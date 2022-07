Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Flammen und Rauch im Heizungskeller Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 03.07.2022, 17.54 Uhr

Am Sonntagmorgen, kurz vor 8.00 Uhr, kam es im Heizungskeller eines Einfamilienhauses an der Weinbergstrasse in der Stadt Zug aus noch unbekannten Gründen zu einem Feuer. Die Flammen, die selbstständig wieder erloschen sind, haben zu einer starken Rauchentwicklung im ganzen Haus gesorgt. Bild: Zuger Polizei

Sonntag, 3. Juli 2022, 12:07 Uhr

Im Heizungskeller eines Einfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen und hat zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagmorgen (3. Juli 2022), kurz vor 8.00 Uhr, ist es an der Weinbergstrasse in der Stadt Zug zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Im Heizungskeller eines Einfamilienhauses ist es aus noch nicht bekannten Gründen zu einem Feuer gekommen. Die Flammen, die selbstständig wieder erloschen sind, haben zu einer starken Rauchentwicklung im ganzen Haus gesorgt.

Die 85-jährige Bewohnerin konnte sich selber in Sicherheit bringen. Sie wurde durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch untersucht. Die Frau blieb unverletzt und musste nicht hospitalisiert werden.

Durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) wurde die Liegenschaft entraucht. Das Einfamilienhaus ist jedoch wegen Rauch- und Russschäden vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht.

Im Einsatz standen rund 40 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Gestern, 16:17 Uhr

Bei einer Schwerverkehrskontrolle hat die Zuger Polizei ein ausländisches Sattelmotorfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Chauffeur musste eine Bussenkaution hinterlegen und den Schaden beheben lassen.

Am Dienstag (28. Juni 2022) haben Mitarbeitende der Verkehrspolizei bei einer Schwerverkehrskontrolle ein Sattelmotorfahrzeug aus der Türkei genauer unter die Lupe genommen. Dabei haben die Einsatzkräfte festgestellt, dass bei der vorderen linken Radaufhängung des Sattelschleppers eine sogenannte Blattfeder gebrochen war.

Der 52-jährige Chauffeur musste eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren Hundert Franken hinterlegen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er wurde durch die Einsatzkräfte in eine Fachwerkstatt begleitet, wo der Schaden behoben wurde.

Gestern, 15:20 Uhr

Der Diebstahl eines E-Trottinetts hatte einen Drogenfund zur Folge. Der mutmassliche Drogenhändler wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Am späten Sonntagabend (5. Juni 2022) ging kurz nach 23:30 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung über ein gestohlenes E-Trottinett ein. Das entwendete Zweirad konnte durch den rechtmässigen Besitzer eigenständig vor einem Mehrfamilienhaus im Zentrum von Baar aufgespürt werden. Da es beschädigt und an ein E-Bike gekettet war, forderte der Mann polizeiliche Hilfe an.

Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses auf drei verdächtige Personen, einen 37-jährigen Albaner, einen 50-jährigen Schweizer sowie eine 22-jährige Schweizerin. Die Frau sowie der 50-jährige Mann waren wegen ihres Betäubungsmittelkonsums kaum ansprechbar und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut werden.

Bei der durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden rund 140 Gramm Heroin und Kokain, eine grössere Menge an Streckmittel sowie rund 1`000 Franken Bargeld gefunden und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den 37-jährigen Albaner, Besitzer der Betäubungsmittel und mutmassliche Drogenhändler, ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Er wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die 22-jährige Frau sowie der 50-jährige Mann müssen sich wegen Besitz von Kleinmengen an Betäubungsmittel ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Mittwoch, 29.06.2022, 16:30 Uhr

Ein Mann ist auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Der 56-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag (29. Juni 2022), kurz nach 11:00 Uhr, auf der Aegeristrasse in der Stadt Zug. Ein 56-jähriger Mann überquerte bei der Sankt-Oswalds-Gasse den Fussgängerstreifen und wurde dabei frontal von einem Auto erfasst. Sein Ellbogen prallte dabei gegen die Windschutzscheibe. Der Fussgänger wurde leicht verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.

Ein privates Abschleppunternehmen hat das involvierte Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert.

Mittwoch, 29.06.2022, 14:34 Uhr

Ein Auto ist von der Strasse abgekommen und hat auf dem Trottoir einen Fussgänger erfasst. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen (29. Juni 2022), um 05:30 Uhr, auf der Dorfstrasse in Allenwinden (Gemeinde Baar). Eine 29-jährige Autofahrerin, die Richtung Ägeri unterwegs war, verlor unmittelbar nach der Einmündung «Winzrüti» die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam links von der Strasse ab, fuhr auf das Trottoir, prallte in das dortige «Bushäuschen» der Haltestelle «Egg» und erfasste dabei einen Fussgänger. Der 61-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Unfallverursacherin erlitt Prellungen und wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Der bei ihr durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst sowie der Verkehrspolizei der Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat bei der 29-jährigen Autofahrerin eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Angehörige der Feuerwehr Baar stellten den Verkehrsdienst sicher. Ebenfalls im Einsatz standen der Amtsarzt sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes und der Zuger Polizei.

Mittwoch, 29.06.2022, 13:01 Uhr

Die Zuger Polizei will auch zukünftig attraktiv am Arbeitsplatz bleiben. Der Wohnsitzrayon für Korpsangehörige wird deshalb deutlich ausgedehnt.

