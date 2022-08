Zuger Wahlen 2022 Marcus Bühler im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 13.31 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Marcus Bühler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Marcus Bühler stellt sich in eigenen Wort vor)

Als Unternehmer pflege ich und als Bürger erwarte ich einen vernünftigen Umgang mit unseren Finanzen. Geld, das einem nicht gehört auszugeben ist einfach, wird aber in der Tendenz, immer öfter, als gegeben erachtet. Wer Freiheit an die erste Stelle setzt, der bekennt sich, so wie ich, zu einer freien Marktwirtschaft. Engagiert und begeistert, bin ich ein Fan der Schweiz und von Zug. Durch meine Berufsjahre im Ausland wurde meine Haltung pro Schweiz zusätzlich verstärkt. Meine Grundhaltung ist: zum Bestehenden Sorge tragen, ohne sich Neuen zu verschliessen und darauf zu achten, dass wir unser Schicksal nicht an Dritte delegieren, sondern selber mit Augenmass und Eigenverantwortung wahrnehmen.

Sie können auf mich zählen - #15!

