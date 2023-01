Unihockey – Damen NLB Deutlicher Sieg für UH Red Lions Frauenfeld gegen Floorball Uri UH Red Lions Frauenfeld gewinnt am Sonntag auswärts gegen Floorball Uri 9:2. 16.01.2023, 20.58 Uhr

(chm)

UH Red Lions Frauenfeld ging im ersten Drittel mit 2:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war UH Red Lions Frauenfeld die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 5:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte UH Red Lions Frauenfeld die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:2.

Mirjam Neff mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Mirjam Neff mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Rebecca Gmünder mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), M. Della Rosa mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nadine Stauffer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat 13 Punkte. UH Red Lions Frauenfeld trifft im nächsten Spiel auswärts auf UC Yverdon (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (18.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Floorball Uri liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat 27 Punkte. Floorball Uri tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Januar (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.