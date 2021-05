Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Lieferwagen macht sich selbstständig Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug. 27.05.2021, 09.57 Uhr

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 17:02 Uhr

Am Terrassenweg in der Stadt Zug ist ein führerloser Lieferwagen ins Rollen gekommen und in ein parkiertes Auto geprallt. Dieses wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Passiert ist der Unfall am Donnerstagnachmittag (27. Mai 2021), kurz vor 14:00 Uhr. Ein ungenügend gesicherter Lieferwagen ist am Terrassenweg rückwärts die Strasse hinuntergerollt und in ein parkiertes Auto geprallt. Durch den Aufprall wurde der Personenwagen in ein weiteres Auto sowie in einen Holzzaun geschoben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen in den involvierten Fahrzeugen, weshalb glücklicherweise auch niemand verletzt wurde. Der Schaden beträgt gesamthaft rund 20`000 Franken.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 08:07 Uhr

Die Zuger Polizei und die Stadt Zug starten eine gemeinsame Aktion, um Ruhe, Ordnung und Sicherheit in den öffentlichen Anlagen der Stadt Zug aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, die Seeuferzone vor Littering und Sachbeschädigungen zu schützen und Lärm zu vermeiden.

Die Zuger Polizei und die Stadt Zug lancieren gemeinsam eine Aktion gegen Littering, Lärm und Sachbeschädigungen in den öffentlichen Anlagen der Stadt Zug. Ziel ist es, die Bevölkerung und Jugendliche auf das Thema aufmerksam zu machen und sie zu einem rücksichtsvolleren Denken und Handeln zu bewegen. Im Fokus ist insbesondere die Seeuferzone. Gerade in den wärmeren Jahreszeiten bleiben dort Abfälle vielerorts am Boden liegen und es kommt häufiger zu Lärmklagen von Anwohnerinnen und Anwohnern. In den vergangenen Wochen sind zudem verschiedene öffentliche WC-Anlage mehrfach beschädigt worden. Als Sofortmassnahme hat die Stadt Zug entschieden, die städtischen WC-Anlagen an der Weststrasse, bei der Katastrophenbucht und beim Siehbach ab 23:00 Uhr während der Nacht zu schliessen. Diese Probleme - vor allem an häufig frequentierten Plätzen in der Stadt Zug wie beispielsweise entlang der Seepromenade - sind nicht neu. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Restaurant- und Barschliessungen haben sie sich jedoch tendenziell verstärkt. Deshalb haben die Zuger Polizei und die Stadt Zug gemeinsam entschieden, die polizeiliche Präsenz zu erhöhen.

Die Zuger Polizei wird bis im Oktober 2021 vermehrt Kontrollen uniformiert und teilweise auch zivil durchführen und den Dialog mit Personen suchen, welche sich nicht an die Regeln halten. «Wir wollen mit möglich wenig repressivem Einschreiten aufzeigen, dass alle einen Beitrag für eine geordnete Nutzung des öffentlichen Raums leisten müssen. Schliesslich schätzen wir es alle, wenn öffentliche Plätze sauber und sicher sind sowie Infrastrukturen wie öffentliche WC-Anlagen intakt bleiben», erklärt Einsatzleiter und Chef der Regionenpolizei Michael Metzger von der Zuger Polizei.

Auch für die Stadt Zug ist es wichtig, dass das Naherholungsgebiet am Seeufer sauber und sicher ist. Die Stadt Zug unterstützt deshalb die Aktion der Zuger Polizei mit einer Informationskampagne. «Am Seeufer befinden sich jeden Tag jüngere und ältere Personen, weshalb es teilweise zu Interessenskonflikten zwischen den Generationen kommt», erläutert Stadtrat Urs Raschle, Vorsteher Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS), «ein rücksichtsvoller gegenseitiger Umgang ist darum sehr wünschenswert.»

Weitere Massnahmen der Stadt Zug

Die Situation am Seeufer zwang die Stadt Zug neben der Schliessung der WC-Anlagen weitere Massnahmen zu ergreifen. So werden die WC-Anlagen durch Sicherheitspersonal der Zuger Polizei sowie durch Mitarbeitende von privaten Sicherheitsfirmen kontrolliert, um weitere Vandalenakte zu verhindern. Zudem werden bei der WC-Anlage in der Katastrophenbucht in der zweiten Jahreshälfte die WC-Kabinen durch eine robustere Version ersetzt. Im Weiteren hat der Werkhof der Stadt Zug 18 zusätzliche grosse Abfallbehälter entlang der Seeuferzone aufgestellt, damit genügend Abfall-Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Mit speziellen Abfallsäcken Littering verhindern

Die Stadt Zug lanciert einen speziellen 17-Liter-Abfallsack im Design der Anti-Littering-Kampagne, die Ende April 2021 vom Kanton Zug, den Zuger Gemeinden sowie dem Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen Zeba gemeinsam gestartet worden war. In Gesprächen mit Nutzerinnen und Nutzer der Seepromenade werden Einsatzkräfte der Zuger Polizei diese Abfallsäcke abgeben und darauf hinwirken, dass nach Verlassen der Örtlichkeit der Abfall darin gesammelt und in den Abfallbehältern entsorgt wird.

Die Zuger Polizei und die Stadt Zug bitten die Bevölkerung mitzuhelfen und ihren Beitrag zu leisten, damit sich alle in der Stadt Zug sicher- und wohlfühlen können.

Tipps gegen Littering, Lärm und Sachbeschädigung

· Bei geplantem Picknick immer einen kleinen Abfallsack bei sich tragen und damit den Abfall sammeln und korrekt entsorgen.

· Sich innerhalb einer Gruppe gegenseitig dazu ermuntern, nichts liegen zu lassen.

· Zigaretten nicht einfach auf den Boden werfen.

· Taschentücher und Servietten werden rasch vom Wind weggeweht. Solche Artikel nach Gebrauch schnell korrekt entsorgen.

· Musik aus portablen Geräten spät abends ausschalten oder leiser hören, damit es nicht zu Ruhestörungen kommt.

· In kleineren Gruppen unterwegs sein, damit es nicht zu Ruhestörungen und damit verbundenen Reklamationen kommt.

· Sachbeschädigungen sind unnötig und mit hohen finanziellen Kosten verbunden. Niemand soll sich unter Gruppendruck zu vermeintlichen «Mutproben» verleiten lassen.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 22.05.2021, 11:30 Uhr

Cham: Selbstunfall auf der Autobahn

Ein Fahrzeuglenker hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Mittelleitplanke geprallt. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (22. Mai 2021), kurz nach 00:15 Uhr, auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Luzern. Zwischen Lindencham und der Verzweigung Rütihof ist ein 22-jähriger Fahrzeuglenker auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt. Das Auto drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Zentras, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 21.05.2021, 10:19 Uhr

In der Gemeinde Unterägeri konnten drei Personen ermittelt werden, welche auf illegale Art an Spendengelder gelangen wollten. Die drei Personen aus Rumänien wurden verhaftet.

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15:30 Uhr, ist bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung eingegangen, dass in Unterägeri drei Personen vor einem Lebensmittelgeschäft am Betteln sind. Dank den guten Personen-Angaben konnten bei der Nahfahndung die drei gesuchten Personen angehalten und kontrolliert werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Staatsangehörigen aus Rumänien mittels unwahren Angaben Geld gesammelt haben. Sie gaben sich als Mitarbeitende einer Wohltätigkeitsorganisation aus. Die Flyer waren gefälscht und in Tat und Wahrheit wollten die drei Rumänen auf arglistige Art und Weise an Geld kommen. Bei der Befragung waren die 18- und 22-jährige Frauen sowie der 25-jährige Mann geständig.

Sie wurden vorübergehend festgenommen. Durch den Schnellrichter der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug erhielten alle wegen betrügerischem Markengebrauchs eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen.

Die Zuger Polizei rät zu einem gesunden Misstrauen und gibt folgende Tipps:

• Sensibilisieren Sie vor allem ältere Menschen und machen Sie die neue Betrugsmasche in Ihrem Umfeld bekannt.

• Lassen Sie sich nicht spontan zu Spenden überreden, welche Sie später bereuen könnten.

• Sollten Sie eine Spende tätigen wollen, sollten Sie vorgängig die Flyerinformationen und die IBAN-Nummer mit der bekannten Wohltätigkeitsorganisation vergleichen. Sie können sicherheitshalber auch die Telefonnummer online recherchieren und die Organisation kontaktieren.

•Seien Sie besonders wachsam, wenn die Beratung nicht kompetent wirkt.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 20.05.2021, 10:32 Uhr

Die Zuger Polizei mahnt vor Trickdieben. Die Täter gehen oftmals nach demselben Muster vor. Zivile Fahnder der Zuger Polizei konnten am 17. Mai 2021 zwei junge Männer festnehmen.

Am Montagnachmittag (17. Mai 2021) sind zwei Geldwechselbetrüger aus Rumänien im Kanton Zug gleich mehrmals in Erscheinung getreten. In allen drei Fällen erbeuteten die Diebe zusätzliches Retourgeld.

