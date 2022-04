Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Steinhausen / Cham: Zwei Arbeiter gestürzt und verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. Aktualisiert 05.04.2022, 21.59 Uhr

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 16:41 Uhr

Bei zwei Arbeitsunfällen sind zwei Männer verletzt worden. Mit Rettungshelikoptern wurden sie hospitalisiert.

Der erste Arbeitsunfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Bann in Steinhausen. Ein Gerüstbauer ist von einem Gerüst gestürzt. Er wurde dabei von seiner getragenen Absturzsicherung aufgefangen, was den Aufprall am Boden verhinderte. Der 27-jährige Mann, der in der Folge gegen das Gerüst prallte, verletzte sich bei dem Unfall erheblich.

Zweieinhalb Stunden später, kurz vor 14 Uhr, ist es im Bereich Blegi in Cham zu einem weiteren Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter stürzte vom Dach einer Scheune ins Innere auf den Boden. Bei dem Sturz aus rund vier Metern Höhe erlitt der 46-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen.

Die beiden Männer wurden von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes Zug medizinisch versorgt und jeweils mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance AAA in ausserkantonale Spitäler geflogen. Zur Klärung der Arbeitsunfälle wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei beigezogen.

Gestern, 10:57 Uhr

Die Zuger Polizei hat einen Fahrzeuglenker erwischt, der viel zu schnell unterwegs war. Dem Junglenker droht ein mehrmonatiger Führerausweisentzug.

Am Donnerstagabend (31. März 2022) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Holzhäusernstrasse von Sins kommend in Richtung Holzhäusern. Dabei wurde der Junglenker mit 132 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80km/h von einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage registriert. Dies entspricht einer Netto-Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h.

Der fehlbare Fahrzeuglenker konnte ermittelt und befragt werden. Dem Junglenker droht ein mehrmonatiger Führerausweisentzug. Zudem muss sich der 19-Jährige bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Freitag, 01.04.2022, 14:39 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag (31. März 2022) verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch in der Gemeinde Hünenberg. Im Innern durchsuchte sie die Räumlichkeiten und entwendete einen Tresor. Dieser wurde zu Fuss mit einem Logistikwagen einige Hundert Meter durch das Quartier zu einem weiteren Gewerbegebäude geschoben. Dort verschaffte sich die unbekannte Täterschaft erneut gewaltsam Zutritt in ein Gebäude, entwendete einen Fahrzeugschlüssel eines Lieferwagens und transportierte damit den zuvor gestohlenen Tresor ab. Der verwendete Lieferwagen wurde rund eine halbe Stunde später an den Ursprungsort zurückgebracht.

Unterstützt von Polizeihündin «Hailey» suchten Einsatzkräfte in der Folge das Industriegebiet sowie die nähere Umgebung ab. Dabei fanden sie den gestohlenen Tresor bei einer nahegelegenen Waldhütte. An der gleichen Örtlichkeit stiessen sie zudem auf einen weiteren Tresor sowie einen Lieferwagen. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses Deliktsgut in der Nacht auf Montag (28. März 2022) bei einem Einbruch in ein weiteres Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch gestohlen worden war.

Die beiden Tresore waren bei der Waldhütte aufgebrochen und durchsucht worden. Das sich darin befindende Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Franken hatte die Täterschaft mitgenommen.

Donnerstag, 31.03.2022, 10:10 Uhr

Ein Bauarbeiter ist mit einem Motorkarren rückwärts in eine Mauer, vorwärts über eine Wiese gefahren und anschliessend umgekippt. Der Mann wurde verletzt und befindet sich im Spital.

Der Unfall ereignete sich Mittwochmittag (30. März 2022), kurz vor 12:00 Uhr. Ein 49-jähriger Bauarbeiter fuhr mit einem sogenannten «Dumper» auf einem öffentlichen Weg neben der Rischerstrasse rückwärts, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Baustellenfahrzeug verlor.

Der Motorkarren prallte mit dem Heck in die Mauer eines Vorplatzes einer Liegenschaft, fuhr wieder vorwärts durch einen Maschendrahtzaun und über eine Wiese. Nach rund 50 Metern, einer Linkskurve sowie einem Bremsmanöver kippte der «Dumper» zur Seite und kam dort zum Stillstand.

Der 49-jährige Bauarbeiter wurde beim Unfall verletzt und befindet sich in Spitalpflege. Das rund 5 Tonnen schwere Baustellenfahrzug musste von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand einer Untersuchung, die durch die Zuger Polizei geführt wird.

Dienstag, 29.03.2022, 15:36 Uhr

Beim Bahnhof Zug wurde ein Mann bestohlen und zusammengeschlagen. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend (25. März 2022) beim Bahnhof Zug. Ein 17-Jähriger riss einem 34-jährigen Mann, den er kurz zuvor kennengelernt hatte, eine Banknote aus den Händen und rannte weg. Bei der Verzweigung Damm-/Grafenaustrasse wurde der Jugendliche von dem Bestohlenen eingeholt, worauf es zu einem Gerangel kam.

Ein zweiter Jugendlicher beteiligte sich ebenfalls an der Auseinandersetzung und versetzte dem 34-Jährigen, der mittlerweile am Boden lag, einen Fusstritt ins Gesicht. Mit erheblichen Kopfverletzungen musste das Opfer vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert werden.

Während der 17-Jährige vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden konnte, entfernte sich sein Komplize vom Tatort. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug konnte der 16-Jährige ermittelt und am Samstagmorgen ebenfalls verhaftet werden.

Der zuständige Jugendanwalt hat ein Strafverfahren eröffnet. Die beiden Beschuldigten befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Dienstag, 22.03.2022, 17:27 Uhr

Ein Rollerfahrer ist bei einem Ausweichmanöver in zwei Autos geprallt. Der Zweirad-lenkende wurde verletzt ins Spital eingeliefert.

Am Dienstagnachmittag (22. März 2022), kurz vor 14:15 Uhr, hat sich auf der Zugerstrasse, im Bereich der Liegenschaft Nr. 102 in Fahrtrichtung Unterägeri, ein Rückstau gebildet. Ein 52-jähriger Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und versuchte mit einem Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte er jedoch das vor ihm stehende Auto, prallte rechtsseitig in ein Geländer und schlitterte in ein weiteres Auto.

Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Während der Patientenbergung musste der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Dienstag, 22.03.2022, 16:33 Uhr

Auf der Autobahn ist ein Militärtransporter mit sieben Insassen verunfallt. Mehrere Personen wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Die Militärpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag (22. März 2022), kurz nach 12:30 Uhr, auf der Autobahn A4, zwischen Rotkreuz und Küssnacht. Ein Militärfahrzeug ist aus noch nicht bekannten Gründen ins Schleudern geraten, hat sich um die eigene Achse gedreht und ist auf dem Pannenstreifen zum Stillstand gekommen. Dabei wurde ein Wildzaun auf einer Länge von rund 50 Metern beschädigt.

Vier der sieben Militärangehörigen wurden beim Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Die Unfalluntersuchungen werden durch die Militärpolizei getätigt.

