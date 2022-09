Unihockey – Herren NLB Kloten-Dietlikon Jets holt sich die ersten drei Punkte gegen RD March-Höfe Altendorf Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Kloten-Dietlikon Jets auswärts gegen RD March-Höfe Altendorf 5:4. 18.09.2022, 03.26 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kloten-Dietlikon Jets: Simon Müller brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Joel Renold Kloten-Dietlikon Jets mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 34. Minute gelang RD March-Höfe Altendorf (Marco Fässler) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Micha Brunner traf für RD March-Höfe Altendorf. Saku Liikka erzielte in der 39. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für RD March-Höfe Altendorf. Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Andrea Vitali traf für Kloten-Dietlikon Jets.

Michel Wüst erzielte in der 52. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Kloten-Dietlikon Jets. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Kloten-Dietlikon Jets stellte Joel Renold in Minute 59 her. Jan Wittenwiler brachte RD March-Höfe Altendorf in der 60. Minute auf ein Tor heran. Das 4:5 blieb aber der Schlussstand.

Joel Renold mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Kloten-Dietlikon Jets: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Joel Renold mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Ryan Ulrich mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Jan Wittenwiler (Tor: 1, Assist: 0), Marco Fässler (Tor: 1, Assist: 0), Micha Brunner (Tor: 1, Assist: 0), Saku Liikka (Tor: 1, Assist: 0) und Kilian Franzen (Tor: 0, Assist: 1).

Kloten-Dietlikon Jets liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 8. Auf Kloten-Dietlikon Jets wartet im nächsten Spiel das Team UHC Thun. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sporthalle Ruebisbach Kloten).

Nach dem zweiten Spiel steht RD March-Höfe Altendorf noch immer bei null Punkten. Für RD March-Höfe Altendorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen UHT Eggiwil weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (16.30 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

