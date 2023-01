Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für Lions Konolfingen gegen Unihockey Luzern Lions Konolfingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Unihockey Luzern hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 8:1. 23.01.2023, 10.46 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Yannick Glauser für Lions Konolfingen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. In der 19. Minute baute der gleiche Yannick Glauser die Führung für Lions Konolfingen weiter aus. Nur drei Minuten später traf Yannick Glauser erneut, so dass es in der 22. Minute 3:0 für Lions Konolfingen hiess.

Ivan Gäggeler baute in der 28. Minute die Führung für Lions Konolfingen weiter aus (4:0). Lions Konolfingen erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Janosch Bigler weiter auf 5:0. Nicolas Gottier baute in der 36. Minute die Führung für Lions Konolfingen weiter aus (6:0).

In der 40. Minute verkleinerte Samuel Ulmer den Rückstand von Unihockey Luzern auf 1:6. Nicolas Gottier baute in der 45. Minute die Führung für Lions Konolfingen weiter aus (7:1). Stefan Tanner schoss das 8:1 (49. Minute) für Lions Konolfingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Yannick Glauser mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Lions Konolfingen: Das Spiel wird Yannick Glauser mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Nicolas Gottier mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Ivan Gäggeler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannik Aeschlimann mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Lions Konolfingen von Rang 3 auf 2. Das Team hat 47 Punkte. Lions Konolfingen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team Unihockey Limmattal. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (18.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Unihockey Luzern rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat 28 Punkte. Unihockey Luzern spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Team Aarau (Rang 12). Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.