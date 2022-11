Unihockey – Damen NLB Floorball Uri verliert gegen Seriensieger UH Appenzell UH Appenzell setzt seine Siegesserie auch gegen Floorball Uri fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 21.11.2022, 12.42 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Lena Meier in der 18. Minute. Sie traf für Floorball Uri zum 1:0. Gleichstand stellte Anina Ryser durch ihren Treffer für UH Appenzell in der 39. Minute her. In der 40. Minute war es an Frida Svensson, UH Appenzell 2:1 in Führung zu bringen.

In der 50. Minute baute Nicole Fässler den Vorsprung für UH Appenzell auf zwei Tore aus (3:1). Svenja Manser baute in der 60. Minute die Führung für UH Appenzell weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Selina Müller in der 60. Minute her, als sie für Floorball Uri auf 2:4 verkürzte.

Nicole Fässler mit die beste Skorerin

Skorerinnen für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nicole Fässler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UH Appenzell verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat 18 Punkte. Für UH Appenzell geht es daheim gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 27. November statt (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Floorball Uri steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat 15 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Uri auswärts mit seinem Tabellennachbarn Nesslau Sharks (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (19.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.