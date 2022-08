Zuger Wahlen 2022 Esther Ambühl Tarnowski im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte. 30.08.2022, 23.45 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Esther Ambühl Tarnowski den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Esther Ambühl Tarnowski stellt sich in eigenen Wort vor)

Meine lange Erfahrung in der Raum- und Stadtplanung, auch in Zug, will ich zum Wohle von Stadt und Kanton einsetzen. Mit der Ortsplanungsrevision werden die Weichen für die nächsten 15 Jahre gestellt. Massvolle, auf den Ort abgestimmte Verdichtung, öffentliche Flächen für Bildung und Betreuung, Sport und Freizeit sowie für Spielplätze, Freiräume und gut erreichbare Naherholungsgebiete, viel Grün fürs Klima und fürs Wohlbefinden, attraktive Zentren, lebenswerte Quartiere mit Treffpunkten, ein gut ausgebautes Rad- und Fusswegnetz und Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen sind für mich zentrale Punkte.

Ich bin ich gegen einen Stadttunnel, der nur einen kleinen Teil von Zug entlastet, aber den anderen Quartieren bis zu viermal mehr Verkehr bringt.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug