Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Steinhausen: Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Am Freitag (24. Februar 2023), kurz nach 11:30 Uhr, ist es beim Einkaufscenter Zugerland zu einer Kollision zwischen einem Sattelschlepper und einer Zweiradlenkerin gekommen. Der 48-jährige Chauffeur beabsichtigte nach rechts auf einen Aussenparkplatz einzubiegen, während die 37-jährige Velofahrerin auf dem dortigen Radweg unterwegs war.

Beim Zusammenprall wurde die Zweiradlenkerin unter dem Sattelschlepper eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Ihre beiden Kinder im Alter von 9 Monaten und zwei Jahren, die in einem Fahrradanhänger sassen, blieben unverletzt. Sie wurden von Einsatzkräften der Zuger Polizei sowie vom Care-Team betreut, ebenso der Fahrer des Sattelschleppers, der einen Schock erlitt.

In Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kantonspolizei Zürich hat der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei eine umfangreiche Spurensicherung am Unfallort durchgeführt. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Zuger Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht.

Während der Unfallaufnahme und der Spurensicherung war die Zufahrt ins Parkhaus des Einkaufscenters nicht möglich.

Neben mehreren Patrouillen der Zuger Polizei standen der Rettungsdienst Zug, die Feuerwehr Steinhausen, die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), sowie die Pikettstaatsanwältin im Einsatz. Für die Betreuung der Angehörigen sowie für mehrere Ersthelfer wurde das Care-Team Zug aufgeboten.

Dienstag, 21.02.2023, 10:46 Uhr

Aus einem Treibstofftank eines Lastwagens ist Diesel ausgelaufen. Anwohner konnten Schlimmeres verhindern.

Am Dienstagmorgen (21. Februar 2023), kurz nach 07:15 Uhr, fuhr ein Lastwagen auf der Hinterbergstrasse in Walchwil rückwärts, um auf ein Firmengelände einzubiegen. Durch das Gefälle der Strasse wurde der Deckel des Treibstofftanks beim Anhänger plötzlich abgerissen und Diesel lief aus. Mehrere Anwohner beobachteten den Vorfall und eilten mit Eimern zu Hilfe. Sie konnten den auslaufenden Diesel weitestgehend auffangen. Insgesamt gelangten rund 30 Liter in Abwasserschächte. Diese wurden von Angehörigen der Feuerwehr Walchwil zusammen mit einem Kanalreinigungsunternehmen ausgepumpt.

Dienstag, 21.02.2023, 10:13 Uhr

Eine Fussgängerin ist auf einem Fussgängerstreifen angefahren worden. Sie wurde verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (21. Februar 2023), kurz vor 07:00 Uhr, an der Sinserstrasse in Cham. Eine 24-jährige Fussgängerin überquerte bei der Heiligkreuzstrasse den Fussgängerstreifen und wurde dabei von einem Auto, das in Richtung Cham unterwegs war, frontal erfasst. Die Fussgängerin wurde erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort überführte der Rettungsdienst Zug die Frau ins Spital.

Der 46-jährige Unfallverursacher musste seinen Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgeben. Sein Auto musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Angehörige der Feuerwehr Cham regelten während der Unfallaufnahme den Verkehr und führten diesen an der Unfallstelle vorbei.

Montag, 20.02.2023, 15:10 Uhr

Auf der Sinserstrasse ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Frau wurde verletzt und ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Montag (20. Februar 2023), um 12:00 Uhr, auf der Kreuzung Sinser-/Untermühlestrasse in der Gemeinde Cham. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr von Cham kommend auf der Sinserstrasse Richtung Sins. Gleichzeitig beabsichtigte ein 52-jähriger Fahrzeuglenker von der Untermühlestrasse nach links in die Sinserstrasse einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos.

Eine 20-jährige Beifahrerin wurde beim Zusammenprall leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 30`000 Franken. Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Montag, 20.02.2023, 10:35 Uhr

Ein 31-jähriger Mann hat mehrfach gegen das Gesetz verstossen. Er wurde zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

In der Zeit zwischen dem 6. und 25. Januar 2023 hat ein 31-jähriger Mann mehrfach die Einsatzkräfte der Zuger Polizei beschäftigt. So hat er bei einem Verkaufsgeschäft in Cham einen Stuhl gegen eine Schaufensterscheibe und in der Stadt Zug eine Sitzbank gegen eine doppeltverglaste Fensterscheibe eines Restaurants geworfen. Die Fensterscheibe des Lokals ging dabei zu Bruch, was einen Schaden von rund 5`000 Franken bedeutete.

Weiter hat der Mann gegen ein Hausverbot eines Verkaufsgeschäfts in der Gemeinde Cham verstossen, dieses betreten und einen Ladendiebstahl begangen. Zudem hat der 31-Jährige Kokain konsumiert sowie eine Polizistin verbal beschimpft.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat den türkischen Staatsangehörigen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 80 Tagen sowie einer unbedingten Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig und der Mann befindet sich im Strafvollzug.

Montag, 20.02.2023, 09:10 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden vier fahrunfähige Fahrzeuglenkende angehalten. Die vier Männer mussten ihren Führerausweis abgeben.

