Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 2 Davos-Klosters gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Vipers InnerSchwyz Sieg für I. M. Davos-Klosters gegen Vipers InnerSchwyz im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 9:3. 12.09.2022, 23.26 Uhr

(chm)

I. M. Davos-Klosters ging im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Im Mitteldrittel waren die Teams gleich stark, so dass I. M. Davos-Klosters auch nach dem zweiten Drittel mit einer Eintore-Führung (3:2) in die Pause gehen konnte. Im dritten Drittel baute I. M. Davos-Klosters die Führung gar noch weiter aus und gewann schliesslich mit 9:3.

Nino Vetsch mit drei Skorerpunkten

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel werden Nino Vetsch mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Silvan Meier mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Silvan Tanner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Luca Rizzi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marco Bachmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht I. M. Davos-Klosters nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Für I. M. Davos-Klosters geht es auswärts gegen Bülach Floorball weiter. Das Spiel findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

Nach dem ersten Spiel steht Vipers InnerSchwyz auf dem elften Rang. Für Vipers InnerSchwyz geht es zuhause gegen UH Red Lions Frauenfeld weiter. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Oberarth).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.