Wer als Polizistin oder Polizist bei der Zuger Polizei arbeiten möchte, muss entweder im Kanton Zug oder ausserkantonal im Wohnsitzrayon wohnen, um in vernünftiger Zeit an einen Einsatzort zu gelangen. Das schreibt die Verordnung über die Festlegung des Wohnsitzrayons für Mitarbeitende der Polizei vom 18. Dezember 2007 vor. Als Rayonmittelpunkt ist darin das Polizeihauptgebäude in Zug festgelegt (§ 2 Abs. 1).

Um dem Personalbedarf sowie der Arbeitgeberattraktivität Rechnung zu tragen, wird der Wohnsitzrayon für Angehörige der Zuger Polizei per 25. Juni 2022 ausgeweitet. Statt wie bisher mit einer maximalen Anzahl Fahrminuten wird der Rayon neu anhand von namentlich aufgeführten Wohngemeinden definiert. «Damit schaffen wir die notwendige Transparenz und verbessern die Rechtssicherheit für unsere Mitarbeitenden», sagt Kommandant Thomas Armbruster zur neuen Regelung. Und ergänzt: «Das Einzugsgebiet ist nun deutlich grösser. Neu können sich auch Polizistinnen und Polizisten aus sehr vielen Gemeinden in den umliegenden Kantonen zur Zuger Polizei übertreten, ohne ihren Wohnort und Lebensmittelpunkt wechseln zu müssen.» Die Tätigkeit bei der Zuger Polizei werde damit für erfahrene Polizeiangehörige, für sogenannte Quereinsteiger, eine mögliche Option. «Wichtig ist dabei, dass Alarmeinrückungen und die Pikettdienste keine Einschränkungen haben. Die Sicherheit und der Auswuchs von Polizeikräften bei grösseren Ereignissen oder ausserordentlichen Lagen ist jederzeit gewährleistet.»

Der Wohnsitzrayon umfasst neu 159 Gemeinden im Kanton Zug und den sechs Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Aargau und Zürich, von wo aus die Stadt Zug gut erreichbar ist.

Alle Informationen zum Polizeiberuf unter zukunft-zugerpolizei.ch oder hier.

Montag, 27.06.2022, 17:17 Uhr

Ein Lieferwagen ist auf die Leiteinrichtung geraten und mit einem Kandelaber kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagmittag (27. Juni 2022), kurz nach 13 Uhr, ist es auf der Autostrasse G, in Fahrtrichtung Cham, zu einem Selbstunfall gekommen. Zwischen zwei Kreiseln ist ein Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und linksseitig auf die Leiteinrichtung geraten. Dabei hat er einen Kandelaber umgefahren, der nach dem Unfall auf die Gegenfahrbahn ragte.

Der 54-jährige Unfallverursacher sowie ein 19-jähriger Mitfahrer wurden erheblich verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst Schwyz medizinisch betreut und für weitere Abklärungen ins Spital überführt. Ein dritter Insasse kam mit dem Schrecken davon. Der am Fahrzeug, der Leiteinrichtung und dem Kandelaber entstandene Sachschaden beläuft sich auf über Zehntausend Franken. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen. Für die Bergung des Lieferwagens musste die Autostrasse G kurzzeitig gesperrt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Schwyz, der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras, eines privaten Abschleppunternehmens, der WWZ sowie der Zuger Polizei.

Montag, 27.06.2022, 11:49 Uhr

Auf der Autobahn A4 ist es zu einem Selbstunfall gekommen. Der Beifahrer erwachte aus einem Traum und griff der Lenkerin ins Lenkrad.

Der Selbstunfall ereignete sich in der Nacht auf Montag (27. Juni 2022), um 03:00 Uhr, auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Luzern, zwischen Lindencham und der Verzweigung Rütihof. Eine 36-jährige Autolenkerin fuhr auf dem Normalstreifen, als der 41-jährige schlafende Beifahrer plötzlich aus einem Traum erwachte und ihr ins Lenkrad griff. Das Auto geriet daraufhin auf den Überholstreifen und prallte dort in die Mittelleitplanke. Die Lenkerin als auch der Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das zweijährige Kind auf der Rückbank blieb unverletzt. Der Rettungsdienst Zug überführte alle Insassen für weitere Abklärungen ins Spital.

Durch die Kollision ist die Mittelleitplanke in die Gegenfahrbahn verschoben worden. Mitarbeitende der zentras mussten diese wieder instand stellen. Der am Fahrzeug sowie der Leiteinrichtungen entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20 000 Franken. Das Auto musste abtransportiert werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Montag, 27.06.2022, 09:28 Uhr

Eine Autolenkerin hat unter Alkoholeinfluss ein anderes Fahrzeug touchiert. Dabei wurde sie beobachtet. Ihren Führerausweis musste sie abgeben.

Am Sonntagabend (26. Juni 2022), gegen 19:30 Uhr, hat eine Augenzeugin beobachtet, wie eine Autolenkerin an der Altgasse in Baar beim rückwärts Ausparken einen Lieferwagen touchiert hatte und davon gefahren war. Sie hat daraufhin die Einsatzleitzentrale informiert. Nach den Abklärungen vor Ort begaben sich die Einsatzkräfte an den Wohnort der Beschuldigten. Ein bei der 47-Jährigen durchgeführte Atemalkoholmessung fiel mit einem Wert von 1.21 mg/L positiv aus. Der fehlbaren Lenkerin wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Sie muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

