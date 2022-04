Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Galgenen / Vorderthal: Bislang keine Hinweise auf vorsätzliche Brandverursachung Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz Aktualisiert 05.04.2022, 21.59 Uhr

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Am Sonntagabend, 3. April 2022, brannte in Galgenen ein Stall vollständig ab und am Montagabend, 4. April 2022, wurde ein kleiner Stall in Vorderthal bei einem Brand vollständig zerstört. Die Ermittlungen zu den Brandursachen sind noch nicht abgeschlossen. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand steht bei beiden Bränden eine technische Ursache im Vordergrund. Es bestehen zurzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandverursachung.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 05.04.2022 (Link)

---

Am Montagabend, 4. April 2022, gingen bei der Kantonspolizei Schwyz kurz nach 20 Uhr mehrere Meldungen ein, wonach ein kleiner Stall im Spitz, Vorderthal, brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehren Vorder- und Innerthal standen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, Tiere befanden sich keine im Gebäude.

Die Brandursache steht zurzeit nicht fest und die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 05.04.2022 (Link)

---

Am Sonntag, 3. April 2022, ging kurz nach 22 Uhr bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, wonach im Gfell in Galgenen ein Stall brenne. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Für die sich im Stall befindenden zehn Rinder und fünf Geissen kam jede Hilfe zu spät. Ein vollständiges Abbrennen konnte nicht mehr verhindert werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Galgenen, Vorderthal und Innerthal, das Sanitätsdienstliche Ersteinsatzelement Siebnen sowie die Kantonspolizei Schwyz. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 04.04.2022 (Link)

---

Am Freitag, 1. April 2022, wurden in der Pfarrkirche Goldau vier Polizisten nach dem Abschluss ihres zweiten Ausbildungsjahres feierlich ins Schwyzer Polizeikorps aufgenommen. Regierungsrat Herbert Huwiler, Vorsteher des Sicherheitsdepartements, und Polizeikommandant Damian Meier sprachen zu den Anwesenden.

Feierlich ins Korps aufgenommen wurden:

Pol Adrian Camenzind Hauptposten Küssnacht

Pol Frowin Holdener Hauptposten Lachen

Pol Nando Horat Hauptposten Schwyz

Pol Steven Jauch Hauptposten Lachen

Auf dem Bild fehlt Pol Steven Jauch.

Im Anschluss wurden insgesamt 38 Korpsangehörige in ihrem Dienstgrad befördert. Zudem hat ein Mitarbeitender den internen Lehrgang zum Polizei-Sachbearbeiter 2 erfolgreich abgeschlossen und durfte sein Diplom entgegennehmen.

Oberst Damian Meier zeigte sich erfreut, dass die Feier zur Gradbeförderung und zur Diplomübergabe nach zwei Jahren Unterbruch wieder im üblichen feierlichen Rahmen durchgeführt werden konnte und fügte an: «Der heutige Tag ist für mich ein Freudentag, weil ich vier Kollegen offiziell im stolzen Korps der Kantonspolizei Schwyz willkommen heissen kann. Ein Freudentag aber auch, da heute zahlreiche Kolleginnen und Kollegen als Dank für jahrelanges, einwandfreies Arbeiten als Polizistinnen und Polizisten befördert werden können.»

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Freitag, 01.04.2022 (Link)

---

Am Montagabend, 28. März 2022, stahlen mutmassliche Trickdiebe in Schwyz Schmuck im Wert von mehr als Hunderttausend Franken. Zwei Männer bekundeten Interesse an Bildern einer Rentnerin. Zudem liessen sie sich ihren Schmuck zeigen. Als die Dame den Raum verliess, um Dokumente zu holen, entwendeten die Männer den Schmuck und verliessen die Wohnung unbemerkt. Eine aufmerksame Nachbarin konnte der Kantonspolizei Schwyz Angaben zum Fluchtfahrzeug machen. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Kantonspolizei Zürich im Säuliamt einen der mutmasslichen Täter verhaften, der Deliktsgut mit sich führte.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 53-jährigen, im Ausland wohnhaften Bosnier. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit in Haft und muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen weiter.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 30.03.2022 (Link)

---

Am Dienstag, 29. März 2022, zirka 14.20 Uhr, verursachte eine 60-jährige Autofahrerin eine Selbstkollision unter Alkoholeinfluss. Die Frau kollidierte auf der geraden Strecke zwischen Siebnen und Galgenen mit mehreren Metallpfosten am Strassenrand und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Der Führerausweis wurde ihr auf der Stelle abgenommen.

Kurz zuvor kam es auf dem Fussgängerstreifen beim Gross-Kreisel in Siebnen im Bereich Zürcherstrasse zu einer beinahe Kollision zwischen dem weissen Opel Astra und einer unbekannten Fussgängerin. Die Frau konnte die Kollision mit einem Sprung zur Seite verhindern. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen, die zu der auffälligen Fahrt Angaben machen können. Insbesondere wird die Frau auf dem Fussgängerstreifen gebeten, sich unter 041 819 29 29 zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 30.03.2022 (Link)

---

Im Jahr 2021 war die Kantonspolizei Schwyz erneut stark gefordert. Notrufe und Einsätze nahmen deutlich zu. Auch die Corona Pandemie beschäftigte die Kantonspolizei Schwyz. Die vielen Einsätze und Kontrollen stellten eine besondere Herausforderung dar. Erfreulich ist der mit 740 registrierten Verkehrsunfällen anhaltende Rückgang der Zahlen. Vier Personen liessen auf Schwyzer Strassen ihr Leben, sechs weniger als im Vorjahr. Unaufmerksamkeit und Ablenkung stellen die Hauptursache für Verkehrsunfälle dar. Die Anzahl der Straftaten im Kanton Schwyz sank um 11.8 Prozent und liegt erstmals seit über zehn Jahren unter 5000. Im Bereich der Cyberdelikte war ein Rückgang zu verzeichnen, sie stellen für die Kantonspolizei aber weiterhin eine grosse Herausforderung dar. Die sinkende Tendenz bei der Häuslichen Gewalt setzt sich weiter fort. Leider haben Gewalt- und Drohung sowie die Hinderung einer Amtshandlung / Störung des Polizeidienstes im vergangenen Jahr zugenommen.

Die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch das Jahr 2021 geprägt. Dank der internen Massnahmen konnte die Anzahl Erkrankungen im Korps erneut tief gehalten und damit die Einsatzbereitschaft jederzeit aufrechterhalten werden.

Während der Pandemie galt es eine grosse Anzahl von Kontrolltätigkeiten sicherzustellen. Aufgrund der häufigen Änderungen bei den Vorschriften war der Einsatz von speziell gebildeten Teams erforderlich. 2021 wurden 1480 Kontrollen von Veranstaltungen, Lokalen und Geschäften durchgeführt, im Vorjahr waren es 1750. Im Journal finden sich 519 (750) Einträge mit Bezug zur Corona-Pandemie. Gleichzeitig musste auch das Alltagsgeschäft bewältigt werden. Die Zahl der Notrufe hat mit insgesamt 32 471 (28 166) nochmals deutlich zugenommen. Auch die protokollierten Einsätze sind von 17'996 auf 19'136 wiederum gestiegen.

Verkehrsunfallstatistik 2021: Weniger Todesopfer, Verletzte und Unfälle

Im vergangenen Jahr ereigneten sich im Kanton Schwyz 740 (782 im Vorjahr) polizeilich erfasste Verkehrsunfälle. Dabei liessen vier Menschen ihr Leben, sechs weniger als im Vorjahr. 43 (69) Personen erlitten erhebliche Verletzungen, sechs (fünf) lebensbedrohliche. Nach einem markanten Anstieg im Vorjahr, wurden mit 255 Personen (338) wieder wesentlich weniger Leichtverletzte registriert. Die Anzahl Unfälle mit Personenschaden sank um 69 und liegt damit wieder im Bereich der Vorjahre, während diejenigen mit Sachschaden um 33 auf 485 angestiegen sind.

Mit einem Anstieg von 112 auf 146 Unfälle ist Unaufmerksamkeit und Ablenkung neu wieder die häufigste Unfallursache. Ebenfalls angestiegen und zweithäufigste Unfallursache ist das Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Verhältnisse (107 auf 127). Missachten des Vortritts ist mit einem Rückgang um 34 auf 107 Unfälle neu auf dem dritten Platz.

Nach einer Zunahme um 15 auf 44 Fussgängerunfälle im Vorjahr gingen die Unfälle wieder auf 29 zurück. Unfälle, an denen E-Bikes beteiligt waren, bewegen sich weiterhin auf einem tiefen Niveau, die Kantonspolizei Schwyz registrierte deren 17 (25). Die Zahl der auf Fahrrädern Verunfallten sank erneut, nämlich von 58 auf 36.

