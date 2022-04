Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Dietwil (AG): Übermüdeter Chauffeur prallt in Leitplanke Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 05.04.2022, 21.59 Uhr

Heute, 10:51 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend (5. April 2022), um 20:00 Uhr, auf der Autobahn A14, zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon (LU). Auf dem durch die Zuger Polizei betreuten ausserkantonalen Autobahnabschnitt, ist ein 48-jähriger Chauffeur mit seinem Sattelmotorfahrzeug im Baustellenbereich in die Mitteilleitplanke geprallt und hat diese über mehrere Meter hinweg beschädigt. Der Lenker, der vor Ort über Unwohlsein klagte, wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Bei der Auswertung der Arbeits- und Ruhezeit stellten die Spezialisten der Verkehrspolizei mehrere massive Widerhandlungen fest. In den vergangenen Tagen fuhr der 48-jährige Rumäne einmal anstatt den maximal erlaubten 10 Stunden während fast 22 Stunden. Zudem hatte er die vorgeschriebene tägliche Ruhezeit mehrfach unterschritten. Die kürzeste Ruhezeit betrug lediglich 4 Stunden anstatt innerhalb von 24 Stunden mindestens 9 Stunden. Um sein Fehlverhalten zu vertuschen, fuhr der Chauffeur während der Kontrollperiode mehrfach ohne eingelegte Fahrerkarte oder bediente diese falsch oder gar nicht.

Bei der Befragung durch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei gab der Mann sein Fehlverhalten zu und belastete seinen italienischen Arbeitgeber schwer. Aus diesem Grund wird ein Bericht an die zuständigen Behörden in Italien verfasst.

Der rumänische Chauffeur muss sich bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten für sein Fehlverhalten verantworten sowie eine Bussen- und Kostenkaution in der Höhe von 6`000 Franken hinterlegen. Ihm wurde zudem ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Weitere Abklärungen ergaben, dass der Beschuldigte bereits Ende März 2022 bei einer Schwerverkehrskontrolle im Stubaital (Österreich) wegen gleichgelagerten Widerhandlungen zur Anzeige gebracht wurde und eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlegen musste.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 10:30 Uhr

Die Polizeiliche Statistik weist für den Kanton Zug erneut eine stabile Sicherheits-, Kriminalitäts- und Verkehrslage aus. Auch 2021 war die Corona Pandemie für die Zuger Polizei herausfordernd. Die Personalplanung sowie die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden stehen die kommenden Jahre vermehrt im Fokus.

Die Verkehrszahlen im Kanton Zug sind im 2021 erneut gesunken. Insgesamt ereigneten sich 640 Verkehrsunfälle. Das sind 56 weniger als im Vorjahr. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall gestorben, 5 verletzten sich lebensbedrohlich. Weiter erlitten 60 Personen erhebliche und 210 leichte Verletzungen. Die Mehrheit aller Verkehrsunfälle fallen in die Kategorien der Schleuder- oder Selbstunfälle (276), der Parkierunfälle (105) und der Auffahrunfälle (88). Der Kanton Zug weist die höchste Fahrzeugdichte aller Kantone der Schweiz auf. Im vergangenen Jahr waren total 104'938 (+2.09 %) Fahrzeuge im Kanton Zug zugelassen. «Wir stellen fest, dass die Kombination aus wachsender Verkehrsdichte und knappem Verkehrsraum ein Wechsel vom Miteinander zum Gegeneinander zur Folge hat, wodurch die Unfallgefahr für sämtliche Beteiligten steigt», sagt Andreas Lucchini, Chef Bereitschafts- und Verkehrspolizei. «Zudem stellen wir vielfach Überforderung und unsicheres Verhalten im Strassenverkehr fest.»

Im Kriminalbereich stieg die Gesamtzahl der erfassten Straftaten (6'039) im Vergleich zum Vorjahr (5'071) um 13 %. Zugenommen haben insbesondere Cyber- und Sexualdelikte. Weiter kann die Zunahme damit erklärt werden, dass die polizeiliche Kriminalstatistik neu in den übrigen Bundesgesetzen auch Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz inkludiert. Seit der Einführung im März 2021 wurden in dieser Kategorie 531 Delikte verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sind eine Reduktion von 6 % bei den Delikten im Bereich des Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) wie auch eine Abnahme um 3 % der Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) zu verzeichnen.

2021 haben sich im Kanton Zug im Bereich des Strafgesetzbuchs 33.4 Straftaten pro Tausend Einwohner ereignet. Dieser Wert liegt deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 47.9 Straftaten pro Tausend Einwohner. 50 % der Straftaten im StGB-Bereich hat die Zuger Polizei im Berichtsjahr aufgeklärt. Diese Quote liegt deutlich über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 41.9 %. Nebst der sehr hohen Aufklärungsquote von 95.1 % bei den Leib-und-Leben-Delikten (CH: 88.1 %), erreichte die Zuger Polizei auch mit 93.1 % bei den Delikten gegen die sexuelle Integrität (CH: 85 %) einen sehr hohen Wert.

Zunahme von Delikten gegen die sexuelle Integrität

Im Vergleich zum Vorjahr (80) hat sich die Anzahl Delikte gegen die sexuelle Integrität um 64 auf 144 erhöht. Deutliche Zunahmen wurden bei den sexuellen Handlungen mit Kindern sowie im Bereich der Pornografie registriert. In der ersten Kategorie wurde ein Anstieg von 229 %, beim zweiten Deliktsbereich um 66 % verzeichnet. Nebst der erhöhten Anzahl an Delikten konnte die Zuger Polizei auch die Aufklärungsquote um 7.1 auf 93.1 % steigern. Hervorzuheben ist die Aufklärungsquote von 100 % der Straftaten im Bereich der sexuellen Handlungen mit Kindern. «Solche Fällen bedingen Ermittler, die juristisch, taktisch und technisch über einen hohen Ausbildungsgrad verfügen und psychisch äusserst stabil sind», gibt Thomas Nabholz, Chef der Kriminalpolizei zu bedenken. Zudem bedürfe es einer engen Zusammenarbeit einerseits mit hochspezialisierten IT-Forensikern und Analytikern und andererseits auch mit der Staatsanwaltschaft, da die formellen Anforderungen der Gerichte an die Untersuchungsbehörden stetig steigen würden.

Gesteigerte Anforderungen in der Cyberkriminalität

Im Bereich der Cyberkriminalität wurde erneut eine Zunahme registriert. Gesamthaft wurden 417 Straftaten in diesem Bereich registriert. Das sind 106 mehr als im Vorjahr. Mit 249 waren mehr als die Hälfte Cyberbetrugsdelikte. Die Aufklärungsquote bei der Cyberkriminalität liegt bei 22.2 %. «Diese Entwicklung ist genau im Auge zu behalten. Die Komplexität steigt, zudem sind in diesen Fällen grosse Mengen an digitalen Daten auszuwerten», sagt Thomas Nabholz, Chef der Kriminalpolizei. Die Datenauswertung bedinge eine leistungsstarke IT-Forensik, da diese die digitalen Daten gerichtsverwertbar aufzubereiten habe. Er ergänzt: «Die IT-Forensik hat dabei die herausfordernde Aufgabe, die Daten überhaupt zu finden und anschliessend zu entschlüsseln.» Neue leistungsfähige Software unterstütze zwar diese Aufgabe, könne jedoch keine Personalstellen ersetzen.

Höhere Aufklärungsquote in der Jugendkriminalität

Im Bereich der Jugenddelikte haben die erfassten Straftaten abermals zugenommen. 7 % mehr Straftaten gegen das Strafgesetzbuch wurden registriert. Am deutlichsten zugenommen haben die Delikte gegen die sexuelle Integrität (42), die Freiheit (54) und das Vermögen (126). Die Zahl der Leib-und-Leben-Delikte (46) hat sich, im Gegensatz zur Entwicklung in anderen Kantonen, um mehr als die Hälfte reduziert.

Zunahme von Häuslicher Gewalt

Gewaltdelikte in häuslicher Umgebung haben 2021 leicht zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr (362) mussten die Mitarbeitenden der Zuger Polizei in 378 Fällen intervenieren. Das entspricht 7.3 Interventionen pro Woche wegen häuslicher Gewalt. «Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, festigten die Staatsanwaltschaft, die Zuger Polizei und andere Partner in den letzten Jahren ihre Zusammenarbeit und schärften ihre Methoden gegen häusliche Gewalt», erklärt Sicherheitsdirektor Beat Villiger. Ziel ist es, Wiederholungstaten möglichst zu verhindern. Spezialisierte Mitarbeitende der Zuger Polizei stellen eine umfassende Beratung und eine enge Betreuung von Opfer und Täter sicher. Der Vollzugs- und Bewährungsdienst des Amts für Justizvollzug führt seit letztem Jahr Lernprogramme gegen Gewalt durch.

Das zweite Pandemiejahr prägte Arbeit der Polizei

Neben der Koordination und Kontrolle der Schutzkonzepte fielen 2021 auch die polizeiliche Präsenz an Kundgebungen und Demonstrationen von COVID-Massnahmengegnern ins Gewicht. Mehrere Male mussten Einsatzkräfte der Zuger Polizei auch andere Polizeikorps unterstützen. Im Rahmen von COVID-19-Aufgaben wurden insgesamt 13'410 Stunden geleistet. Davon fielen 1'923 Stunden für Kontrollen und 5'262 Stunden für Kundgebungen und Demonstrationen an. «In dieser herausfordernden Lage ging es darum, mit Augenmass und verhältnismässig zu agieren», sagt Kommandant Thomas Armbruster. «Die Mitarbeitenden haben diese nicht immer einfachen Aufgaben mit Bravour gelöst.»

Reorganisationsprojekt PEAK umgesetzt

Im Rahmen des Reorganisationsprojektes PEAK wurden aufgrund von Synergieabklärungen neue Dienste eingeführt, die bereits nach kurzer Zeit einen Mehrwert erzielten. Mit dem Dienst Präventive Massnahmen beispielsweise konnten die Bereiche Gewaltschutz und Häusliche Gewalt besser abgedeckt werden und im Dienst Führungsunterstützung wurde die Dienst- und Einsatzplanung zentralisiert. Weiter wurde bei der Bereitschaftspolizei ein neues, sozialverträglicheres Schichtmodell eingeführt. Zudem wird das betriebliche Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut. «Ziel ist es, Mitarbeitende so zu unterstützen, dass sie ihren Beruf lange und vor allem ohne körperliche oder psychische Beschwerden ausüben können», sagt Kommandant Armbruster.

Schwerpunkte 2022

Aufgrund vieler anstehenden Pensionierungen rückt die Personalplanung in den nächsten Jahren in den Fokus. «Da es für den Polizeiberuf keinen grossen externen Markt gibt und die polizeiliche Ausbildung von der Rekrutierung bis zum Abschluss drei Jahre dauert, muss die Personalplanung mindestens fünf Jahre im Voraus erfolgen», sagt Kommandant Thomas Armbruster und ergänzt: «Wir brauchen ebenfalls mehr Fachspezialisten, da Aufgaben anspruchsvoller und komplexer werden. Gezieltes Fachwissen und Erfahrung ist gefragt.»

In den nächsten Jahren werden bis zu zehn Aspirantinnen und Aspiranten pro Halbjahr rekrutiert und an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch (LU) ausgebildet werden. «Um der Konkurrenz des Arbeitsmarktes standhalten zu können, werden die Auswahlverfahren in einer angepassten Form durchgeführt», erklärt Kommandant Thomas Armbruster. «Durch Neuerungen können wir sicherstellen, dass wir keine Abstriche in der Qualität der Auszubildenden machen müssen.»

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 05.04.2022, 16:41 Uhr

Bei zwei Arbeitsunfällen sind zwei Männer verletzt worden. Mit Rettungshelikoptern wurden sie hospitalisiert.

Der erste Arbeitsunfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Bann in Steinhausen. Ein Gerüstbauer ist von einem Gerüst gestürzt. Er wurde dabei von seiner getragenen Absturzsicherung aufgefangen, was den Aufprall am Boden verhinderte. Der 27-jährige Mann, der in der Folge gegen das Gerüst prallte, verletzte sich bei dem Unfall erheblich.

Zweieinhalb Stunden später, kurz vor 14 Uhr, ist es im Bereich Blegi in Cham zu einem weiteren Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter stürzte vom Dach einer Scheune ins Innere auf den Boden. Bei dem Sturz aus rund vier Metern Höhe erlitt der 46-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen.

Die beiden Männer wurden von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes Zug medizinisch versorgt und jeweils mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance AAA in ausserkantonale Spitäler geflogen. Zur Klärung der Arbeitsunfälle wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei beigezogen.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 04.04.2022, 10:57 Uhr

Die Zuger Polizei hat einen Fahrzeuglenker erwischt, der viel zu schnell unterwegs war. Dem Junglenker droht ein mehrmonatiger Führerausweisentzug.

Am Donnerstagabend (31. März 2022) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Holzhäusernstrasse von Sins kommend in Richtung Holzhäusern. Dabei wurde der Junglenker mit 132 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80km/h von einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage registriert. Dies entspricht einer Netto-Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h.

Der fehlbare Fahrzeuglenker konnte ermittelt und befragt werden. Dem Junglenker droht ein mehrmonatiger Führerausweisentzug. Zudem muss sich der 19-Jährige bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 01.04.2022, 14:39 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag (31. März 2022) verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch in der Gemeinde Hünenberg. Im Innern durchsuchte sie die Räumlichkeiten und entwendete einen Tresor. Dieser wurde zu Fuss mit einem Logistikwagen einige Hundert Meter durch das Quartier zu einem weiteren Gewerbegebäude geschoben. Dort verschaffte sich die unbekannte Täterschaft erneut gewaltsam Zutritt in ein Gebäude, entwendete einen Fahrzeugschlüssel eines Lieferwagens und transportierte damit den zuvor gestohlenen Tresor ab. Der verwendete Lieferwagen wurde rund eine halbe Stunde später an den Ursprungsort zurückgebracht.

Unterstützt von Polizeihündin «Hailey» suchten Einsatzkräfte in der Folge das Industriegebiet sowie die nähere Umgebung ab. Dabei fanden sie den gestohlenen Tresor bei einer nahegelegenen Waldhütte. An der gleichen Örtlichkeit stiessen sie zudem auf einen weiteren Tresor sowie einen Lieferwagen. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses Deliktsgut in der Nacht auf Montag (28. März 2022) bei einem Einbruch in ein weiteres Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch gestohlen worden war.

Die beiden Tresore waren bei der Waldhütte aufgebrochen und durchsucht worden. Das sich darin befindende Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Franken hatte die Täterschaft mitgenommen.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 31.03.2022, 10:10 Uhr

Ein Bauarbeiter ist mit einem Motorkarren rückwärts in eine Mauer, vorwärts über eine Wiese gefahren und anschliessend umgekippt. Der Mann wurde verletzt und befindet sich im Spital.

Der Unfall ereignete sich Mittwochmittag (30. März 2022), kurz vor 12:00 Uhr. Ein 49-jähriger Bauarbeiter fuhr mit einem sogenannten «Dumper» auf einem öffentlichen Weg neben der Rischerstrasse rückwärts, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Baustellenfahrzeug verlor.

Der Motorkarren prallte mit dem Heck in die Mauer eines Vorplatzes einer Liegenschaft, fuhr wieder vorwärts durch einen Maschendrahtzaun und über eine Wiese. Nach rund 50 Metern, einer Linkskurve sowie einem Bremsmanöver kippte der «Dumper» zur Seite und kam dort zum Stillstand.

Der 49-jährige Bauarbeiter wurde beim Unfall verletzt und befindet sich in Spitalpflege. Das rund 5 Tonnen schwere Baustellenfahrzug musste von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand einer Untersuchung, die durch die Zuger Polizei geführt wird.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 29.03.2022, 15:36 Uhr

Beim Bahnhof Zug wurde ein Mann bestohlen und zusammengeschlagen. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend (25. März 2022) beim Bahnhof Zug. Ein 17-Jähriger riss einem 34-jährigen Mann, den er kurz zuvor kennengelernt hatte, eine Banknote aus den Händen und rannte weg. Bei der Verzweigung Damm-/Grafenaustrasse wurde der Jugendliche von dem Bestohlenen eingeholt, worauf es zu einem Gerangel kam.

Ein zweiter Jugendlicher beteiligte sich ebenfalls an der Auseinandersetzung und versetzte dem 34-Jährigen, der mittlerweile am Boden lag, einen Fusstritt ins Gesicht. Mit erheblichen Kopfverletzungen musste das Opfer vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert werden.

Während der 17-Jährige vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden konnte, entfernte sich sein Komplize vom Tatort. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug konnte der 16-Jährige ermittelt und am Samstagmorgen ebenfalls verhaftet werden.

Der zuständige Jugendanwalt hat ein Strafverfahren eröffnet. Die beiden Beschuldigten befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Quelle: Zuger Polizei