Am Nachmittag betrat ein 29-jähriger Mann an der Buonaserstrasse in Rotkreuz ein Lebensmittelgeschäft. Anschliessend bezahlte der Mann an der Kasse seine Esswaren mit einer Zweihundert-Franken-Note. Als er das Rückgeld erhielt, vertuschte er die Hundert-Franken-Note. Mit fester Überzeugung machte er der Kassierin klar, dass sie ihm zu wenig Retourgeld gegeben hatte. Die gutgläubige Kassierin händigte ihm in der Folge die vermeintlich fehlende Hundert-Franken-Note aus. Danach verliess er rasch den Laden. Mit gleicher Vorgehensweise erbeutete der Trickdieb und sein 28-jähriger Gehilfe, welcher als Chauffeur agierte, in zwei weiteren Fällen Bargeld in Höhe von Zweihundert Franken.

Die zivilen Fahnder der Zuger Polizei konnten die Taten beobachten und kurz darauf die Männer verhaften.

Die beiden Männer mussten sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Der 29-jährige Haupttäter wurde mit einem Landesverweis sowie einem zweijährigen Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein belegt. Sein Gehilfe wurde ebenfalls des Landes verwiesen.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 19.05.2021, 12:49 Uhr

An der Sinserstrasse in Cham ist es zu einem Brand an einem Fahrzeugmotor in der Nähe einer Tankstelle gekommen. Es wurde niemand verletzt.

Der Fahrzeugbrand ereignete sich am Mittwochmorgen (19. Mai 2021), kurz nach 08:30 Uhr, auf der Sinserstrasse in Cham. Aus noch nicht bekannten Gründen hat ein älterer Kleinbus im Bereich des Motors angefangen zu brennen. Dabei wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch freiwillige Helfer und Angehörige der Feuerwehr Cham rasch gelöscht werden.

Der Brand entstand aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug.

Die Sinserstrasse musste während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende der Feuerwehr Cham, eines privaten Abschleppdienstes sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Mittwoch, 19.05.2021, 09:25 Uhr

Major Hugo Halter wird am 31. Juli 2021 nach fast 40 Jahren Polizeidienst und 23 Jahren als Stellvertretender Kommandant in den wohlverdienten Ruhestand treten. Zu seinem Nachfolger wurde Hauptmann Peter Niederberger ernannt.

Am 15. September 1981 trat Hugo Halter als Polizeianwärter in die Kantonspolizei Zug ein. Er absolvierte die Zentralschweizer Polizeischule in Luzern und wurde am 1. Oktober 1982 als Polizeisoldat vereidigt. Danach war er bei der damaligen Verkehrspolizei tätig, 1984 folgte der Übertritt in den Spezialdienst 2 / Gruppe Einbruchs- und Eigentumsdelikte. Daneben war Hugo Halter Schiessinstruktor, Einsatzleiter Ordnungsdienst und Antiterror. Im Jahre 1989 wurde Hugo Halter Dienstchef bei der Verkehrspolizei und zum Detachementschef LUCHS ernannt - eine Funktion, die er viele Jahre inne hatte.

Nach seiner Ernennung zum Polizeioffizier 1991 wurde Hugo Halter zuerst Chef der Polizeistationen und der Sicherheitspolizei und eineinhalb Jahre später zum Chef der neu gegründeten Verkehrs- und Bereitschaftspolizei und der Sicherheitspolizei gewählt. Dies war eines der Resultate der Reorganisation KAPO 2000. Seit 1994 war Hugo Halter Stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Zug.

1999 bewarb sich Hugo Halter auf die freigewordene Stelle als Kommandant der Stadtpolizei Zug und wurde vom Stadtrat gewählt. Als Kommandant der Stadtpolizei blieb er Stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Zug. Am 20. Dezember 2002 wurde die Stadtpolizei in einer feierlichen Zeremonie aufgelöst und per 1. Januar 2003 in die Zuger Polizei überführt. Im selben Jahr wurde Hugo Halter durch den Regierungsrat zum Stellvertretenden Kommandanten der Zuger Polizei befördert. Er leitete seit damals bis zur Reorganisation der Zuger Polizei (vgl. Medienmitteilung Nr. 60 / 2021) die Abteilung Spezialeinsätze und Dienstleistungen. «Als amtsältester Offizier hat Hugo Halter die neuen Offiziere massgeblich geprägt. Mit seinen Kadern und Mitarbeitenden hat er in den letzten Jahren für die Zuger Polizei u.a. Polycom eingeführt, die Einsatzleitzentrale modernisiert und die Hundegruppe gefördert. 30 Jahre lang war er auch Präsident des Hundevereins der Zuger Polizei», sagt Kommandant Thomas Armbruster und ergänzt: «Hugo Halter hat mich als Kommandant in die Geschichte der Zuger Polizei eingeführt und mir viele wertvolle Tipps gegeben. Er übernahm zuletzt noch die Leitung des Coronastabes der Zuger Polizei und koordinierte mit seinen Mitstreitern die kantonalen Kontrollen. Dank seiner Fachkompetenz und seinem politischen Gespür fand er bei allen Gemeinden und Ämtern Gehör und konnte die vom Regierungsrat angeordneten Massnahmen durchsetzen.»