Bei Unfällen mit Fahrrädern mit Tretunterstützung wurden fünf Personen erheblich verletzt, was eine Abnahme um vier Verunfallte bedeutet. 10 (14) Mal waren die E-Bike-Fahrer Hauptunfallverursacher.

Die Zahl der auf dem Schulweg verunfallten Kinder ging erneut zurück, von elf auf sieben Verunfallte. Die Kantonspolizei Schwyz setzt weiterhin alles daran, die Zahlen weiter zu senken. Dies mit Präventionskampagnen für die Verkehrsteilnehmenden und gezieltem Verkehrsunterricht in den Schulen. 13 818 (11 539) Schülerinnen und Schüler besuchten Lektionen in der Verkehrs- und der Kriminalprävention. An 19 Schulorten standen zudem insgesamt 466 Schülerpatrouilleure im Einsatz. den. 1651 Kinder absolvierten die in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und den örtlichen Veloclubs insgesamt 22 durchgeführten Radtests, wovon über 95% bestanden haben. Für die Miteinbindung der Erziehungsberechtigten wurden massgeschneiderte Informationsvideos produziert, welche insgesamt 4700 Aufrufe generierten.

Bei allen Geschwindigkeitsmessungen – stationär, semistationär und fixe Anlagen – resultierten im Kanton Schwyz total 72 927 (71 740) Ordnungsbussen sowie 927 (1020) Anzeigen an die Staatsanwaltschaft. Die Übertretungsquote bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen stieg minim an und liegt neu bei 0.40 % (0.39 %). Wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen mussten Ordnungsbussen in der Höhe von Fr. 5 811 230 (5 601 230) ausgestellt werden. Im Rahmen der täglichen Tätigkeiten des Verkehrskontrolldienstes und der Polizeipatrouillen stellte die Kantonspolizei weitere Ordnungsbussen im Betrag von insgesamt Fr. 678 605 (701 052) aus.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2021: Gute Sicherheitslage - zweitsicherster Kanton schweizweit

Im Jahr 2021 wurden im Kanton Schwyz insgesamt 4971 Delikte gemäss Strafgesetzbuch, Betäubungsmittelgesetz, Ausländergesetzgebung und Bundesnebengesetzgebung erfasst, was gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme von 664 Straftaten (- 11.8%) entspricht. Im schweizweiten Vergleich ist Schwyz bei den Verstössen gegen das Strafgesetzbuch der zweitsicherste Kanton.

Bei den Delikten gegen Leib und Leben mussten 203 Delikte (2020: 237) verzeichnet werden, was einer Abnahme um 14.3% entspricht. Die Aufklärungsquote liegt bei 91.6% (2020: 93.2%). Im Jahr 2021 verzeichnete die Kantonspolizei Schwyz zwei versuchte Tötungsdelikte, aber kein vollendetes Tötungsdelikt (2020: ein vollendetes und vier versuchte Tötungsdelikte). Bei den vorsätzlichen Körperverletzungen sank die Deliktszahl von 65 auf 59 Straftaten. Die vorsätzlichen schweren Körperverletzungen stiegen von sechs auf dreizehn Delikte. Es waren acht Raubüberfälle (2020: 5) zu verzeichnen. Im Bereich Häusliche Gewalt wurden 116 Straftaten registriert. Das sind 39 Delikte weniger als im Vorjahr. In den meisten Fällen kam es zu Tätlichkeiten, Drohungen, Beschimpfungen oder einfachen Körperverletzungen.

Die Delikte gegen das Vermögen gingen zurück. So wurden 2035 Straftaten verzeichnet, 11.9% weniger als im Vorjahr. Zurückgegangen sind Betrugsdelikte von 324 auf 282 Straftaten. Die Gesamtaufklärungsquote bei den Vermögensdelikten sank auf 30.2% (2020: 31.4%). Die Zahl der Ein- und Aufbrüche ist um 48 auf 139 Delikte zurückgegangen. Dies bedeutet eine Abnahme um - 25.7%. Die Aufklärungsquote sank auf 8.6% (2020: 12.3%). Mit 637 Sachbeschädigungen wurde eine Abnahme um 43 Taten (- 6.3%) verzeichnet, 23.4% (2020: 28.7%) konnten aufgeklärt werden. Erpressungsdelikte stiegen jedoch um + 266.7% auf 33 Straftaten an.

Zudem ist eine Zunahme der Anzahl Übergriffe im Bereich der sexuellen Integrität um 7 auf 95 Delikte (+ 8.0%) zu verzeichnen. Die Gesamtaufklärungsquote liegt bei 91.6% (2020: 97.7%). Deutlich gestiegen sind sexuelle Handlungen mit Kindern auf 16 Straftaten (2020: 12). Pornografie stieg um 19.0% auf 50 Straftaten. Gesunken ist der Exhibitionismus auf 5 Straftaten (2020: 6). Die Vergewaltigung blieb unverändert bei 6 Straftaten.

Die Anzahl der Anzeigen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz ist um 300 auf 808 Delikte (- 27.1%) deutlich gesunken. Eine Abnahme ist auch beim Eigenkonsum um 350 auf 676 Delikte (- 34.1%) zu verzeichnen. Stark zugenommen hat die Anzahl Straftaten bei Anbau/Herstellung um 23 auf 32 Fälle (+ 255.6%). Eine leichte Zunahme ist beim Handel um 5 auf 42 Delikte (+ 13.5%) sowie beim Schmuggel um 1 auf 11 Delikte (+ 10.0%) zu verzeichnen. 2021 konnten wiederum Betäubungsmittel sichergestellt werden, insbesondere Marihuana 21 551 g (2020: 16 017 g), Halluzinogene 1317 g (2020: 41 g), LSD 142 Stück (2020: 41 Stück), Hanfpflanzen 1309 Stück (2020: 1510 Stück), Ecstasy 24 Stück (2020: 82 Stück), Kokain 102 g (2020: 4634 g) sowie GHB/GBL 87 ml (2020: 802 ml). Im Berichtsjahr verstarben keine Personen nach dem Konsum von Betäubungsmitteln.

Wegen Aufgriffen von illegal Einreisenden aus Zügen beim Bahnhof Goldau, den so genannten Perronfällen, rückte die Kantonspolizei in 213 Fällen (2020: 221) aus. Dabei wurden insgesamt 278 Personen (2020: 279) angehalten. Der Arbeitsaufwand sank um 76 Std. auf 1047 Std.

Die Zahl der Brandstiftungen ist um 4 auf 4 Fälle gesunken. Die Aufklärungsquote liegt bei 75.0% (2020: 25.0%). Zugenommen haben die Straftaten im Bereich Gewalt und Drohung gegen Beamte, nämlich um 14 auf 39 Anzeigen, was eine Zunahme um 56.0% bedeutet.

Die Gesamtaufklärungsquote der Kantonspolizei Schwyz ist mit 62.8% gestiegen (2020: 61.7%). Der schweizerische Durchschnitt liegt bei 52.1 %. Die Aufklärungsquote der Straftaten gegen das Strafgesetzbuch liegt bei 45.5% (2020: 44.8%) und damit leicht über dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der Beschuldigten reduzierte sich um 578 auf 2742 (- 17.4%). Bei den Straftaten waren 54.4% der Beschuldigten Schweizer Staatsangehörige (2020: 55.8%). Einer Ausländerrate von 45.6% steht eine solche von 44.2% im Vorjahr gegenüber. 31.0% der Beschuldigten sind der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung zuzuordnen (2020: 32.1%). 3.5% der Beschuldigten waren Asylsuchende (2020: 3.7%) und 14.0% (2020: 15.0%) werden der übrigen ausländischen Bevölkerung zugeordnet. Die absolute Anzahl jugendlicher Täter von 361 (2020: 491) ist um 26.5% gesunken. Die Jugendrate sank auf 13.2% (2020: 14.8%).

Die Anzahl Cybercrime-Straftaten ist um 27 auf 435 Delikte gesunken (2020: 462). Davon entfielen 219 Delikte auf den Cyberbetrug. Die Deliktssumme betrug total CHF 15 704 847.

Würdigung aus Sicht des Kommandanten und des Sicherheitsdirektors

Polizeikommandant Oberstlt Damian Meier blickt auf ein intensives Jahr zurück, welches auch für die Kantonspolizei Schwyz erneut stark im Zeichen von Corona stand. Trotz hoher Fallzahlen konnte die Einsatzbereitschaft dank der früh ergriffenen internen Massnahmen jederzeit sichergestellt werden. Eine besondere Herausforderung stellten die häufigen Änderungen bei den Massnahmen/Regeln dar. «Wiederum ist die Anzahl der Notrufe gestiegen, die Bevölkerung war im vergangenen Jahr sehr oft auf unsere Hilfe angewiesen», konstatiert Damian Meier. Sehr erfreulich ist der Rückgang bei der Häuslichen Gewalt, hier gilt es aber weiterhin konsequent vorzugehen, damit die Gewalt weiter reduziert werden kann.

Ebenfalls erfreulich ist, dass die Verkehrsunfälle weiter zurückgegangen sind und dass es insbesondere weniger Verkehrstote und Verletze gab. Einen speziellen Fokus legte die Kantonspolizei auf den Langsamverkehr. «Gerade im Bereich des Langsamverkehrs und damit der verletzlichsten Verkehrsteilnehmenden werden wir in Zukunft einen zusätzlichen Effort leisten, um das bei solchen Unfällen ausgelöste Leid zu reduzieren», so Damian Meier.

Die Anzahl der im Kanton Schwyz verzeichneten Straftaten befindet sich auf dem tiefsten Wert seit über zehn Jahren und hat die 5000er-Grenze unterschritten», bilanziert der Schwyzer Polizeikommandant. Damit bleibt der Kanton Schwyz einer der sichersten der Schweiz. Auch die Aufklärungsquote verbleibt auf einem hohen Niveau. Unerfreulich ist der Anstieg von Verzeigungen wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte und die Zunahme der Hinderung von Amtshandlungen beziehungsweise Störung des Polizeidienstes. «Bei diesen Delikten vertreten wir weiterhin eine Null-Toleranz-Haltung», so Kommandant Meier. Bei den Cyberdelikten ist eine leichte Entspannung zu verzeichnen, aber sie bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und werden die Kantonspolizei auch künftig fordern.

«Die vorliegenden Zahlen zeigen eindrücklich auf, wie gut unsere Kantonspolizei ihrem Auftrag nachkommt, nämlich die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden unserer Bevölkerung zu erhöhen», bilanziert Regierungsrat Herbert Huwiler, Vorsteher des Sicherheitsdepartements. Dank der hervorragenden Arbeit und dem aufwändigen Einsatz der Kantonspolizei Schwyz im intensiven Corona-Jahr 2021 zähle der Kanton Schwyz nach wie vor zu den sichersten Kantonen der Schweiz. Die hohe Professionalität und das täglich erforderliche Augenmass der Mitarbeitenden würden von der Schwyzer Bevölkerung und der Regierung sehr geschätzt.

Der auch im Kanton Schwyz feststellbare Trend der Verlagerung von Straftaten in den Cyberraum werde die Kantonspolizei künftig noch vermehrt fordern. Besonders erfreut zeigt sich der Sicherheitsdirektor über die Präventionstätigkeit seiner Polizei, welche zur positiven Entwicklung der Verkehrs- und Kriminalzahlen beigetragen habe. Die Arbeit gehe der Kantonspolizei aber nicht aus. Dies gelte nicht nur für den virtuellen Raum: Insbesondere in den Bereichen der Jugendkriminalität und der Betäubungsmitteldelikte wird ein zusätzlicher Effort zu leisten sein. Ein weiterer Schwerpunkt in der Verhinderung von Straftaten stelle weiterhin das Bedrohungsmanagement dar.

«Die Politik wird weiterhin dafür besorgt sein, unserer Kantonspolizei die nötigen personellen und materiellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Auftrag auch bei stetig veränderten Ansprüchen wahrnehmen kann, so dass der Kanton Schwyz weiterhin einer der sichersten bleibt», hält Regierungsrat Herbert Huwiler fest. Er dankt allen Mitarbeitenden der Kantonspolizei für den grossen Einsatz zugunsten der Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Schwyz.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 28.03.2022 (Link)

---

Am Freitagabend, 25. März 2022, wurde in Reichenburg ein Cheminée bei einem gedeckten Aussensitzplatz eingefeuert. Um 22.45 Uhr stellten die Bewohner bei der Kamin-Dachdurchführung kleine Flammen sowie eine Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Reichenburg konnte das Feuer im Dachbereich rasch löschen. Dazu musste das Dach teilweise abgedeckt werden. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist wird von der Kantonspolizei Schwyz untersucht.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Samstag, 26.03.2022 (Link)

---