Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri teilen mit – Hanf-Indooranlage ausgehoben Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri. 18.10.2022, 16.00 Uhr

Urs Flueeler / KEYSTONE

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Aufgrund von Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in einem Gebäude in Bürglen Hanf angebaut wird. Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, führte die Kantonspolizei Uri in den Räumlichkeiten der verdächtigen Person in Bürglen eine Hausdurchsuchung durch. Dabei konnten eine Hanf-Indooranlage, mehrere Kilogramm getrocknetes und teilweise bereits abgepacktes, portioniertes Marihuana, Haschisch sowie diverse Hanfpflanzen und mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen stehen an. Der Beschuldigte muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 17.10.2022 (Link)

---

Gestern Sonntag, 16. Oktober 2022, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Motorrads mit Urner Kontrollschild von Wassen in Richtung Amsteg. Im Bereich Meitschligen fuhr der 20-Jährige aus noch unbekannten Gründen in die sich am rechten Strassenrand befindende Regenrinne. Dabei kam er zu Fall und blieb mit dem Motorrad auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12‘000 Franken.

Im Einsatz standen der Unterhaltsdienst der Baudirektion Uri, der Rettungsdienst Uri, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 17.10.2022 (Link)

---

Am Mittwochnachmittag, 12. Oktober 2022, kurz nach 16.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit niederländischen Kontrollschildern vom Sustenpass herkommend in Richtung Wassen. Im Bereich Sustenbrüggli hielt der 25-jährige Mann sein Fahrzeug an, um rückwärts auf einen Parkplatz zu fahren. Dabei übersah er eine Fussgängerin, welche Richtung Parkplatz lief. In der Folge kam es zu einer Kollision. Die 73-jährige Frau wurde mit erheblichen Verletzungen durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.

Im Einsatz standen die Rega, das Care Team Uri, sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Donnerstag, 13.10.2022 (Link)

---

Am Freitag, 07.10.2022, gegen 22.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Gesellschaftswagens mit Deutschen Kontrollschildern im Gotthardstrassentunnel Richtung Norden. Im Tunnelabschnitt der Gemeinde Hospental meldete die Anzeige auf dem Armaturenbrett des Reisebusses eine technische Störung im Motorraum des Fahrzeuges. Der Chauffeur hielt sein Fahrzeug in der Nähe einer Notfallnische an und die Disponenten der Einsatzzentrale Uri sahen den Fahrer mit einem Feuerlöscher in der Nähe des Motorraumes. Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri leiteten sofort die für diese Fälle vorgesehenen Ereignis- und Rettungsmassnahmen ein. Die Schadenwehr Gotthard war rasch vor Ort, überprüfte das Fahrzeug auf einen Brand hin und konnte weder Rauch noch Feuer im Motorraum feststellen. Der Fahrer wollte die Fahrt fortsetzten, konnte aber den Reisebus aus technischen Problemen nicht mehr starten. Die 46 Jugendlichen, ihre 4 Begleitpersonen sowie der Fahrer wurden aus dem Tunnel evakuiert und in ein Hotel gebracht. Dort klagten einige Evakuierte über Unwohlsein und zeigten Hustensymptome. Durch den aufgebotenen Rettungsdienst Uri, Nidwalden und Schwyz sowie der REGA wurden alle evakuierten Personen medizinisch untersucht und auf Verdacht von Rauchgasvergiftungen behandelt. Es musste sich niemand in Spitalpflege begeben. Da das Reiseunternehmen die Weiterfahrt nicht sofort organisieren konnte und das Hotel keine Kapazitäten hatte um alle evakuierten Personen aufzunehmen, wurde der Gemeindeführungsstab Göschenen aufgeboten. Durch diesen wurde die Notunterkunft in der Aula „elf elf“ in Göschenen in Betrieb genommen. Die 50 Reisenden und der Fahrer konnten sich dort ausruhen und wurden durch den Gemeindeführungsstab Göschenen betreut.

Aus Sicherheitsgründen und da eine Reparatur im Motorenraum des Fahrzeugs nicht sofort möglich war, musste der Gesellschaftswagen aus dem Tunnel abgeschleppt werden.

Die Reisegruppe konnte ihre Weiterreise am Samstagmorgen mit einem Ersatzbus, welcher durch das Carunternehmen organisiert wurde, antreten.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Fahrzeug ist zurzeit nicht bekannt.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, Nidwalden und Schwyz sowie ein Team der REGA, ein regionales Abschleppunternehmen, der Gemeindeführungsstab Göschenen sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 08.10.2022 (Link)

---