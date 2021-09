Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Cham: Totalschaden nach Selbstunfall Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 18.09.2021, 12.28 Uhr

Eine Autofahrerin ist von der Strasse abgekommen, in einen kleinen Baum geprallt und auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen (Mitteilung vom Samstag, 18.09.2021, 10:54 Uhr).

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 10:54 Uhr

Eine Autofahrerin ist von der Strasse abgekommen, in einen kleinen Baum geprallt und auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (18. September 2021), kurz vor 04:00 Uhr. Eine 39-jährige Autofahrerin fuhr auf der Sinserstrasse in Richtung Cham. Bei der Überbauung «Hammergut» kam sie von der Strasse ab und prallte auf der rechten Seite in einen kleinen Baum. Anschliessend kippte das Auto zur Seite und kam auf der Strasse zum Stillstand.

Die 39-jährige Lenkerin blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste mit einem Kran eines Abschleppunternehmens geborgen werden.

Die bei der Unfallverursacherin durchgeführte Atemalkoholmessung verlief negativ.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 14:28 Uhr

Bei der Kreuzung Untermühle-/ Knonauerstrasse ist ein Auto mit einer Zweiradlenkerin zusammengeprallt. Die E-Bikefahrerin wurde erheblich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (17. September 2021), kurz nach 10:00 Uhr. Ein 48-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Untermühlestrasse kommend nach rechts in die Knonauerstrasse in Richtung Cham einzubiegen. Dabei übersah er eine 66-jährige

E-Bikefahrerin, die auf der Knonauerstrasse in Richtung Cham unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision, worauf die Zweiradlenkerin zu Boden stürzte.

Die 66-jährige Frau verletzt sich dabei erheblich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 16.09.2021, 13:00 Uhr

Zwei Männer stehen in Verdacht, in den Kantonen Zug und Luzern mehrere Dutzend Velos und E-Bikes gestohlen zu haben. Der Deliktsbetrag beträgt rund 280`000 Franken.

Zwischen Anfang Dezember 2020 und Ende Februar 2021 sind bei Einbrüchen in den Kantonen Zug und Luzern zahlreiche Fahrräder im höheren Preissegment gestohlen worden. Es handelt sich dabei um E-Bikes, Mountainbikes und Rennräder sowie um Trekking- und Citybikes.

Zwei Tatverdächtige konnten Anfang März 2021 bei einem Grenzübertritt im Kanton Tessin festgenommen werden. Die beiden führten zu diesem Zeitpunkt gestohlene Zweiräder in ihrem Fahrzeug mit. Bei den Männer handelt es sich um zwei Serben im Alter von 18 und 31 Jahren. Sie stehen im Verdacht, gesamthaft rund 80 Fahrraddiebstähle begangen zu haben. Der Deliktsbetrag beträgt rund 280`000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen die beiden Beschuldigten ein Strafverfahren wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung sowie mehrfachen Hausfriedensbruchs eröffnet.

Die beiden Männer werden beim Strafgericht des Kantons Zug angeklagt.

Zum Schutz vor Velodiebstählen rät die Polizei:

• Stellen Sie Fahrräder wenn immer möglich in einem abschliessbaren oder überwachten Raum ein.

• Schliessen Sie Ihren Keller ebenfalls ab.

• Schliessen Sie Ihr Velo auch im Keller oder Veloraum ab. Wenn möglich ist das Schloss an einer stabilen Stange oder einer Vorrichtung festzumachen. So kann das Zweirad nicht einfach davongetragen werden.

Weiter sollten Bewohner von Mehrfamilienhäusern keine fremden Personen ins Treppenhaus lassen. Vielmehr sollte auf ein Klingeln hin genau geprüft werden, wer ins Haus will, bevor der Türöffner betätigt wird. Auch der Zugang einer Sammelgarage ins Wohnhaus sollte jeweils geschlossen und gesichert sein.

Wichtiger Tipp: Rahmennummer notieren!

Oftmals fehlt der Polizei die Rahmennummer des Velos, ohne die gestohlene oder wieder aufgefundene Fahrräder nur mühsam vermittelt werden können. Aus diesem Grund rät die Polizei, die Rahmennummer direkt nach der Anschaffung eines Zweirads zusammen mit Marke, Farbe und wichtigen Merkmalen aufzubewahren.

Was ist eine Rahmennummer?

