Zuger Wahlen 2022 Colin Biermann im Portrait 31.08.2022, 13.28 Uhr

Hier präsentiert sich Colin Biermann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Aufgewachsen und wohnhaft in Unterägeri, habe ich früh meine Leidenschaft für Sport und Politik entdeckt. Beim Eisschnelllauf konnte ich national und international Erfolge feiern, daneben schloss ich eine Lehre als Informatiker EFZ erfolgreich ab. Danach folgten Berufsmatura und Passerelle, bis zum Unistudium in Recht an der HSG. Mein Studium finanziere ich durch meine Arbeit als Informatiker und Datenschutzberater.

Durch eine zukunftsgerichtete und generationengerechte Politik möchte ich dafür sorgen, dass meine Generation eine Stimme erhält. Weiter will ich mich im Kantonsrat einsetzen, damit Ägerer Bedürfnisse in Zug Gehör finden, unser Bildungssystem für die Zukunft fit machen und Nachhaltigkeit bei Energie und Umwelt sicherstellen.

