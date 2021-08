Polizeinachrichten Blaulicht-Ticker Zug +++ Hünenberg: Auto von Baum gestoppt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 06.08.2021, 17.40 Uhr

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 16:28 Uhr

Am Freitagnachmittag (6. August 2021), um 14:15 Uhr, hat ein Autolenker im Dorfgässli in Hünenberg die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Baum geprallt. Der 86-jährige Mann blieb bei dem Selbstunfall unverletzt. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

Ein privates Abschleppunternehmen hat das leicht beschädigte Fahrzeug mit einem Spezialkran geborgen und abgeschleppt. Mitarbeitende des Werkhofs Hünenberg haben Äste am Baum zurückgeschnitten, die die darunterliegenden Parkplätze blockierten.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 04.08.2021, 17:47 Uhr

Eine Autolenkerin hat vor einer Lichtsignalanlage die Spur gewechselt, worauf es zu einer Auffahrkollision kam. Beide Automobilisten wurden verletzt.

Der Auffahrunfall passierte am Mittwoch (4. August), um 15:45 Uhr, an der Kreuzung Langgasse/Ägeristrasse in Baar. Eine Autolenkerin ist auf der Langgasse am Lichtsignal in Richtung Ägeristrasse eingespurt, entschied sich dann aber auf der Langgasse geradeaus in Richtung Lättich weiterzufahren. Beim Spurwechsel überfuhr die 30-Jährige eine Sicherheitslinie und hielt an der Lichtsignalanlage an, obwohl diese auf Grün stand. In der Folge prallte ein 22-jähriger Autolenker, der auf der Langgasse in Richtung Lättich unterwegs war, in das Fahrzeug der fehlbaren Lenkerin.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden beim Zusammenstoss leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital überführt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Sachverhaltsaufnahme und der Bergung der Verletzten sowie der Fahrzeuge musste die Langgasse im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, des Unterhaltsdienstes für die Reinigung der Fahrbahnen sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 04.08.2021, 14:55 Uhr

Nach einem verbalen Disput hat ein 13-Jähriger ein mitgeführtes Messer hervorgeholt und gegen zwei Senioren gerichtet. Der Jugendliche konnte wenige Minuten später angehalten und festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich am Montag (2. August 2021), kurz vor 16:15 Uhr, beim Bahnhof Zug. Ein älteres Ehepaar machte in der dortigen Unterführung zwei Jugendliche, die mit E-Scooter unterwegs waren, auf das geltende Fahrverbot aufmerksam. In der Folge kam es zu einem kurzen verbalen Disput, worauf einer der Jugendlichen ein Messer hervornahm und gegen die Rentner richtete.

Nachdem die beiden Jugendlichen sich vom Ort des Geschehens entfernt hatten, alarmierten die Senioren die Polizei. Dank einem genauen Signalement und der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Beschuldigten nur wenige Minuten später am Bahnhof Baar angehalten und kontrolliert werden. Für weitere Abklärungen wurden sie ins Polizeihauptgebäude überführt.

Einer der beiden beteiligten Jugendlichen, ein 13-jähriger Knabe, gab in der Befragung zu, das Messer hervorgeholt und gezeigt zu haben.

Nach der polizeilichen Einvernahme wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Für sein Handeln muss sich der Beschuldigte vor der zuständigen Jugendanwaltschaft verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 02.08.2021, 08:26 Uhr

Bei der Kreuzung Göbli-/Baarerstrasse sind zwei Autos zusammengeprallt. Verletzt wurde niemand. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend (1. August 2021), kurz vor 21:00 Uhr. Ein 51-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Göblistrasse kommend über die Baarerstrasse in die Feldstrasse zu fahren. Dabei übersah er das vortrittsberechtigte Fahrzeug eines 53-jährigen Lenkers, der auf der Baarerstrasse in Richtung Baar unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenprall.

Die Insassen der beiden Autos wurden durch den Rettungsdienst Zug vor Ort medizinisch untersucht. Verletzt wurde jedoch niemand. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Baarerstrasse musste während der Unfallaufnahme in Richtung Baar gesperrt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 01.08.2021, 14:20 Uhr

Ein ortskundiger Autofahrer ist in die Baustellensignalisation geprallt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträchtlich.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag (1. August 2021), kurz vor 11:00 Uhr, auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Luzern. Bei der Ausfahrt Gisikon prallte ein 44-jähriger Fahrzeuglenker in ein Baustellenschutzelement sowie in weitere Baustellensignalisationen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ. Der Führerausweis wurde dem ortkundigen Fahrzeuglenker zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Die Autobahnausfahrt Gisikon (LU) musste für die Instandstellungsarbeiten für eine längere Zeit gesperrt werden. Weiter führte der Unfall auf der Autobahn A14 in Fahrtrichtung Luzern zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Nationalstrassenbetriebsgesellschaft zentras, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Luzerner- und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 01.08.2021, 14:18 Uhr

Die in der Gemeinde Baar vermisste Frau ist wohlauf. Die Vermisstmeldung vom 30. Juli 2021 ist zu revozieren.

Am Freitagnachmittag (30. Juli 2021), kurz vor 14:30 Uhr, ist die vermisste Frau in der Gemeinde Steinhausen gefunden worden. Die 62-Jährige ist wohlauf. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens werden nun durch die Zuger Polizei abgeklärt.

Die Vermisstmeldung vom Freitag, 30. Juli 2021, wird somit widerrufen.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 30.07.2021, 12:30 Uhr

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 25.07.2021, 15:34 Uhr

Kanton Zug: Heftige Gewitterfront zog über den Kanton Zug

Weit über 100 Meldungen sind bei der Einsatzleitzentrale nach einem heftigen Gewitter eingegangen. Einige Strassenabschnitte mussten vorübergehend gesperrt werden. Meldungen über verletzte Personen liegen zurzeit keine vor.

Am Sonntagmittag (25. Juli 2021), kurz nach 12:30 Uhr, erreichte ein starkes Gewitter den Kanton Zug. Dieses brachte teilweise auch Hagelschauer mit sich. Innert kurzer Zeit standen in den Gemeinden Risch, Zug, Walchwil, Unterägeri und Oberägeri etliche Keller, Tiefgaragen und Strassen unter Wasser. Einige Strassenabschnitte mussten aufgrund der grossen Wassermassen vorübergehend gesperrt werden. Bei der Einsatzleitzentrale gingen insgesamt rund 140 Meldungen ein. Die Feuerwehren der betroffenen Gemeinden stehen im Dauereinsatz. Meldungen über verletzte Personen sind bis anhin nicht eingegangen.

Im Einsatz stehen Angehörige der Feuerwehren Oberägeri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Walchwil, Risch und Hünenberg, die in Risch Unterstützung leistet, sowie der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ).

Quelle: Zuger Polizei