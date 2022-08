Zuger Wahlen 2022 Maria Meier im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Maria Meier den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Familien sollen sich in Zug wohlfühlen und Freiräume in der Natur finden können. Für die Entwicklung eines Kindes ist es wichtig, dass es in einer anregenden Umgebung aufwachsen kann. Dazu gehören für mich Freizeitangebote ausserhalb und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten in der Schule. Als Mutter und Lehrerin setze ich mich für kinderfreundliche Plätze in der Natur und lernförderliche Räumlichkeiten und Klassengrössen an Schulen ein.