Bei dieser Nummer handelt es sich um eine Buchstaben- und/oder Zahlenkombination. Diese wird vom Hersteller direkt eingestanzt oder auf einem lackierten Etikett am Velo angebracht.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 15.09.2021, 17:00 Uhr

Auf der Sinserstrasse ist ein Hund von einem Auto überfahren worden. Das Tier kam dabei ums Leben. Der oder die Autofahrer/-in entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall passierte am Mittwochmorgen (15. September 2021), zwischen 09:30 und 09:45 Uhr in der Gemeinde Cham. Ein Mann befand sich mit zwei unangeleinten Hunden im Gebiet «Röhrliberg», als einer der Vierbeiner plötzlich in Richtung Sinserstrasse davonrannte.

Bei der Bushaltestelle «Röhrliberg» rannte der Hund auf dem dortigen Fussgängerstreifen über die Sinserstrasse. Dabei wurde der Vierbeiner von einem Auto überfahren, das von Cham kommend Richtung Lindencham unterwegs war. Der oder die unbekannte Fahrzeuglenker/-in bremste kurz ab, entfernte sich dann aber unerlaubterweise von der Unfallstelle, ohne sich um das Tier zu kümmern. Der Kleinhund wurde beim Unfall tödlich verletzt.

Zeugenaufruf

Zur Ermittlung des gesuchten / der gesuchten Autofahrer/-in sucht die Polizei Zeugen. Wer Angaben zur lenkenden Person oder zum Unfallfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale zu melden. Insbesondere wird der gesuchte Lenker / die gesuchte Lenkerin aufgefordert, sich von sich aus zu melden. Hinweise nimmt die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei entgegen (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 15.09.2021, 12:57 Uhr

Ein Mann hat in einem Verkaufsgeschäft alkoholische Getränke und Körperpflegeprodukte gestohlen. Er wurde erwischt, bestraft und aus der Schweiz ausgewiesen.

Am Montagnachmittag (13. September 2021) entwendete ein Ladendieb in einem Verkaufsgeschäft an der Zugerstrasse in Cham alkoholische Getränke sowie mehrere Körperpflegeprodukte im Gesamtwert von rund 830 Franken. Dabei wurde der 48-jährige Rumäne von einer Ladendetektivin ertappt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zurückgehalten.

Bei der Einvernahme hat der Mann den Diebstahl zugegeben. Der Schnellrichter der Zuger Staatsanwaltschaft verurteilte den 48-Jährigen wegen Diebstahls zu einer bedingten Geldstrafe von mehreren Hundert Franken. Das Urteil ist rechtskräftig.

Vom Amt für Migration erhielt er eine Ausreisekarte und musste die Schweiz bereits verlassen.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 13.09.2021, 14:30 Uhr

In einer Wohnung haben Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie Bargeld gefunden und sichergestellt. Ein Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Am Mittwoch (8. September 2021) haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei in der Gemeinde Steinhausen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angeordneten Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung des Beschuldigten rund 1.3 Kilogramm Marihuana, ca. 700 Gramm Haschisch, zwei kleinere Hanf-Indooranlagen sowie mehrere Tausend Franken Bargeld gefunden und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den 42-jährigen Schweizer ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

Nach der Einvernahme wurde der Mann aus der Haft entlassen.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 11.09.2021, 11:28 Uhr

Am Freitagabend ist es im Baustellenbereich in Edlibach zu einem Verkehrsunfall gekommen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Ein 50-jähriger Automobilist beabsichtigte von Edlibach herkommend bei der Kreuzung Nidfuren nach links in die Ägeristrasse einzubiegen und übersah dabei eine von links kommende 22-jährige Fahrzeuglenkerin. Sein Fahrzeug kollidierte frontal mit der rechten Fahrzeugseite der Junklenkerin.

Der Unfallverursacher wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall führte im Feierabendverkehr zu Behinderungen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 11.09.2021, 09:56 Uhr

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto hat sich am Samstagmorgen glücklicherweise niemand verletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Ein 32-jährige Automobilist fuhr von Zug kommend auf der Aegeristrasse in Richtung Lorzentobelbrücke. Nach der Verzweigung Allenwinden verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf der rechten Strassenseite in einen Kandelaber. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Dem Fahrzeuglenker gelang es, das brennende Auto unverletzt zu verlassen. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest fiel mit einem Wert von 0.46 mg/l positiv aus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 50’000 Franken.

Die Kantonsstrasse zwischen Moosrank und der Lorzentobelbrücke musste während den Löscharbeiten und der Fahrzeugbergung in beiden Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung via Allenwinden wurde eingerichtet.

Zur Bekämpfung des Brandes rückten rund 20 Angehörige der Feuerwehr Baar aus. Zudem standen Mitarbeitende der Wasserwerke Zug, des Amtes für Wald und Wild, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei im Einsatz.

Der Unfallverursacher muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei