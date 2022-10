Unihockey – Herren 1. Liga Bülach Floorball setzt Siegesserie auch gegen Vipers InnerSchwyz fort Bülach Floorball setzt seine Siegesserie auch gegen Vipers InnerSchwyz fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge( in fünf Spielen). 02.10.2022, 16.42 Uhr

(chm)

Mischa Schmid eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Bülach Floorball das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 10. Minute brachte Sven Joller Bülach Floorball mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Cédric Heinzer sorgte in der 32. Minute für Vipers InnerSchwyz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Jann Gartmann sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bülach Floorball. Marco Gwerder erzielte in der 57. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Vipers InnerSchwyz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Luca Joshua Dall'Oglio mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bülach Floorball: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Luca Joshua Dall'Oglio mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bülach Floorball liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat zwölf Punkte. Als nächstes tritt Bülach Floorball auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team Pfannenstiel Egg zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.00 Uhr, Kirchwies Egg b. Zürich).

In der Tabelle liegt Vipers InnerSchwyz weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Vipers InnerSchwyz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.