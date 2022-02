Polizeimeldungen Uri Blaulicht-Ticker - Wassen: Lieferwagen kollidiert mit Signalisationsanhänger - niemand verletzt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Uri. 03.02.2022, 10.41 Uhr

(chm)

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Uri:

Gestern Donnerstag, 3. Februar 2022, kurz vor 14.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit italienischen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Kurz vor der Autobahnausfahrt in Wassen kollidierte der Lenker mit einem Signalisationsanhänger eines Lastwagens, welcher sich aufgrund einer Baustelle auf der Normalspur befand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Franken.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Freitag, 04.02.2022 (Link)

Heute Mittwoch, 2. Februar 2022, meldete eine Privatperson der Kantonspolizei Uri eine Sachbeschädigung. Die Polizei rückte vor Ort aus, um den Schaden zu begutachten. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Zeitraum von 30. Januar 2022, 17.00 Uhr, bis 31. Januar 2022, 20.00 Uhr, auf der Gotthardstrasse in Erstfeld in Fahrtrichtung Nord. Auf Höhe der Liegenschaft Gotthardstrasse 172 kam das Fahrzeug von der Strasse ab und kollidierte mit dem dortigen Gartenzaun. Durch die Kollision wurde der Zaun auf einer Länge von rund 15 Meter beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 8'000 Franken. Die fahrzeuglenkende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es bestehen aktuell keine Hinweise zum Fahrzeug oder zur Person.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug, zur lenkenden Person oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon +41 41 874 5353, zu melden

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 02.02.2022 (Link)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, kurz nach 20.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Industriestrasse in Fahrtrichtung Süd. Kurz vor dem Kreisel Wysshus West verlor der Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn die Herrschaft über sein Fahrzeug und rutschte über die Gegenfahrbahn auf den angrenzenden Rad- und Fussweg. In der Folge kollidierte er seitlich mit einer Strassenlaterne und schleuderte anschliessend wieder auf die Fahrbahn zurück. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.

Im Einsatz standen das Amt für Tiefbau, ein privater Abschleppdienst, ein privates Energieunternehmen und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 02.02.2022 (Link)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, kurz vor 22.00 Uhr, fuhr der Lenker eines Lieferwagens mit deutschen Kontrollschildern im Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord. Unmittelbar nach dem Tunnelausgang fuhr der Lenker gerade aus und kollidierte mit einem Betonelement. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug umgedreht und verkeilte sich quer in der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken. Der Gotthard-Strassentunnel musste für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Nord rund eine Stunde gesperrt werden.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 02.02.2022 (Link)

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 01.02.2022 (Link)

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 01.02.2022 (Link)

Quelle: Kantonspolizei Uri, Dienstag, 01.02.2022 (Link)

Am Freitag, 28. Januar 2022, kurz nach 17.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern im Flüelertunnel in Richtung Süden. Der Fahrzeuglenker bemerkte zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste und es kam zu einer heftigen Auffahrkollision. Beim Unfall verletzten sich der Lenker und sein Beifahrer leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Die Lenkerin des vorausfahrenden Personenwagens blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35'000 Franken.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Flüelertunnel für rund 1.5 Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, zwei lokale Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Samstag, 29.01.2022 (Link)

Heute Mittwoch, 26. Januar 2022, kurz nach 13.00 Uhr, fuhren drei Personenwagen mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Richtung Erstfeld. Auf Höhe der Coop Tankstelle hielt der an erster Stelle fahrende PW-Lenker sein Fahrzeug vor einem Fussgängerstreifen komplett an. Dies bemerkte der Lenker des hintersten Fahrzeuges zu spät. In der Folge kollidierte er mit dem voranfahrenden Personenwagen. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug zusätzlich auf das Vorderfahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand. Ein Kleinkind, welches sich im zweiten Auto befand, wurde mit dem Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Im Einsatz standen ein privater Abschleppdienst, das Amt für Tiefbau, der Rettungsdienst Uri und die Kantonspolizei Uri.

Quelle: Kantonspolizei Uri, Mittwoch, 26.01.2022 (Link)

