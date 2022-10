Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Galgenen: Velofahrerin verunfallt - Zeugenaufruf Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz Aktualisiert 23.10.2022, 22.35 Uhr

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Am Montag, 17. Oktober 2022, 12.45 Uhr, verunfallte eine Fahrradfahrerin in Galgenen. Die 47-Jährige fuhr auf der Hauptstrasse von Lachen nach Galgenen, als sie von einem unbekannten Fahrzeug touchiert wurde. Die Velofahrerin kollidierte in der Folge mit einem Pfosten und stürzte. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Verunfallte erlitt beim Sturz leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Donnerstag, 20.10.2022 (Link)

---

Am Freitagabend, 7. Oktober 2022, hat eine unbekannte Person kurz vor 18.30 Uhr ein Verkaufsgeschäft in Buttikon überfallen. Die Kantonspolizei Schwyz konnte zwei mutmassliche Täter ermitteln. Ein 26-jähriger Schweizer wird beschuldigt, den Raubüberfall begangen zu haben. Einem 27-jährigen Schweizer wird vorgeworfen, auf einem Motorrad auf den Täter gewartet, ihn aufgeladen und so zur Flucht verholfen zu haben.

Die beiden Beschuldigten wurden aus der Haft entlassen und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 19.10.2022 (Link)

---

In Wollerau wurde ein Lastwagenchauffeur am Montag, 17. Oktober 2022, um 11.30 Uhr bei einem Unfall erheblich verletzt. Der 20-Jährige fuhr auf der Hauptstrasse talwärts, als der Lastwagen in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen in Schieflage geriet, umkippte, sich überschlug und auf der Fahrzeugseite zum Stillstand kam. Der Verunfallte konnte von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine ausserkantonale Klinik.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei der Rettungsdienst, die Feuerwehr Wollerau und die Stützpunkfeuerwehr Pfäffikon. Aufgrund des Unfalls ist die Strasse zwischen Wollerau und dem Erlenmoos in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich den ganzen Nachmittag andauern, da sich die Bergung des voll beladenen Lastwagens aufwändig gestaltet.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 17.10.2022 (Link)

---

Am Mittwoch, 10. August 2022, wurde eine Frau im Bahnhof Goldau umgestossen und verletzt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz sucht unter der Telefonnummer 041 819 29 29 Zeugen. Die 67-Jährige wollte aus einem Zug aussteigen, was aber aufgrund der vor der Türe wartenden Menschen, die keinen Platz machten, kaum möglich war. Die Frau wurde daraufhin von einem unbekannten Wartenden zweimal von hinten gestossen. Sie stürzte und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Der unbekannte Mann stieg anschliessend mit mehreren Begleitpersonen in den Zug, der in Richtung Zürich verkehrte, ein.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 17.10.2022 (Link)

---