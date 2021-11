Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Walchwil: Selbstunfall unter Alkoholeinfluss Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 13.11.2021, 14.02 Uhr

Ein Autofahrer ist von der Strasse abgekommen und heftig in eine Stützmauer geprallt (Mitteilung vom Montag, 15.11.2021, 07:40 Uhr).

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 07:40 Uhr

Ein Autofahrer ist von der Strasse abgekommen und heftig in eine Stützmauer geprallt. Der 47-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden, am Auto entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend (14. November 2021), kurz nach 18:15 Uhr, auf der Artherstrasse in Walchwil. Ein 47-jähriger Mann fuhr von Zug kommend Richtung Arth, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab und prallte heftig in die dortige Stützmauer. In der Folge wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und kam auf dem gegenüberliegenden Trottoir zum Stillstand.

Der Unfallverursacher wurde erheblich verletzt und ins Spital eingeliefert. Die bei ihm vor Ort durchgeführte Atemalkoholprobe verlief positiv, worauf die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Blut- und Urinprobe anordnete.

Der ausländische Führerausweis wurde dem 49-Jährigen aberkannt und ein Fahrverbot für die Schweiz ausgesprochen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 12.11.2021, 14:07 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Touring Club Schweiz (TCS) hat die Zuger Polizei zwei Beleuchtungskontrollen durchgeführt. Über Hundert Fahrzeuge und Zweiradlenkende wurden kontrolliert und mehrere Dutzend Fussgänger sowie Freizeitsportler sensibilisiert.

Am Donnerstagabend (4. November 2021) sind an der Sinerstrasse in Hagendorn (Gemeinde Cham) gesamthaft 16 Fahrzeuge kontrolliert worden. Davon waren 13 mit einer kaputten Lichtquelle unterwegs. In 8 Fällen konnten Spezialisten des TCS diese Lichtquelle vor Ort reparieren. In den übrigen 5 Fällen wurde von der Zuger Polizei ein Beanstandungsrapport ausgestellt. Dies bedeutet, dass der oder die Fahrzeuglenker/in den Mangel in einer Fachwerkstatt reparieren lassen muss.

Bei der zweiten Beleuchtungskontrolle am Donnerstagabend (11. November 2021) lag der Fokus auf den Zweiradlenkenden sowie den Fussgängern. Am Chamer Fussweg, bei der Schiessanlage Choller, wurden rund 120 Zweiradlenkende sowie mehrere Dutzend Fussgänger und Freizeitsportler angehalten und auf die Bedeutung der Sichtbarkeit aufmerksam gemacht.

Die Zuger Polizei stellt insbesondere den Zweiradlenkenden ein gutes Zeugnis aus. Nur wenige von ihnen waren ohne oder mit einer ungenügenden Beleuchtung unterwegs. Die grosse Mehrheit trug zudem auch noch reflektierende und helle Kleider.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 11.11.2021, 18:18 Uhr

Ein Auto verunfallte und landete im Zugersee. Der Lenker wurde verletzt.

Am Donnerstag (11. November 2021), um 11:45 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Artherstrasse von Walchwil her kommend in Richtung Zug, als er aus noch ungeklärten Gründen plötzlich die Herrschaft über sein Auto verloren hat. Dieses überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in das angrenzende Wiesland, prallte dort in einen Baum bis es schliesslich im See zum Stillstand kam. Der 33-jährige Lenker wurde bei dem Selbstunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug für weitere Abklärungen ins Spital überführt. Der Pikett-Staatsanwalt hat bei dem 33-Jährigen eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.

Weil aus dem Auto Flüssigkeiten ausgetreten sind, haben Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) eine Ölsperre eingerichtet. Das Auto wurde von einem privaten Abschleppunternehmen mithilfe eines Krans aus dem Wasser gehoben und abtransportiert. Während der Fahrzeugbergung musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wechselseitig geführt werden.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 11.11.2021, 10:37 Uhr

Auf der Autobahn kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Verletzt wurde niemand. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag (11. November 2021), kurz vor 07:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A14, zwischen Gisikon/LU und Rotkreuz, in Fahrtrichtung Zug/Zürich, ein Auffahrunfall. Ein Lieferwagenlenker bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Dessen 20-jährige Lenkerin als auch der 21-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Der Lieferwagen musste von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Unfall führte im Morgenverkehr zu Behinderungen.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 09.11.2021, 16:05 Uhr

Eine Autofahrerin ist von der Strasse abgekommen und auf einem Parkplatz in ein Auto gefahren. Dieses wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (9. November 2021), kurz nach 11:15 Uhr. Eine 79-jährige Lenkerin hat beim Schulhaus «Eichmatt» in Hünenberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, ist von der Strasse abgekommen und beim dortigen Parkplatz unkontrolliert in ein Auto geprallt. Dieses wurde wiederum in ein zweites, ebenfalls parkiertes Auto geschoben.

Die Unfallverursacherin wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Zwei Fahrzeuge mussten durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Abklärungen. Im Vordergrund steht ein medizinisches Problem.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 09.11.2021, 09:33 Uhr

Auf der Autobahn A14 sind mehrere Dutzend Schrauben auf der Fahrbahn gelegen. Bei einem Auto wurden die Reifen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Autobahnende in Walterswil (Gemeinde Baar) hat der oder die Lenker/in eines Fahrzeugs am Montagabend (8. November 2021), kurz vor 17:45 Uhr, mehrere Dutzend Schrauben verloren. Die bis zu 50mm langen, schwarzen und silbernen Schrauben lagen unmittelbar vor der Lichtsignalanlage auf einer Länge von rund 10 Meter verstreut auf dem rechten sowie vereinzelt auf dem mittleren Fahrstreifen. Ein Fahrzeug wurde durch die herumliegenden Schrauben beschädigt.

Durch die ausgerückte Polizeipatrouille wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, die Schrauben eingesammelt und die Fahrbahn gereinigt. Der Vorfall führte im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Walterswil.

ZeugenaufrufPersonen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 01.11.2021, 19:29 Uhr

In einer Garagenbox eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Am Montag (1. November 2021), kurz vor 16:00 Uhr, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einer Garagenbox am «Oberer Haldenweg» in Rotkreuz brennt. Eine unbeteiligte Drittperson hatte das Feuer bemerkt und unverzüglich den Notruf gewählt.

Der Mieter der Garagenbox, ein 80-jähriger Mann, versuchte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, das Feuer selbstständig mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Schliesslich konnte die Feuerwehr Risch Rotkreuz die Flammen löschen und die Garagenbox auf weitere Glutnester untersuchen.

Der 80-jährige Mieter wurde vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch untersucht. Er blieb unverletzt und musste nicht ins Spital überführt werden.

Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Im Vordergrund steht ein technischer Defekt an einem Gerät. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen rund 20 Angehörige der Feuerwehr Risch Rotkreuz sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 01.11.2021, 07:42 Uhr

Im Eingangsbereich eines Reiheneinfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner mussten ins Spital eingeliefert werden. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Nacht auf Montag (1. November 2021), kurz vor 03:30 Uhr, wurde die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei über ein Feuer an der Löberenstrasse in der Stadt Zug alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Eingangsbereich eines Reiheneinfamilienhauses. Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) rasch gelöscht und somit eine weitere Ausweitung verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Haus nach der Brandbekämpfung vollständig entraucht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Personen im betroffenen Haus. Sie konnten die Liegenschaft selbstständig auf der Rückseite verlassen. Nach der medizinischen Überprüfung vor Ort wurden der 49-jährige Familienvater und sein 10-jähriger Sohn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Für die Spurensicherung und die Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Das Reiheneinfamilienhaus ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohner konnte eine private Unterkunft organisiert werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen rund 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei