeschäft verübt. Zwei schwarz gekleidete Männer hatten um 18.30 Uhr das Verkaufsgeschäft an der Luzernerstrasse betreten und forderten die Herausgabe von Geld. Als sich die Verkäuferin wehrte und dabei leicht verletzt wurde, flüchteten die beiden ohne Beute. Die Kantonspolizei Schwyz konnte die beiden ermitteln. Die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen aus der Region Küssnacht haben die Tat gestanden und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz 5. Abteilung (Jugendstrafsachen) verantworten.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 01.06.2022 (Link)

---

Am Montagabend, 30. Mai 2022, ist in Altendorf ein Fussgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 55-Jährige musste vom Rettungsdienst hospitalisiert werden. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen.

Gemäss Aussagen des Verunfallten ereignete sich die Kollision mit einem Personenwagen gegen 18 Uhr auf der Zürcherstrasse, als der Mann auf dem seeseitigen Trottoir Richtung Überbauung Seepark lief. Der unbekannte Automobilist setzte seine Fahrt nach dem Unfall ohne anzuhalten fort.

Personen, welche die Kollision zwischen dem Fussgänger und einem unbekannten Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 31.05.2022 (Link)

---