Peter Niederberger wird neuer Stellvertretender Kommandant der Zuger Polizei

Mit Genehmigung durch Sicherheitsdirektor Beat Villiger hat Kommandant Thomas Armbruster Hptm Peter Niederberger zu seinem neuen Stellvertreter ernannt. Peter Niederberger verfügt über eine langjährige Erfahrung als Polizist und hatte während seiner 35-jährigen Laufbahn bei der Zuger Polizei viele verschiedene Funktionen inne. Er begann nach der Polizeischule 1986 als Sachbearbeiter in der Fahndungsgruppe und der Verkehrspolizei, wurde 1996 Stv DC und 1997 DC Verkehrs- und Bereitschaftspolizei. 2004/05 absolvierte er die Polizeioffizierskurse und übernahm 2006 die Stelle des Chefs Regionenfahndung/Brennpunkte. 2014 wechselte Peter Niederberger in die Funktion Chef Sicherheitspolizeiregion Land, bevor er im November 2020 zum Chef Planung, Einsatz und Spezialformationen ernannt wurde. Peter Niederberger war zudem während 10 Jahren im Kader der Sondergruppe Luchs und neun Jahre lang Chef der Seepolizei. Als Einsatzleiter und Pikett-Offizier konnte er viele grössere Einsätze erfolgreich leiten.

«Mit seiner grossen polizeilichen Erfahrung sowie seinem breiten Netzwerk in der schweizerischen Polizeilandschaft sowie innerhalb der Zuger Behörden durch seine Tätigkeit als Regionenchef ist er ein würdiger Nachfolger von Hugo Halter als Stellvertretender Kommandant», begrüsst Sicherheitsdirektor Beat Villiger die Wahl.

Quelle: Zuger Polizei

Montag, 17.05.2021, 14:42 Uhr

Erneut sind im Kanton Zug falsche Polizisten aktiv. Mit ihrer altbekannten, aber sehr perfiden Masche versuchen sie an das Vermögen von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Das Vorgehen der Betrüger funktioniert immer nach dem gleichen Schema; das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Person, die sich als Polizist ausgibt. Die Stimme warnt eindringlich vor Einbrechern, die es angeblich auf das Vermögen der angerufenen Person abgesehen haben. In den vergangenen Tagen waren die Betrüger wieder sehr aktiv und haben Dutzende von Personen im Kanton Zug kontaktiert. Bei ihren Telefongesprächen bieten die meist hochdeutsch sprechenden falschen Polizistin den Kontaktierten ihre Hilfe an und versuchen so das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Sie fordern die Bürgerinnen und Bürger auf, ihr Bargeld und ihre Wertsachen der Polizei zu übergeben. Diese werde die Vermögenswerte vor den Einbrechern unverzüglich in Sicherheit bringen. Dazu werde ein Polizist, eine Polizistin bei ihnen vorbeikommen.

Mit Hartnäckigkeit setzen die Betrüger die Bürgerinnen und Bürgern unter Druck und schüren bei ihnen Ängste. Die Zuger Polizei warnt erneut vor diesen falschen Polizisten und mahnt: Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein und beenden Sie solche Telefonanrufe umgehend. Legen Sie vollständig auf und wählen Sie den Notruf 117.

Schützen Sie sich und befolgen Sie die folgenden Tipps:

· Die Polizei stellt nie telefonische Geldforderungen.

· Werden Sie misstrauisch, wenn ein Anrufer eine Geschichte von einer angeblichen Straftat erzählt. Beenden Sie das Telefongespräch umgehend.

· Deponieren oder übergeben Sie nie Bargeld oder andere Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen.

· Melden Sie sich im Zweifelsfall immer frühzeitig bei der richtigen Polizei (Notruf 117), um Unsicherheiten zu klären.

· Machen Sie Verwandte und Bekannte auf diese Betrugsversuche aufmerksam.

Melden Sie solche Telefonanrufe, auch wenn sie erfolglos verlaufen sind, der richtigen Polizei.

Quelle: Zuger Polizei