Polizeimeldungen Zug - Blaulicht-Ticker – Revokation einer Vermisstmeldung – Mann ist wohlauf

Revokation einer Vermisstmeldung – Mann ist wohlauf Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 01.03.2022, 16.51 Uhr

Heute, 11:57 Uhr

Der seit dem 31. Januar 2022 in der Stadt Zug vermisste Mann wurde am Mittwoch (2. März 2022) im Kanton Bern angetroffen. Der Mann ist wohlauf. Die Zuger Polizei widerruft somit ihre Vermisstmeldung vom 18. Februar 2022. Wir bitten Sie, die Vermisstmeldung und die Fotos des Mannes in Ihren Datenbanken zu löschen.

Heute, 09:46 Uhr

Ein Firmeninhaber hat bei einer Tankstelle in Zug mittels Kundenkarten mehrfach grössere Mengen Benzin bezogen. Die Rechnungen jedoch zahlte er nicht. Vor wenigen Tagen konnte er überführt und festgenommen werden.

Die total 135 Bezüge von insgesamt rund 46'000 Liter Benzin sowie 6 Liter AdBlue im Gesamtwert von rund 88'000 Franken mittels Tankkarten erfolgten im Zeitraum Dezember 2021 bis Februar 2022. Die Rechnungen blieben unbezahlt. Das betroffene Unternehmen hat bei der Überprüfung der Kundendaten festgestellt, dass der Kunde falsche Angaben gemacht hatte und ihm die Rechnungen für die Treibstoffbezüge deshalb nicht zugestellt werden konnten. In der Folge erstattete das Unternehmen am Samstag (25. Februar 2022) bei der Zuger Polizei Anzeige. Nur wenige Stunden später bemerkten Angestellte, dass der besagte Kunde mit seinem Lieferwagen erneut am Tanken war. Einsatzkräfte rückten aus und kontrollierten den Mann. Wegen des Verdachts des Treibstoff-Diebstahls nahmen sie den 23-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Strafuntersuchung eröffnet und für den Beschuldigten beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Die Inspektion des Lastwagens und Anhängers durch die Polizei hat zudem gezeigt, dass zwei Pneus abgelaufen waren, der Fahrzeuglenker über keinen Gefahrgutlieferschein für Transport von Treibstoff verfügte und die Ladungssicherung ungenügend war. Der Beschuldigte wird sich auch für diese Verstösse bei der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

Gestern, 15:48 Uhr

Ein falscher Polizist hat versucht, einer Seniorin mehrere Tausend Franken zu entlocken. Bei der Bargeldübergabe in einer Bank konnte die Geldbotin, eine 15-jährige Jugendliche, festgenommen werden.

Am Freitagmorgen (25. Februar 2022) erhielt die in der Gemeinde Cham wohnhafte 92-jährige Frau einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser erklärte ihr, dass bei einem Einbruch eine Notiz mit ihrem Namen gefunden worden war und ihr Geld nun in Gefahr sei. Die Rentnerin wurde aufgefordert, bei der Bank mehrere Tausend Franken abzuheben und einer jungen Frau zu übergeben.

Wenige Minuten später stand diese junge Frau vor der Tür und begleitete die 92-jährige Frau zur Bank. Auf dem Weg dorthin instruierte die Geldbotin die Rentnerin mehrmals, wie sie sich beim Bargeldbezug verhalten müsse - das Geld sei für ein Familienfest und sie sei ihre Enkelin.

Als die beiden bei der Bank eintrafen, wurden sie bereits vom Sohn der Rentnerin erwartet, der während des Betrugsversuchs mit seiner Mutter telefoniert hatte und misstrauisch wurde. Der Mann konnte die Geldbotin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeipatrouille festhalten.

Bei der Trickbetrügerin handelt es sich um eine in der Ostschweiz wohnhafte, 15-jährige Schweizerin. Sie wurde vorübergehend festgenommen. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug konnte geklärt werden, dass die Jugendliche im Auftrag eines ihr unbekannten Mannes bereits in anderen Kantonen als Geldbotin aktiv gewesen war. Die Minderjährige wurde am Sonntagvormittag in die Obhut ihres Vaters übergeben. Sie muss sich bei der zuständigen Jugendanwaltschaft für ihre Taten verantworten.

Damit die Betrüger, egal mit welcher Masche, erfolglos bleiben, gilt folgendes zu beachten:

Seien Sie wachsam und misstrauisch, besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor sie überhaupt an eine Geldabhebung, an eine Geldüberweisung denken oder das daheim gelagerte Geld oder den Schmuck an Fremde aushändigen. Angerufene können sich durch einen Rückruf versichern, dass sie tatsächlich mit ihrem Enkel, ihrer Enkelin, Bekannten oder der Polizei gesprochen haben. Beim Rückruf sollte man allerdings niemals Rufnummern verwenden, die von den Betrügern mitgeteilt oder die auf dem Display zu sehen sind. Auch sollte man niemals die Rückruftaste benutzen. Zudem ruft die richtige Polizei niemanden an, um persönliche Lebensumstände zu erfragen oder um sich nach Wertgegenständen zu erkundigen.

Beim geringsten Verdacht - Telefongespräch umgehend beenden und die richtige Polizei über den Polizeinotruf 117 verständigen.

Gestern, 11:02 Uhr

Ein Lieferwagenlenker ist auf der Autobahn in die Leiteinrichtungen geprallt. Er wurde dabei verletzt. Der Unfall führte im Morgenverkehr zu Behinderungen.

Am Dienstag (1. März 2021), um 07:00 Uhr, ist es auf der Autobahn A4, zwischen Lindencham und Verzweigung Blegi, in Fahrtrichtung Zürich, zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Lieferwagenlenker ist zuerst auf der rechten Seite in die Leiteinrichtung geprallt. Daraufhin überquerte das Fahrzeug die Fahrspuren und stiess auch auf dem Überholstreifen gegen die Leiteinrichtung. Der 56-jährige Lenker wurde erheblich verletzt, vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. Ein medizinisches Problem steht als Unfallursache im Vordergrund. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von 20 000 Franken. Es musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Während der Bergung des Patienten und des Fahrzeugs musste der Überholstreifen im Bereich der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden.

Montag, 28.02.2022, 19:11 Uhr

Auf der Sinserstrasse sind ein Lastwagen und ein Auto zusammengeprallt. Eine Person wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag (28. Februar 2022), kurz vor 13:45 Uhr, beim «Zollhaus» in Hünenberg. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer fuhr auf der Sinserstrasse von Sins kommend Richtung Hagendorn. Gleichzeitig beabsichtigte ein 81-jähriger Autofahrer von der Zollweid über die Sinser- in die Drälikerstrasse zu fahren. Dabei kam es auf der Kreuzung zu einer seitlich/frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Während der Lastwagenchauffeur unverletzt blieb, wurde der Autofahrer mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Montag, 28.02.2022, 07:47 Uhr

Der Autofahrer, der am vergangenen Mittwoch in Rotkreuz ein Mädchen angefahren hatte, konnte ermittelt werden. Der Zeugenaufruf wird widerrufen.

Am Mittwochmittag (23. Februar 2022) ist bei der Begegnungszone Mühlematt in Rotkreuz ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst und verletzt worden (vgl. Medienmitteilung Nr. 50 / 2022).

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der am Unfall beteiligte Autofahrer ermittelt werden. Der Zeugenaufruf vom 24. Februar 2022 wird somit widerrufen.

Sonntag, 27.02.2022, 07:45 Uhr

Auf dem Zugerberg ist ein Gartenhäuschen vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Sonntagnacht (27.02.2022), kurz vor 01:30 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen ein, wonach es auf dem Zugerberg brenne. Die Einsatzkräfte fanden ein brennendes Gartenhäuschen in der Region Blasenberg. Anwohner versuchten bereits den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Zug brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnte es anschliessend löschen.

Die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 000 Franken.

Im Einsatz standen 20 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Donnerstag, 24.02.2022, 18:38 Uhr

Ein Mädchen ist beim Überqueren einer Strasse von einem Auto angefahren worden. Es wurde verletzt. Der Autofahrer wird gesucht.

Am Mittwochmittag (23. Februar 2022), kurz vor 12:00 Uhr, ist ein 11-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in der Begegnungszone Mühlematt, beim Bahnhof Rotkreuz, von einem silber-grauen Auto seitlich-frontal erfasst worden. Der Autolenker ist ausgestiegen und hat sich mit dem Kind unterhalten. Ebenfalls ist ein Passant dazugekommen. Der Fahrer des Autos hat sich anschliessend von der Unfallstelle entfernt. Wie sich später herausgestellt hat, wurde die 11-Jährige bei der Kollision verletzt.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht deshalb Zeugen und den Autolenker. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum Autolenker machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale zu melden (T 041 728 41 41). Ebenfalls wird der Unfallverursacher aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

