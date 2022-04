Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Schattdorf: Zwei Personen bei Arbeitsunfall verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri. Aktualisiert 05.04.2022, 22.00 Uhr

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 05.04.2022 (Link)

---

Am Sonntag, 3. April 2022, kurz vor 00.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden. Bei der Ausfahrt des Gotthard-Strassentunnels kollidierte der 57-jährige Fahrzeuglenker zunächst mit einer Signaltafel und anschliessend mit einem Betonelement in der Fahrbahnmitte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug seitlich angehoben, kippte auf die rechte Seite und schlitterte auf der Fahrbahn rund 150 Meter weiter, bis es zum Stillstand kam. Die genauen Umstände des Unfalls bilden Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens der Kantonspolizei Uri. Der Fahrzeuglenker wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken.

Der Gotthard-Strassentunnel musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Norden rund 30 Minuten gesperrt werden.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Sonntag, 03.04.2022 (Link)

---

Am Samstag, 2. April 2022, kurz vor 05.00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A2 in Wassen ein Verkehrsunfall. Gemäss den bisherigen Kenntnissen war der 27-jährige PW-Lenker aus Deutschland in Richtung Süden unterwegs, als er vor dem Naxbergtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der PW mit der linksseitigen Leitplanke und blieb auf der Überholspur stehen. Die genauen Umstände des Unfalls bilden Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens der Kantonspolizei Uri. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich beim Personenwagen auf rund 20'000 Franken. Die Schadenhöhe bei der Verkehrseinrichtung kann noch nicht näher beziffert werden.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 02.04.2022 (Link)

---

Mit dem Jahresbericht und den polizeilichen Statistiken gibt die Kantonspolizei Uri einen Einblick in die Organisation und informiert über Schwerpunkte und aktuelle Zahlen aus dem Arbeitsalltag der Polizei. Der Kanton Uri verfügt seit vielen Jahren über eine erfreulich stabile Sicherheitslage. Die Kriminalität bewegt sich im Jahr 2021, trotz einer leichten Zunahme, auf tiefem Niveau. Im Strassenverkehr kam es zu einer tödlich verletzten Person. Die Zahl der verletzten Personen stieg ganz leicht an. Insgesamt wurden 16'264 Schwerfahrzeuge kontrolliert. Bei 5'485 Schwerfahrzeugen kam es zu 8'210 Regelverstössen.

Jahresbericht

Die Kantonspolizei Uri mit ihren rund 170 Mitarbeitenden sorgt rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr für Ruhe, Ordnung und Sicherheit. «Der Jahresbericht soll den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in die vielfältige Polizeiarbeit und die Organisation geben. Zudem verschafft der Jahresbericht auch ein möglichst objektives Bild der guten Urner Sicherheitslage», sagt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Im Fokus steht bei der diesjährigen Ausgabe das Thema Cyberkriminalität. «Die Kriminalität befindet sich im Wandel und ist heute zunehmend digital geprägt», so Polizeikommandant Reto Pfister. Dementsprechend gefordert sind die Strafverfolgungsbehörden der Kantone. «Wie kaum in einem anderen beruflichen Umfeld müssen wir insgesamt, aber speziell bei der Cyberkriminalität, bereit sein, uns neuen Entwicklungen anpassen, vorausschauend agieren, aktiv sein, bewusst das «Steuer in den Händen halten» und noch viel mehr auf die Prävention setzen, als wir das bislang bereits getan haben», führt Reto Pfister weiter aus.

Weiter blickt der Bericht auf die bedeutendsten Ereignisse und Erfolge zurück. Einiges zu erfahren gibt es zu laufenden und abgeschlossenen Projekten und Innovationen. Und schliesslich finden sich im Bericht wissenswerte Angaben zu den Menschen und zur Organisation der Kantonspolizei Uri.

Kriminalstatistik

Die Kriminalitätslage im Jahr 2021 bleibt auf tiefem Niveau. Die Gesamtzahl der erfassten Straftaten nahm von 938 auf 1'050 zu. Bei den Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch kam es zu einer Zunahme von 14 Prozent. Dasselbe gilt bei den Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (+74 Prozent). Demgegenüber sanken die Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz (-1 Prozent) sowie gegen die übrigen Bundesnebengesetze (-26 Prozent).

