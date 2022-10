Unihockey – Damen NLB Floorball Uri setzt Siegesserie auch gegen Visper Lions fort Floorball Uri reiht Sieg an Sieg: Gegen Visper Lions hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 7:3. 10.10.2022, 02.09 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Floorball Uri: Adriana Wey brachte ihre Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Jasmin Gnos erhöhte in der 21. Minute zur 2:0-Führung für Floorball Uri. In der 24. Minute gelang Visper Lions (Fabienne Fankhauser) der Anschlusstreffer (1:2).

Lena Meier sorgte in der 30. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Floorball Uri. Adriana Wey baute in der 40. Minute die Führung für Floorball Uri weiter aus (4:1). Floorball Uri erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Katerina Peterkovà weiter auf 5:1.

Floorball Uri erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Julia Schelbert weiter auf 6:1. Floorball Uri erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Lena Meier weiter auf 7:1. In der 51. Minute verkleinerte Sandrine Bieri den Rückstand von Visper Lions auf 2:7. Den Schlussstand stellte Kim Heinzmann in der 53. Minute her, als sie für Visper Lions auf 3:7 verkürzte.

Adriana Wey mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel wird Adriana Wey mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Lena Meier mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Visper Lions: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Fabienne Fankhauser (Tor: 1, Assist: 0), Kim Heinzmann (Tor: 1, Assist: 0), Sandrine Bieri (Tor: 1, Assist: 0) und Lea Küenzi (Tor: 0, Assist: 1).

Floorball Uri liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Uri auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Aergera Giffers. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

In der Tabelle verliert Visper Lions Plätze und zwar von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Visper Lions geht es zuhause gegen UH Appenzell (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.