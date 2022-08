Zuger Wahlen 2022 Mark Gustafson im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte. 31.08.2022, 14.34 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Mark Gustafson den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Mark Gustafson stellt sich in eigenen Wort vor)

Auch in Zukunft sollen wir in Baar und im Kanton Zug eine möglichst hohe Lebensqualität haben. Dafür braucht es mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Mehr Vertrauen in den Einzelnen und weniger Vorschriften für alle. Das schliesst auch das Gewerbe mit ein. Ein heute prosperierendes Gewerbe ist ein Garant für den Wohlstand von morgen. Wir müssen auch in Zukunft in die Bildung investieren. Wissen ist unser grösster Rohstoff und ein Schlüssel den Menschen mehr Möglichkeiten zu bieten und Arbeitsplätze und Innovation zu schaffen. Es braucht keine Steuern auf Vorrat und Ausgaben Es braucht ein schlankes und effizientes Gemeinwesen, welches in schlechten Zeiten dadurch finanziellen Spielraum und somit Handlungsfreiheit hat.

___

