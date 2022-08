Zuger Wahlen 2022 Konstantin Beck im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 13.28 Uhr

Ich bin Volkswirt und war 28 Jahre in der Krankenkasse tätig, unter anderem als verantwortlicher Aktuar. Dabei habilitierte ich mich an der Universität Luzern. Die viel beachtete Habilitationsschrift löste fünf Gesetzes-Revisionen aus, davon vier in der Schweiz, mit dem Effekt steigender Prämien-Rabatte für junge Erwachsene und besserem Schutz chronisch Kranker im Kassenwettbewerb.

Mir geht es stehts um eine nachhaltige Sozialpolitik, deren Kosten nicht auf die Jungen geschoben werden, vor allem aber um eine informierte Gesellschaft, die auf vorhandenen, statistischen Fakten ihre politischen Entscheide fällt. Dazu kommt ein praktisches Engagement für Menschen mit Behinderungen. Meinen Ausgleich finde ich beim Lesen und Musik machen.

