Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Spiringen: Sicher und unfallfrei mit dem Motorrad unterwegs - Präventionsaktion «Super Biker» 2022 Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri. Aktualisiert 07.06.2022, 13.44 Uhr

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Am Samstag, 11. Juni 2022 (Ausweichdatum 12. Juni 2022), von 09.00 bis 15.30 Uhr, findet bei guter Witterung auf dem Urnerboden an der Klausenstrasse die Motorrad-Präventionsaktion «Super Biker» statt.

«Super Biker» ist eine Präventionskampagne der Polizeikorps Glarus und Uri, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Strassen- und Schiffsverkehr des Kantons Uri, mit dem Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken. Vertreter beider Polizeikorps werden anwesend sein, um die motorradbegeisterten Personen zu empfangen. Es werden Fragen rund ums Motorrad, zur Verkehrssicherheit und Unfallprävention beantwortet. Der Experte des Strassenverkehrsamtes kann zudem technischen Fragen auf den Grund gehen.

Sichtbar ist die Kampagne durch zahlreiche Plakate, die zwischen Mai und Oktober entlang beliebter Motorradstrecken angebracht sind. Im Zentrum der Präventionsarbeit stehen koordinierte Aktionen, bei denen mit den Zweiradfahrern das Gespräch gesucht wird und Broschüren mit nützlichen Tipps zur Unfallverhütung abgegeben werden.

Es versteht sich von selbst, dass auch gezielte Verkehrsüberwachungen (Lärm, technische Vorgaben etc.) und Geschwindigkeitskontrollen an viel befahrenen und beliebten Motorradstrecken durchgeführt werden.

Die Kantonspolizeien Uri und Glarus freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und wünschen allen Motorradfahrenden unfallfreie Ausfahrten.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 07.06.2022 (Link)

Am Pfingstmontag, 06.06.2022, gegen 08:30 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Klausenpassstrasse von Unterschächen in Richtung Klausenpass. Im Bereich Ahöri, direkt vor einer Linkskurve, überholte der Personenwagenlenker eine Fahrradfahrerin. Ein entgegenkommendes Motorrad mit Zürcher Kontrollschildern konnte dem Überholmanöver nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem überholenden Personenwagen. Dabei stürzte der 71-Jährige Lenker des Motorrades und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonspital Uri überführt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30'000.- Franken. Für die Bergungsarbeiten musste die Klausenpassstrasse ca. 30 Minuten gesperrt werden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, das Amt für Tiefbau, ein regionales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 06.06.2022 (Link)

Medienmitteilung 89 / 2022

Gemeinde: Altdorf

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 16.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Uri ein Feuer oberhalb dem Südportal des Flüelertunnels gemeldet. Die Feuerwehr Altdorf konnte das Feuer auf einer ca. 2m2 grossen Fläche rasch lokalisieren und sofort löschen. Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand keiner. Im Einsatz standen die Feuerwehr Altdorf sowie die Kantonspolizei Uri.

Gemeinde: Gurtnellen

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 17.00 Uhr, wurde der Kantonspolizei Uri ein brennender Baum im Gruonwald in Gurtnellen gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Brandstelle rasch in unwegsamem Gelände lokalisieren. Da der Brandherd weder mit Fahrzeugen noch zu Fuss umgehend erreicht werden konnte, wurde für die Löscharbeiten ein Helikopter aufgeboten. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Eindunkeln an. Durch die Feuerwehr Silenen wurde eine Brandwache eingerichtet, welche den Schadenplatz in den Nachtstunden überwachte.

Am Montag, 06.06.2022, gegen 06.30 Uhr meldeten Anwohner erneut Rauch in diesem Bereich.

Die Feuerwehr Silenen hatte durch ihre Brandwache bereits Kenntnis von dieser Meldung. Die Feuerwehr bleibt weiterhin vor Ort, beobachtet den Schadenplatz und leitet bei Bedarf brandbekämpfende Massnahmen ein.

Die Brandursache dürfte mutmasslich ein Blitzeinschlag sein. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit unbekannt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Silenen und Gurtnellen, die swiss helicopter AG sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 06.06.2022 (Link)

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 06.06.2022 (Link)

Heute Pfingstsonntag, 05 Juni 2022, gegen 13.30 Uhr, stellten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, die in der Folge zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Folgedessen musste die Axenstrasse umgehend gesperrt und die Fahrzeuge gewendet werden. Personen wurden keine verletzt. Die Strasse und Brücke wurden gemäss ersten Erkenntnissen nicht beschädigt.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage (Starkregen) können weitere Steinschläge/Murgänge zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Axenstrasse bleibt daher aus Sicherheitsgründen für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung bis auf Weiteres gesperrt.

