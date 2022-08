Zuger Wahlen 2022 Dino Sabanovic im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Dino Sabanovic den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Dino Sabanovic stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich stehe für ein lautes und farbiges Zug, das kulturelle Vielfalt verkörpert. Ich will der hier wohnhaften Bevölkerung politisch Gehör verschaffen und mich für ihre Anliegen stark machen. Meine Heimatstadt soll sich nicht einfach kapitalistischen Bestrebungen unterwerfen und sich selbst reproduzieren. Ich wünsche mir ein Zug, das sich aus seiner Komfortzone wagt und visionäre Akzente setzt – mit gleichen Rechten für alle in allen Lebensbereichen. Nur so entfaltet die Stadt Zug ihr volles Potenzial.

