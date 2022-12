Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für Bern Capitals gegen Unihockey Luzern Sieg für Bern Capitals: Gegen Unihockey Luzern gewinnt das Team am Samstag auswärts 9:4. 04.12.2022, 21.09 Uhr

(chm)

Unihockey Luzern ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Im zweiten Drittel kam Bern Capitals dann besser ins Spiel und glich nicht nur aus sondern ging gar mit einer Viertore-Führung in die zweite Pause (5:3). Im dritten Drittel vergrösserte Bern Capitals die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:4.

Kilian Mühlematter mit drei Skorerpunkten

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel werden Kilian Mühlematter mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Sven Kummer mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Oliver Walker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Sebastien Wehrli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Luzern: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Otto Lindqvist mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Simon Koller zum besten Spieler von Unihockey Luzern gekürt. Bei Bern Capitals wurde diese Ehre Pascal Nydegger zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Bern Capitals von Rang 6 auf 5. Das Team hat 23 Punkte. Bern Capitals tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 11. Dezember statt (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Unihockey Luzern steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat 22 Punkte. Unihockey Luzern spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Baden-Birmenstorf (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Dezember (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.