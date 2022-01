Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Kanton Uri: Adler mit Schrot beschossen – Zeugenaufruf Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri. 12.01.2022, 20.53 Uhr

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Anfangs Dezember 2021 erhielt das Amt für Forst und Jagd die Mitteilung, dass in Schattdorf, im Bereich Rynächtflue, ein Adler verletzt am Boden liege. In der Folge wurde der Greifvogel durch einen Wildhüter geborgen und zur Untersuchung in die Pflegestation des Tierparks Goldau überführt. Dabei stellte man fest, dass die Verletzung des Steinadlers von einem Schrotbeschuss stammte. Der Flügel des Adlers wurde stabilisiert, damit die Knochenbrüche abheilen können. Das Tier befindet sich aktuell in der Pflegestation des Tierparks Goldau. Falls der Heilungsprozess zufriedenstellend verläuft, ist eine Auswilderung wieder möglich.

Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Bislang bestehen keine Hinweise zur Täterschaft oder zum Ort des Abschusses, der aufgrund der Flugfähigkeit des Adlers in einem sehr grossen Umkreis zum Fundort liegen kann.

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum beschossenen Steinadler oder zu den Umständen des Abschusses machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon 041 874 53 53, zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Donnerstag, 13.01.2022

Heute Mittwoch, 12. Januar 2022, kurz nach 07.15 Uhr, beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern bei der Ausfahrt Bötzlingerstrasse in die Gotthardstrasse nach links einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Linienbus der AAGU. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20’000 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 12.01.2022

Heute Montag, 10. Januar 2022, gegen 01.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Neuenburger Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Nord. Kurz vor der Autobahnausfahrt in Altdorf verlor der PW-Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem voranfahrenden Personenwagen mit italienischen Kontrollschildern. Beide Fahrer wurden beim Unfall erheblich verletzt und mit den Rettungsdiensten Uri und Nidwalden in die jeweiligen Kantonsspitäler überführt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 55'000 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 10.01.2022

Am Freitag, 7. Januar 2022, kurz vor 16.00 Uhr, fuhr eine 54-jährige Velofahrerin auf der Gotthardstrasse in nördliche Richtung und bremste vor dem Kreisel Poli stark ab. Folgedessen stürzte die Frau, die ohne Helm unterwegs war, über den Lenker und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 08.01.2022

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, kurz nach 16.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Schmiedgasse in Altdorf in Richtung Schattdorf. Auf Höhe der Bäckerei Hauger touchierte er mit seinem Personenwagen den Randstein auf der rechten Seite. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Hauspfeiler beim Coiffure Widmer. Der 28-jährige PW-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu, wurde jedoch nicht hospitalisiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Freitag, 07.01.2022

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, wurde durch die Kantonspolizei Uri im Schwerverkehrszentrum ein Sattelmotorfahrzeug mit italienischen Kontrollschildern überprüft. Die gründliche technische Kontrolle ergab, dass der Sattelanhänger komplett ungebremst war und auch die Feststellbremse nicht funktionierte. Insgesamt befand sich der gesamte Anhänger in sehr desolatem Zustand. Auch das Zugfahrzeug wies diverse technische Mängel auf, weshalb eine umgehende Stilllegung des Fahrzeuges erfolgte.

Der italienische Fahrzeuglenker hat eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren tausend Franken zu hinterlegen. Bevor das Fahrzeug wieder in Verkehr gesetzt werden kann, ist der vorschriftsgemässe Zustand wiederherzustellen. Der fehlbare Fahrzeuglenker wird bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Freitag, 07.01.2022

