Zuger Wahlen 2022 Mirjam Arnold-Herrmann im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat. 30.08.2022, 23.47 Uhr

Hier präsentiert sich Mirjam Arnold-Herrmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Mirjam Arnold-Herrmann stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich stehe ein für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Jede Familie soll sich so organisieren können, wie sie es für richtig hält. Die Kosten für die Drittbetreuung der Kinder sind heute oftmals so hoch, dass keine echte Wahl besteht. Da wir heute die Zukunft künftiger Generationen gestalten, sind wir verpflichtet, nachhaltig und sorgsam mit unseren verfügbaren Ressourcen umzugehen. Sorge tragen müssen wir auch unserer Landwirtschaft, denn sie produziert unsere Nahrungsmittel. Dies muss einhergehen mit einem fortschrittlichen Umweltschutz. Schliesslich setze ich mich dafür ein, dass KMU optimale Rahmenbedingungen erhalten und so auch künftige Generationen in unserem Kanton eine Zukunft haben.

___

