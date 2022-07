Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Unterägeri: Mädchen von Auto erfasst und verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 03.07.2022, 17.54 Uhr

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 10:00 Uhr

Ein Mädchen ist beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und verletzt worden. Mit einem Rettungshelikopter wurde das Mädchen ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag (4. Juli 2022), kurz nach 16:30 Uhr, auf der Zugerstrasse in Neuägeri. Eine 70-jährige Autofahrerin fuhr bei starkem Regen in Richtung Ägeri und übersah dabei ein Mädchen, das bei der Bushaltestelle «Neuägeri» den Fussgängerstreifen überquerte.

Die Fussgängerin wurde vom Auto frontal erfasst und verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde die 15-Jährige mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der Unfall führte im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der REGA und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 18:51 Uhr

Die in der Stadt Zug vermisste Frau wurde am Montagnachmittag durch Taucher der Kantonspolizei Schwyz leblos im Zugersee entdeckt und geborgen. Die Vermisstmeldung wird revoziert.

Die seit Montag (4. Juli 2022) in der Stadt Zug als vermisst gemeldete Frau wurde am selben Nachmittag durch Taucher der Kantonspolizei Schwyz leblos im Zugersee entdeckt und geborgen. Die genauen Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug durch die Zuger Polizei untersucht. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung liegen nicht vor.

Gefunden wurde auch der gesuchte Mann, der am Montagmorgen in der Männerbadi in der Stadt Zug zwei Kleidungsstücke und das Smartphone der Vermissten gefunden und im Anschluss dem Ehemann übergeben hat. Der Mann hat sich nach dem Aufruf in den Medien bei der Zuger Polizei gemeldet. Er wurde als Auskunftsperson befragt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Tod der Frau.

An der Suche nach der vermissten Frau beteiligten sich neben den Polizeitauchern der Kantonspolizei Schwyz auch die Seepolizei, die Drohnengruppe sowie weitere Einsatzkräfte der Zuger Polizei.

Die Zuger Polizei widerruft ihre Vermisstmeldung vom 4. Juli 2022. Wir bitten Sie, die Vermisstmeldung und das Foto der Frau in Ihren Datenbanken zu löschen.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 03.07.2022, 19:43 Uhr

Am Sonntagnachmittag (3. Juli 2022) hat sich beim «Hirsgarten» ein Badeunfall ereignet. Eine 77-jährige Frau ist dabei ums Leben gekommen.

Um 16:45 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass es beim Seebad Hirsgarten in Cham zu einem Badeunfall gekommen ist. Schwimmer entdeckten rund 200 Meter vom Ufer entfernt eine leblose Frau im Zugersee. Unter Mithilfe eines Stand-Up-Paddles und eines privaten Bootes wurde die Frau an Land gebracht und von Privatpersonen reanimiert.

Wenige Minuten später trafen der Notarzt, der Rettungsdienst Zug sowie die REGA am Unglücksort ein und führten die Reanimation weiter. Trotz der raschen medizinischen Hilfe verstarb die 77-jährige Frau vor Ort.

Die genauen Umstände des Badeunfalls sind noch unklar und sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 03.07.2022, 11:54 Uhr

Im Heizungskeller eines Einfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen und hat zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagmorgen (3. Juli 2022), kurz vor 08:00 Uhr, ist es an der Weinbergstrasse in der Stadt Zug zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Im Heizungskeller eines Einfamilienhauses ist es aus noch nicht bekannten Gründen zu einem Feuer gekommen. Die Flammen, die selbstständig wieder erloschen sind, haben zu einer starken Rauchentwicklung im ganzen Haus gesorgt.

Die 85-jährige Bewohnerin konnte sich selber in Sicherheit bringen. Sie wurde durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch untersucht. Die Frau blieb unverletzt und musste nicht hospitalisiert werden.

Durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) wurde die Liegenschaft entraucht. Das Einfamilienhaus ist jedoch wegen Rauch- und Russschäden vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht.

Im Einsatz standen rund 40 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 30.06.2022, 16:17 Uhr

Bei einer Schwerverkehrskontrolle hat die Zuger Polizei ein ausländisches Sattelmotorfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Chauffeur musste eine Bussenkaution hinterlegen und den Schaden beheben lassen.

Am Dienstag (28. Juni 2022) haben Mitarbeitende der Verkehrspolizei bei einer Schwerverkehrskontrolle ein Sattelmotorfahrzeug aus der Türkei genauer unter die Lupe genommen. Dabei haben die Einsatzkräfte festgestellt, dass bei der vorderen linken Radaufhängung des Sattelschleppers eine sogenannte Blattfeder gebrochen war.

Der 52-jährige Chauffeur musste eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren Hundert Franken hinterlegen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er wurde durch die Einsatzkräfte in eine Fachwerkstatt begleitet, wo der Schaden behoben wurde.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 30.06.2022, 15:20 Uhr

Der Diebstahl eines E-Trottinetts hatte einen Drogenfund zur Folge. Der mutmassliche Drogenhändler wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Am späten Sonntagabend (5. Juni 2022) ging kurz nach 23:30 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung über ein gestohlenes E-Trottinett ein. Das entwendete Zweirad konnte durch den rechtmässigen Besitzer eigenständig vor einem Mehrfamilienhaus im Zentrum von Baar aufgespürt werden. Da es beschädigt und an ein E-Bike gekettet war, forderte der Mann polizeiliche Hilfe an.

Vor Ort stiessen die Einsatzkräfte in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses auf drei verdächtige Personen, einen 37-jährigen Albaner, einen 50-jährigen Schweizer sowie eine 22-jährige Schweizerin. Die Frau sowie der 50-jährige Mann waren wegen ihres Betäubungsmittelkonsums kaum ansprechbar und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut werden.

Bei der durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden rund 140 Gramm Heroin und Kokain, eine grössere Menge an Streckmittel sowie rund 1`000 Franken Bargeld gefunden und sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den 37-jährigen Albaner, Besitzer der Betäubungsmittel und mutmassliche Drogenhändler, ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Er wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die 22-jährige Frau sowie der 50-jährige Mann müssen sich wegen Besitz von Kleinmengen an Betäubungsmittel ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 29.06.2022, 16:30 Uhr

Ein Mann ist auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Der 56-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmittag (29. Juni 2022), kurz nach 11:00 Uhr, auf der Aegeristrasse in der Stadt Zug. Ein 56-jähriger Mann überquerte bei der Sankt-Oswalds-Gasse den Fussgängerstreifen und wurde dabei frontal von einem Auto erfasst. Sein Ellbogen prallte dabei gegen die Windschutzscheibe. Der Fussgänger wurde leicht verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.

Ein privates Abschleppunternehmen hat das involvierte Fahrzeug aufgeladen und abtransportiert.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 29.06.2022, 14:34 Uhr

Ein Auto ist von der Strasse abgekommen und hat auf dem Trottoir einen Fussgänger erfasst. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen (29. Juni 2022), um 05:30 Uhr, auf der Dorfstrasse in Allenwinden (Gemeinde Baar). Eine 29-jährige Autofahrerin, die Richtung Ägeri unterwegs war, verlor unmittelbar nach der Einmündung «Winzrüti» die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam links von der Strasse ab, fuhr auf das Trottoir, prallte in das dortige «Bushäuschen» der Haltestelle «Egg» und erfasste dabei einen Fussgänger. Der 61-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Unfallverursacherin erlitt Prellungen und wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Der bei ihr durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst sowie der Verkehrspolizei der Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat bei der 29-jährigen Autofahrerin eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Angehörige der Feuerwehr Baar stellten den Verkehrsdienst sicher. Ebenfalls im Einsatz standen der Amtsarzt sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei