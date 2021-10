Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Feuer durch Polizeipatrouille entdeckt und gelöscht Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 27.10.2021, 11.37 Uhr

Auf einer Terrasse ist eine Blumenkiste in Brand geraten (Mitteilung vom Mittwoch, 27.10.2021, 07:56 Uhr).

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 07:56 Uhr

Auf einer Terrasse ist eine Blumenkiste in Brand geraten. Eine Polizeipatrouille entdeckte das Feuer und konnte dieses mit einem Feuerlöscher löschen.

In der Nacht auf Mittwoch (27. Oktober 2021), kurz vor 03:30 Uhr, bemerkte eine Polizeipatrouille auf einer Terrasse an der Gotthardstrasse in der Stadt Zug ein Feuer. Während die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) durch die Einsatzleitzentrale alarmiert wurde, gelang es den Polizisten, die Bewohner der Liegenschaft zu wecken und in die betroffene Wohnung vorzudringen.

Mit einem Feuerlöscher aus dem Treppenhaus konnten die Einsatzkräfte die brennende Blumenkiste, die mit Torferde gefüllt war, rasch löschen und damit ein Übergreifen der Flammen verhindern. Im Anschluss daran wurden durch Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) die letzten Glutnester vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Wie die Ermittlungen ergaben, deponierten die Bewohner der Wohnung am Vorabend die noch glühende Kohle einer Wasserpfeife im Blumentrog, um diese abkühlen zu lassen. Die Glut reichte jedoch aus, um die Torferde zu entzünden.

Im Einsatz standen rund 30 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt (FFZ) sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 25.10.2021, 17:17 Uhr

Auf der Neudorfstrasse (Finstersee) ist ein Motorrad mit einem Lieferwagen zusammengestossen. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Montag (25. Oktober 2021), kurz nach 10:00 Uhr, auf der Neudorfstrasse zwischen der Strafanstalt Bostadel und Menzingen. Ein 59-jähriger Motorradlenker, der bergwärts unterwegs war, beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu überholen. Dabei prallte er frontal in einen Lieferwagen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr sowie in ein ihm nachfolgendes Auto. Beim Unfall wurde der 59-jährige Zweiradlenker so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Der Lieferwagenlenker sowie die beiden Insassen das Autos wurden nicht verletzt.

Für die Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei aufgeboten. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug sichergestellt.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie die Spurensicherung musste die Neudorfstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

Angehörige der Feuerwehren Menzingen und Richterswil stellten den Brandschutz auf der Unfallstelle sowie den Verkehrsdienst sicher. Ebenfalls im Einsatz standen der Amtsarzt sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, des Strassenunterhaltsdienstes und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 22.10.2021, 09:04 Uhr

Auf der Aegeristrasse ist es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine Person musste zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (21. Oktober 2021), um 16:45 Uhr, auf der Aegeristrasse. Ein 53-jähriger Autofahrer, der bergwärts unterwegs war, beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine nachfolgende Fahrzeuglenkerin bemerkte das stehende Auto zu spät und prallte ungebremst in dessen Heck.

Die 36-jährige Unfallverursacherin wurde beim Unfall leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst Zug wurde sie zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden am zweiten Fahrzeug beträgt mehrere Tausend Franken.

Während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung musste der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes der Stadt Zug, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 22.10.2021, 07:56 Uhr

Bei der Einkaufs-Allee Metalli ist ein Fahrzeug über den Vorplatz gefahren und in das dortige Kunstobjekt geprallt. Die Lenkerin musste ins Spital eingeliefert werden. Passanten wurden keine verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend (21. Oktober 2021), kurz vor 17:45 Uhr. Eine 85-jährige Autofahrerin prallte bei der Kreuzung Baarer-/Gotthardstrasse zuerst in ein vor ihr fahrendes Auto, schob dieses zur Seite und fuhr anschliessend an der Lichtsignalanlage vorbei und über die Gegenfahrbahn auf den Vorplatz der Einkaufs-Allee Metalli. Dort prallte die Seniorin nach mehreren Metern in eine Kunst-Skulptur, worauf ihr Fahrzeug zum Stillstand kam.

Die Unfallverursacherin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut und anschliessend zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Der bei der Rentnerin durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Passanten auf dem Vorplatz. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die beiden Insassen des Autos, das von der Unfallverursacherin gerammt und zur Seite geschoben wurde, klagten über Nacken- und Kopfschmerzen. Beide begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Am Auto der Seniorin entstand Totalschaden, der Sachschaden am zweiten Fahrzeug beträgt mehrere Tausend Franken. Die Höhe des Sachschadens am Kunstobjekt kann noch nicht beziffert werden.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Anschliessend musste der Platz durch den Unterhaltsdienst der Stadt Zug gereinigt werden.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Führerausweis wurde der Rentnerin zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Quelle: Zuger Polizei

Dienstag, 19.10.2021, 14:07 Uhr

Im Morgenverkehr ist es auf Zuger Strassen zu zwei Selbstunfällen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagmorgen (19. Oktober 2021), um 06:45 Uhr, ist ein Motorradfahrer bei der Autobahneinfahrt Baar in Fahrtrichtung Zug/Blegi von der Strasse abgekommen und in das dortige Gebüsch gestürzt. Der 16-jährige Lernfahrer blieb unverletzt. Das Motorrad musste mit einem Kran geborgen werden.

Wenige Minuten später ereignete sich auf der Autobahn A4, zwischen Lindencham und der Verzweigung Rütihof, ein weiterer Selbstunfall. Ein Autofahrer prallte auf der rechten Seite in die Leitplanke und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. In der Befragung gab der 18-jährige Lenker an, kurz eingenickt zu sein. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 15.10.2021, 15:38 Uhr

Zwischen Baar und Neuheim ist es zu einer massiven Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Die beiden Lenkerinnen wurden erheblich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (15. Oktober 2021), kurz vor 13:00 Uhr, auf der Baarerstrasse zwischen Baar und Neuheim. Aus noch nicht bekannten Gründen ist es zwischen zwei Autos zu einer massiven Streifkollision gekommen. Die beiden 23- und 53-jährigen Fahrzeuglenkerinnen wurden dabei erheblich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle wurden die beiden Frauen durch den Rettungsdienst ins Spital eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Strasse zwischen Neuheim und Baar musste während der Personen- und Fahrzeugbergung in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Verkehrsdienst wurde durch die beiden Ortsfeuerwehren übernommen.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Baar und Neuheim sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und Horgen, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 13.10.2021, 08:09 Uhr

Der im Zugersee vermisste Mann sowie das Boot sind geborgen worden. An der anspruchsvollen Bergung waren viele verschiedene Spezialisten beteiligt.

Die Suche auf dem Zugersee nach dem seit Sonntagnachmittag (3. Oktober 2021) vermissten Mann und dem gesunkenen Motorboot ist beendet (vgl. Medienmitteilungen Nr. 214 und 215 / 2021). Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Zürich konnten das Boot mittels Sonartechnik in einer Tiefe von rund 200 Metern auf dem Seegrund lokalisieren. Für die Bergung mussten Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei Genf (Brigade de la navigation de la Police cantonale de Genève) beigezogen werden, die über das erforderliche Equipement und die Erfahrung verfügen.

Schwierige Bergung

Nach stundenlanger Präzisionsarbeit gelang es den Genfer Einsatzkräften, mit einem ferngesteuerten, kabelgeführten Unterwasserroboter das Seil der Bergungswinde am Boot zu befestigen und dieses langsam an die Wasseroberfläche zu bringen. Sie wurden dabei von Mitarbeitenden der Seepolizei der Zuger Polizei unterstützt. An der Bergung waren auch Taucher der Kantonspolizei Schwyz beteiligt. Sie konnten den vermissten 77-jährigen Bootsführer aus dem Schiff bergen und den Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin (IRM) übergeben.

An der Bootsbergung beteiligt waren weiter auch Mitarbeitende vom Amt für Wald und Wild mit einer schwimmenden Plattform und der Wasserwerke Zug mit einer Seilwinde. Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) stellten während der Bergung mit einer Ölsperre sicher, dass austretendes Öl und Benzin aufgefangen werden konnte, um eine Gewässerverschmutzung zu verhindern. Zudem pumpten sie das Wasser aus dem Boot ab, um dieses bergen zu können. Für den Abtransport hievte ein Kran einer privaten Baufirma das Boot auf einen Bootstrailer. Die Lokalisierung und die Bergung des vermissten Bootsführers und des Bootes stellten die Spezialisten der beteiligten Seepolizei aus den Kantonen Genf, Zürich und Zug sowie die Taucher der Kantonspolizei Schwyz vor eine sehr grosse Herausforderung. Die Ursache für den Untergang des Boots ist nach wie vor nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Staatsanwaltschaft.

Quelle: Zuger Polizei