Weiterhin eine steigende Tendenz (+9 Prozent) besteht bei der Cyberkriminalität. Am meisten Straftaten in diesem Bereich sind bei den Cyberbetrügen (67 Straftaten) zu verzeichnen. Informatikmittel spielen heute praktisch bei sämtlichen Straftaten eine zentrale Rolle. Diese Entwicklung dürfte in den folgenden Jahren weiter zunehmen.

Verkehrsunfallstatistik

Die Kantonspolizei Uri verzeichnet im Jahr 2021 einen leichten Rückgang der Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr. Wirkte sich die COVID-19 Pandemie im letzten Jahr noch stark auf den Strassenverkehr aus, so zeigte sich im 2021 ein verändertes Bild. Die Verkehrszahlen auf den Strassen, insbesondere auf der A2 vor dem Gotthard-Strassentunnel um die Ostertage und während den Sommer- und Herbstferien, stiegen gegenüber dem Vorjahr wieder stark an. Die Kantonspolizei Uri sah sich mit unerwartet grossen Staulagen, insbesondere zwischen Donnerstag und Montag, konfrontiert. Dies obwohl die Auswirkungen der Pandemie auch im 2021 spürbar waren und die angeordneten Massnahmen die Reisetätigkeiten teilweise einschränkten. Während der Sommermonate waren die Passstrassen und die Strassen entlang der Naherholungsgebiete auch im 2021 vom Freizeitverkehr wieder stark belastet. Trotz dieser Belastungen sanken die polizeilich registrierten Verkehrsunfälle im Kanton Uri gegenüber dem Vorjahr um 25 auf 264. Eine Person verletzte sich tödlich. Die Anzahl der verletzten Personen stieg leicht um 1.4 Prozent an.

Nach wie vor sind Unaufmerksamkeit und Ablenkung, gefolgt von Nichtanpassen der Geschwindigkeit, die Hauptunfallursachen. Bei 14 Verkehrsunfällen standen die Verursacher unter Alkoholeinfluss. Gegenüber dem Vorjahr sank die durch Verkehrsunfälle entstandene Schadenssumme um 48.3 Prozent und beträgt 3'706'000 Franken.

Schwerverkehrskontrollstatistik

Im 2021 kontrollierte die Kantonspolizei Uri während 6'436 Stunden den Schwerverkehr auf den Urner Strassen. Diese Kontrollen erfolgten grösstenteils im Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld, mobil auf der Strasse oder direkt in den Unternehmen. Dabei untersuchten die Mitarbeitenden 16'264 Schwerfahrzeuge.

Bei 5’485 Schwerfahrzeugen kam es zu 8'210 Verkehrsregelverstössen. 10'779 Schwerfahrzeuge waren korrekt unterwegs. Vermehrt sind die Mitarbeitenden mit neuen Manipulations-Phänomenen bei den Fahrzeugsystemen (Motor- und Abgassteuerungen, digitale Fahrtschreibern) konfrontiert.

Der Jahresbericht der Kantonspolizei Uri sowie die ausführlichen Statistiken (Kriminal-, Verkehrsunfall- und Schwerverkehrskontrollstatistik) sind im Internet unter www.ur.ch zu finden.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 28.03.2022 (Link)

---

Am Samstag, 26. März 2022, um 15.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Oberalpstrasse talwärts. Auf der Höhe des Gebäudes Nummer 35 verlor der Lenker, gemäss eigenen Aussagen aufgrund eines gesundheitlichen Problems, die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beim angrenzenden Parkplatz mit drei parkierten Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 70'000 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 28.03.2022 (Link)

---

Am Samstagabend, 26. März 2022, kurz nach 18:30 Uhr, war ein 34-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Reussstrasse in Erstfeld in Fahrtrichtung Nord unterwegs. Bei der Kreuzung Reussstrasse / Schlenggenweg entschied er im letzten Moment, entgegen seiner ursprünglichen Pläne, rechts in den Schlenggenweg abzubiegen. Aufgrund des Tempos missriet das Abbiegemanöver komplett. Das Fahrzeug überfuhr eine Gartenrabatte und prallte schliesslich ins Schaufenster einer Ofenbaufirma.

Beim Selbstunfall verletzte sich der Fahrzeuglenker leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri überführt. Aufgrund von Alkoholsymptomen wurde ihm der Führerausweis noch an der Unfallstelle abgenommen. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Am Firmengebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Kantonsspital Uri, ein privates Abschleppunternehmen sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Sonntag, 27.03.2022 (Link)

---