Sobald es die Wetterlage zulässt, wird die Lage vor Ort durch Fachspezialisten beurteilt. Bei weiteren Erkenntnissen informiert das Bundesamt für Strassen ASTRA.

Sichergestellt sind die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte und aus Richtung Nord nach Sisikon und Riemenstalden.

Es wird empfohlen, die Signalisationen zu beachten und die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.

Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Sonntag, 05.06.2022 (Link)

Quelle: Kantonspolizei Uri, Sonntag, 05.06.2022 (Link)

Am Samstag, 04.06.2022, kurz nach 00:00 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Haldistrasse von Schattdorf Richtung Haldi.

In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug links von der Strasse ab und kollidierte mit einem Schacht sowie einem Erdwall. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern neben der Strasse zum Stillstand. Der 20-Jährige Urner Personenwagenlenker konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonspital Uri überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8'000 Franken.

Auf Grund eines positiven Atemalkoholtestes ordnete die Staatsanwaltschaft Uri weitere Untersuchungen an.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, ein regionales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 04.06.2022 (Link)

Die Auswirkungen des Ferien- und Feiertagsverkehrs waren in Uri an Ostern und an Auffahrt spürbar. Das gilt aller Voraussicht nach auch für Pfingsten, Fronleichnam und zu Beginn der Sommerferienzeit. Ab Freitagmittag, 3. Juni 2022, vor Pfingsten und ab Mittwochmittag, 15. Juni 2022, vor Fronleichnam ist mit Staus zu rechnen. Die Kantonspolizei Uri ist jedoch darauf vorbereitet.

Die Kantonspolizei Uri bemüht sich seit Jahren, bei längeren Staus auf der Autobahn A2 den Verkehr so zu leiten, dass die Kantonsstrasse für den lokalen, privaten und öffentlichen Verkehr sowie die Rettungs- und Notfallfahrzeuge möglichst immer und ohne Störungen verfügbar bleibt. Sie bewirtschaftet zusammen mit der Verkehrsmanagementzentrale des ASTRA den Verkehr auf der Autobahn sowie die Dosierung und teilweise auch Schliessung der Ein- und Ausfahrten der Autobahn. Dennoch wurde die Kantonsstrasse an Ostern und Auffahrt teilweise über ihre Kapazitätsgrenze belastet.

Autobahnausfahrten werden weiterhin gezielt dosiert

Um eine Überbelastung der Kantonsstrasse an den kommenden Feiertagen und bei Ferienbeginn zu vermeiden, dosiert ein privater Verkehrsdienst zusätzlich zu den bisherigen Lenkungsmassnahmen bei Bedarf den Abfluss ab der Autobahn. Das heisst, es werden nur noch so viele Autos auf die Kantonsstrasse gelassen, dass sich dort möglichst kein Stau bildet. An Ostern und Auffahrt betraf dies die Autobahnausfahrten in Erstfeld und Amsteg. Diese Bewirtschaftung der Autobahnausfahrten zeigte Wirkung und hielt zahlreiche Verkehrsteilnehmende davon ab, die Kantonsstrasse zu befahren. Trotzdem wird es voraussichtlich nicht zu verhindern sein, dass in Ausnahmefällen, wie bei Pannen oder Unfällen, der Verkehr auf der Kantonsstrasse kurzfristig zum Stillstand kommen kann.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 01.06.2022 (Link)

Am Samstag, 28. Mai 2022, führte die Kantonspolizei Uri an der Furka- sowie Gotthardstrasse in Realp und in Hospental eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden mehrere Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Ein Motorradfahrer mit Tessiner Kontrollschild passierte die Messstelle am Gotthardpass mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h, erlaubt sind auf der Ausserortsstrecke die üblichen 80 km/h. Der Mann musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der 22-Jährige wird wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

Vier weitere Lenker mussten zur Anzeige gebracht werden, da sie die Ausserortsstrecken zu schnell befuhren. Drei PW-Lenker waren auf der Furkastrasse mit 109 km/h, 117 km/h bzw. 118 km/h unterwegs. Ein Motorradfahrer passierte die Kontrollstelle am Gotthardpass mit 114 km/h.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Montag, 30.05.2022 (Link)

