Zuger Wahlen 2022 Julia Küng im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Julia Küng den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Julia Küng stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich will eine lebenswerte Zukunft für alle. Thats it. In den letzten Jahren habe ich mich deshalb unermüdlich als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz engagiert - für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Queerfeminismus und globale Solidarität. Gerade in Zug gibt es noch viel zu tun. Meine Wahl würde bei jeder Diskussion und Entscheidung eine junge, weibliche und kritische Stimme mehr bedeuten. Ich wünsche mir ein Zug voller Solardächer, bezahlbarer Wohnungen, lebhafter Kultur, Grünflächen und Diversität. Aber auch ein Zug, das seine internationale Verantwortung wahrnimmt, das Menschen in Not statt Rohstofffirmen willkommen heisst. Ein Zug, das die Menschen und die Umwelt statt Profite für Wenige ins Zentrum stellt.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug