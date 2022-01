Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Menzingen: Endstation Hausmauer - niemand verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. Aktualisiert 08.01.2022, 18.19 Uhr

Ein Autofahrer ist von der Strasse abgekommen und in eine Hausmauer geprallt (Mitteilung vom Samstag, 08.01.2022, 15:36 Uhr).

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 15:36 Uhr

Am Samstagmittag (8. Januar 2022), kurz vor 11:45 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Eustrasse in Richtung Neudorfstrasse. Bei einem Beschleunigungsmanöver verlor der Junglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte unkontrolliert über die Gegenfahrbahn. Dort touchierte das Fahrzeug einen Kandelaber und prallte in eine Hausmauer.

Der Junglenker wie auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto und der Hausmauer entstand ein Sachschaden von mehrere Tausend Franken. Der beim Junglenker durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Das Unfallfahrzeug musste mit einem Kran geborgen und durch das Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 17:32 Uhr

Bei Räumungsarbeiten ist ein Mann von einer Leiter gefallen. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag (7. Januar 2022), kurz vor 14:45 Uhr, an der Grundstrasse in Rotkreuz. Ein 72-jähriger Mann ist in einer Fabrikhalle mehrere Meter von einer Leiter gestürzt. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 13:41 Uhr

Der junge Mann, der am Neujahrstag tot aus dem Zugersee geborgen wurde, ist ertrunken. Das hat die Obduktion des Leichnams ergeben.

Der 22-jährige Mann, der am Samstag (1. Januar 2022) beim Hafen in der Stadt Zug tot im Wasser aufgefunden worden war (vgl. Medienmitteilung Nr. 002 / 2022), ist ertrunken. Das hat die Obduktion des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich ergeben.

Gemäss den polizeilichen Ermittlungen befand sich der alkoholisierte Mann zum Zeitpunkt des Unfalls alleine auf dem Nachhauseweg von einer Silvesterfeier.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen keine vor.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 08:58 Uhr

Beim Busbahnhof beim Bahnhof Baar ist es zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fussgängerin gekommen. Die Frau wurde verletzt.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend (6. Januar 2022), kurz vor 19:30 Uhr, an der Bahnhofstrasse in der Gemeinde Baar. Ein 59-jähriger Chauffeur der Zugerland Verkehrsbetriebe fuhr mit seinem Bus vom Busbahnhof los und übersah dabei eine Fussgängerin, die über den Platz lief.

In der Folge kam es zu einem leichten Zusammenstoss, bei dem die 56-jährige Fussgängerin verletzt wurde. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 08:01 Uhr

Beim Ziehen eines Handhubwagens ist ein Arbeiter selbstständig gestürzt. Der 54-jährige Mann wurde erheblich verletzt.

Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag (6. Januar 2022), um 14:30 Uhr, an der Sennweidstrasse in der Gemeinde Steinhausen. Ein 54-jähriger Arbeiter eines Unternehmens zog einen sogenannten «Palettrolli» rückwärts über einen Vorplatz. Dabei kam er ins Stolpern und stürzte.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 03.01.2022, 09:46 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft hat rund 20 Fahrzeuge aufgebrochen und durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannte Täterschaft hat am Sonntagabend (2. Januar 2022), zwischen ca. 18:00 und 20:30 Uhr, an gesamthaft 17 Autos und 2 Lieferwagen eine oder mehrere Scheiben eingeschlagen. Anschliessend wurde ein Teil der Fahrzeuge durchsucht und kleinere Mengen an Bargeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Betroffen waren Aussenparkplätze im Industriegebiet an der Hinterbergstrasse in der Gemeinde Steinhausen sowie an der Riedstrasse in der Gemeinde Cham.

ZeugenaufrufPersonen, die in der Zeit zwischen 18:00 und 20:30 Uhr an den erwähnten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (T 041 728 41 41) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 01.01.2022, 18:10 Uhr

Am Samstagmittag (1. Januar 2022), um 13:45 Uhr, gingen bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zwei Meldungen ein, dass eine offenbar tote Person beim Hafen in der Stadt Zug im Zugersee treibe. Durch die Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) und Einsatzkräfte der Zuger Polizei wurde die leblose Person geborgen.

Die genauen Umstände, die zum Tod des 22-jährigen Mannes geführt haben, werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht.

ZeugenaufrufDie Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die am Samstag (1. Januar 2022), im Bereich des Hafens in der Stadt Zug verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale (T 041 728 41 41) zu melden.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 01.01.2022, 10:41 Uhr

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten sind in der Silvesternacht aus dem ganzen Kanton Zug rund ein Dutzend Meldungen eingegangen. Zu grösseren Zwischenfällen ist es nicht gekommen.

Zwischen Freitagabend (31. Dezember 2021), 20:00 Uhr und Samstagmorgen (1. Januar 2022), 06:00 Uhr, gingen bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei rund ein Dutzend Meldungen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten in der Silvesternacht ein. Mehrheitlich handelte es sich dabei um Lärmklagen im privaten sowie öffentlichen Bereich. Die Beteiligten zeigten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte einsichtig und verhielten sich anschliessend ruhig. In einigen Fällen waren auch keine Personen mehr vor Ort.

Ebenfalls für Ärger sorgte mancherorts das Abbrennen von Feuerwerk. Auch in diesem Bereich konnten die Einsatzkräfte vermitteln oder trafen niemanden mehr an.

In zwei Fällen musste die örtliche Feuerwehr aufgeboten werden. In der Gemeinde Steinhausen ist es bei einem Baumstrunk zu einem Mottbrand gekommen und in der Gemeinde Hünenberg sorgte eine Feuerwerksbatterie für eine Rauchentwicklung. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Situation sehr schnell bereinigen.

Quelle: Zuger Polizei