In der Nacht auf Sonntag (19. Februar 2023) sowie in der Nacht auf Montag (20. Februar 2023) haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei gesamthaft vier alkoholisierte Fahrzeuglenkende gestoppt. Dies in den Gemeinden Baar, Unterägeri und Cham.

Bei den Lenkenden handelt es sich um Männer im Alter zwischen 24 und 42 Jahren. Die bei ihnen durchgeführten Atemalkoholmessungen ergaben Werte zwischen 0.45 mg/l und 0.77 mg/l. Den fehlbaren Fahrzeuglenkenden wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen und sie müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Wer fährt, trinkt nichtNehmen Sie auch während der Fasnacht Ihre Eigenverantwortung wahr und beherzigen Sie folgende Punkte:

• Lassen Sie das Auto zu Hause und benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis.

• Organisieren Sie Fahrgemeinschaften und sorgen Sie dafür, dass der Lenker nicht trinkt.

• Fahren Sie nicht mit fahruntüchtigen Personen mit und halten Sie diese vom Fahren ab.

• Sollten Sie nicht mehr fit sein: Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen.

• Alkohol baut sich nur langsam ab, setzen Sie sich nie mit einem «Kater» ans Steuer.

• Fahren Sie auch nie unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss.

Freitag, 17.02.2023, 10:18 Uhr

Bei einer Schwerverkehrskontrolle haben Spezialisten mehrere Fahrzeuge und deren Fahrer unter die Lupe genommen. Fünf Fahrzeugführer werden angezeigt.

Am vergangenen Montag, den 13. Februar 2023, haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei gesamthaft 14 Schwerverkehrsfahrzeuge kontrolliert. Bei mehreren der überprüften Fahrzeuge wurden technische Mängel festgestellt. Dabei handelt es sich beispielsweise um eine defekte Beleuchtung, eingeschränktes Sichtfeld oder einen defekten Unterfahrschutz.

Weiter wurden fünf Fahrzeuglenkende zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angezeigt, weil sie gegen die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten verstossen haben. Bei einem der Chauffeure ergab die Kontrolle, dass er die tägliche Ruhezeit von mindestens neun Stunden mit lediglich 6 Stunden und 41 Minuten klar unterschritten hatte. Bei drei Lenkenden stellten die Spezialisten der Verkehrspolizei fest, dass der Fahrtschreiber nicht korrekt bedient wurde.

Alle ausländischen Chauffeure mussten vor Ort eine Bussenkaution in der Höhe von jeweils mehreren Hundert Franken zahlen.

Bei der Kontrolle wurde die Zuger Polizei von Verkehrsexperten des Strassenverkehrsamtes des Kantons Zug unterstützt.

Donnerstag, 16.02.2023, 09:49 Uhr

In den vergangenen Tagen waren Telefonbetrüger aktiv. Ein Ehepaar übergab ihnen Bargeld und Goldvreneli im Wert von über 200 000 Franken. Die Polizei ruft zur Vorsicht auf.

Die Masche der Betrüger ist seit längerer Zeit bekannt und funktioniert immer nach dem gleichen Schema; das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Person, die sich als Polizist oder Polizistin oder als Mitarbeitende einer anderen Behörde ausgibt. Die unbekannte Person erzählt dem mutmasslichen Opfer jeweils eine frei erfundene Geschichte, so zum Beispiel von einem Verkehrsunfall, den ein Familienmitglied verursacht haben soll. Damit waren die Betrüger erneut erfolgreich:

Am Mittwoch (15. Februar 2023) wurde ein Ehepaar in Unterägeri mehrmals von falschen Polizisten kontaktiert. Sie erzählten den Senioren, dass ihre Tochter ein Rotlicht überfahren und einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Ein Mann sei lebensbedrohlich verletzt worden und inzwischen im Spital verstorben. Die Tochter sei festgenommen worden und befinde sich aktuell auf einem Polizeiposten. Die vermeintlichen Polizisten forderten das Ehepaar auf, 300 000 Franken zu bezahlen, damit ihre Tochter wieder auf freien Fuss kommt und der Vorfall nicht an die Presse geht. In der Folge besorgte das Ehepaar bei zwei verschiedenen Bankinstituten insgesamt 200 000 Franken sowie Goldvreneli im Wert von rund 15'000 Franken. Noch am gleichen Tag übergaben die Senioren am Mittag Vermögenswerte an ihrem Wohnort an einen ihnen unbekannten Mann. Eine zweite Übergabe erfolgte am Nachmittag an eine unbekannte Frau. Nach dieser Übergabe versicherte die unbekannte Täterschaft dem Ehepaar, dass ihre Tochter von der Polizei nun an ihren Wohnort gebracht werde.

Auch zahlreiche andere Personen im Kanton Zug erhielten in den letzten Tagen gleichgelagerte Telefonanrufe. Die Angerufenen reagierten jedoch allesamt richtig und beendeten das Gespräch umgehend. Die Zuger Polizei warnt eindringlich vor Telefonbetrügern, die es auf das Vermögen von Bürgerinnen und Bürgern abgesehen haben. Die von ihnen erzählten Geschichten sind frei erfunden. Lassen Sie sich keinesfalls auf solche Anrufe ein. Schützen Sie sich, in dem Sie folgende Tipps beachten:

