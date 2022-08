Zuger Wahlen 2022 Cornelia Süess im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

(chm)

Hier präsentiert sich Cornelia Süess den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Cornelia Süess stellt sich in eigenen Wort vor)

Geboren in Baar, aufgewachsen in Allenwinden bin ich stark verwurzelt in der Gemeinde. Dorfvereine gehören seit jeher zu meinem Leben.

In meiner 20-jährigen Tätigkeit im internationalen Versicherungswesen habe ich mir eine breite Erfahrung an Projektleitung, internationalen Finanzwesen, Erwachsenenschulung sowie Teamarbeit erarbeitet.

Naturheilpraktikerin ist meine Berufung; Menschen helfen und sie in ihrer Gesundheit begleiten ist eine Bereicherung.

Ich stehe für eine transparente, bürgernahe und lobbyfreie Politik; weniger Regulierungen, mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung; ein gesundes Gesundheitswesen; Achtsamkeit im Umgang mit Flora, Fauna und dem Menschen; eine Stimme für die Menschheitsfamilie von Allenwinden und Baar.

___

