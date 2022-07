Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Cham: Mann nach Badeunfall in kritischem Zustand Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. Aktualisiert 29.07.2022, 08.19 Uhr

(chm)

Heute, 19:03 Uhr

Um 14:00 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass es im Strandbad in Cham zu einem Badeunfall gekommen ist. Kinder entdeckten in der Nähe des Flosses rund 15 Meter vom Ufer entfernt einen regungslosen Mann im Zugersee. Sie schlugen sofort Alarm, worauf der Bademeister und weitere Erwachsene zu Hilfe eilten und den Mann aus dem Wasser zogen und reanimierten. Wenige Minuten später trafen der Notarzt, der Rettungsdienst Zug sowie die REGA am Unglücksort ein und führten die Reanimation weiter. In kritischem Zustand wurde der 82-Jährige in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die genauen Umstände des Badeunfalls sind noch unklar und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Eine Angehörige, der Bademeister sowie einige Badegäste wurden durch das Care-Team Zug betreut.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 19:20 Uhr

Ein Autolenker ist in ein anderes Fahrzeug geprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Verursacher war alkoholisiert und musste seinen Führerausweis abgeben.

Am Mittwoch (27. Juli 2022), kurz vor 14:30 Uhr, hat sich auf der Vorderbergstrasse in Walchwil eine Kollision zwischen zwei Autos ereignet. Der 62-jährige Unfallverursacher fuhr in Richtung See, als sein Auto vor der Verzweigung Hinterbergstrasse mit einem bergwärts fahrenden Auto zusammenstiess. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Da die Einsatzkräfte beim Unfallverursacher Alkoholsymptome feststellten, wurde bei ihm eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese fiel mit einem Wert von 0.88 mg/L positiv aus. Der Führerausweis wurde dem 62-Jährigen zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 08:10 Uhr

Bei einem Unfall haben sich ein Auto- und ein Motorradlenker verletzt. Sie wurden ins Spital überführt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend (26. Juli 2022), kurz vor 21:45 Uhr, auf der Dorfstrasse in Allenwinden (Gemeinde Baar). Ein Autolenker fuhr bergwärts in Richtung Dorf, während ein Motorradlenker von Allenwinden in Richtung Neuägeri unterwegs war. Nach der Bushaltestelle St. Meinrad verunfallten aus noch ungeklärten Gründen beide Fahrzeuge. Das Motorrad kam im Wiesland zum Stillstand und das Auto prallte gegen die Kapelle St. Meinrad. Während der 20-jährige Zweiradlenker erheblich verletzt wurde, erlitt der 25-jährige Autofahrer nur leichte Verletzungen. Die beiden Männer wurden vom Rettungsdienst medizinisch betreut und ins Spital überführt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Das Auto musste von Angehörigen der Feuerwehr Baar gesichert werden. Der Pikett-Staatsanwalt hat bei beiden Lenkern eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Zudem wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die Dorfstrasse musste zwischen dem Zentrum Allenwinden und Schmittli für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Cholrainstrasse umgeleitet. Dieser wurde dort vom Verkehrsdienst der Feuerwehren Unterägeri und Menzingen wechselseitig geführt.

Für die Spurensicherung standen Mitarbeitende der Verkehrspolizei sowie des Kriminal-technischen Dienstes der Zuger Polizei im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich, die die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner vermassen.

Zeugenaufruf

Wer den Unfall beobachtet und Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41). Nach ersten Erkenntnissen ist hinter dem verunglückten Auto ein weiteres Fahrzeug gefahren. Dessen Lenker oder Lenkerin wird als Zeuge bzw. Zeugin gesucht.

Im Einsatz standen rund 30 Angehörige der Feuerwehren Baar, Menzingen und Unterägeri, Mitarbeitende der Rettungsdienste Zug und Schwyz, eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes sowie der Kantonspolizei Zürich und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 26.07.2022, 10:07 Uhr

Ein mutmasslicher Dieb ist in der Stadt Zug festgenommen worden. Eine Polizistin hat den Gesuchten in ihrer Freizeit erkannt. Er sitzt in Haft.

Ein mutmasslicher Dieb ist vergangene Woche bei einem Einschleichdiebstahl in der Stadt Zug von einer Videokamera aufgenommen worden. Bei einem weiteren Einschleichdiebstahl in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ist der Eindringling von einem Bewohner gesehen worden. Dieser konnte den Mann gut beschreiben. Aufgrund des Signalements hat die Zuger Polizei in den vergangenen Tagen mehrfach nach ihm gefahndet. Am Freitag (22. Juli 2022), kurz nach 13:45 Uhr, ist einer Polizistin, die in der Freizeit unterwegs war, ein Mann aufgefallen, auf den das Signalement passte. Sie hat umgehend Verstärkung angefordert. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften, den Gesuchten am Lüssiweg anzuhalten. Weil dieser sich der Festnahme widersetzte, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Zum Zeitpunkt der Verhaftung trug der Mann Deliktsgut sowie ein Tatwerkzeug auf sich. Beides wurde sichergestellt.

Bei dem mutmasslichen Dieb handelt es sich um einen Rumänen, der mit einem gültigen Landesverweis belegt ist und sich demnach nicht in der Schweiz aufhalten darf. Der 26-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 20.07.2022, 11:03 Uhr

Ein Fahrradfahrer hat auf einem Rad- und Fussweg einen Spaziergänger angefahren. Dieser wurde beim Zusammenstoss verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag (17. Juli 2022), zwischen 18:30 und 18:45 Uhr, lief ein Fussgänger in Begleitung zweier Kollegen auf dem Rad- und Fussweg auf der Buonaserstrasse von Buonas herkommend in Richtung Rotkreuz. Rund 20 Meter vor der ZVB-Bushaltestelle «Rüti» wurde der 26-jährige Mann, der in der Mitte des Trios lief, von hinten von einem Fahrradlenker angefahren. Bei der Kollision verletzte er sich erheblich am Bein. Der Velofahrer hielt einige Meter nach der Kollision an und sagte erst etwas auf Englisch und dann in gebrochenem Deutsch. Danach setzt er seine Fahrt fort.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen und den Unfallverursacher. Es handelt sich um einen Velofahrer, mindestens 175 cm gross und von schlanker Statur. Der Mann trug einen Velohelm und hatte einen Kinderanhänger an seinem Fahrrad. Der gesuchte Zweiradlenker wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 19.07.2022, 16:50 Uhr

Bei einem Selbstunfall ist eine Zweiradlenkerin verletzt worden. Sie war alkoholisiert.

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagnachmittag (19. Juli 2022), um 13:30 Uhr, auf dem Chamer Fussweg in Zug gestürzt. Die 58-jährige Frau verletzte sich bei dem Selbstunfall erheblich. Sie wurde vom Rettungsdienst Zug am Unfallort medizinisch versorgt und ins Spital überführt. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand die Velofahrerin unter Alkoholeinfluss. Eine bei ihr durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0.53 mg/l.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 17.07.2022, 15:21 Uhr

Eine Zweiradlenkerin ist selbstständig gestürzt. Mit erheblichen Verletzungen wurde sie ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen (17. Juli 2022), kurz vor 10:00 Uhr. Eine 62-jährige E-Bike-Fahrerin, die aus Richtung «Burgweid» abwärts auf die Haldenstrasse fuhr, kam aus noch nicht bekannten Gründen zu Fall. Die Zweiradlenkerin, die keinen Helm trug, verletzte sich dabei erheblich.

Der Rettungsdienst Zug betreute die 62-jährige Frau medizinisch und überführte sie ins Spital. Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 17.07.2022, 09:33 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist von der Strasse abgekommen und hat zwei Randleitpfosten beschädigt. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Bei der Autobahneinfahrt Baar ist am Samstag (16. Juli 2022), kurz vor 17:00 Uhr, ein Autofahrer im Kurvenbereich links von der Strasse abgekommen. Dabei hat er einen Randleitpfosten beschädigt und einen weiteren aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Luzern fort.

Eine Polizeipatrouille konnte das signalisierte Fahrzeug wenig später jedoch in der Gemeinde Rotkreuz antreffen und den Lenker kontrollieren. Die beim 41-Jährigen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1.27 mg/l.

Der Führerausweis wurde dem fehlbaren Lenker zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Zudem muss er sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei