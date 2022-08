Zuger Wahlen 2022 Nico Casillo im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 13.32 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Nico Casillo den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Nico Casillo stellt sich in eigenen Wort vor)

Aufgewachsen bin ich im schönen Steinhausen. Nach der obligatorischen Schulzeit habe ich die kaufmännische Lehre in der Versicherungsbranche absolviert. Inzwischen arbeite ich als KMU- und Privatkundenberater bei der AXA in Steinhausen. Eine kontinuierliche Weiterbildung und Engagement in Milizämtern sind mir sehr wichtig. Die Freiheit und Sicherheit im Kanton Zug ist mein grosses Bestreben. Es muss sich lohnen etwas zu tun. Bei diesem Tun soll der Bürger von den Behörden unterstützt und nicht eingeschränkt werden. Attraktive und sinnvolle Beschäftigungen für unsere junge Generation ersetzen einiges an pädagogischer Arbeit.

___

Mehr zu den Zuger Wahlen

Alle Berichte zu den Zuger Wahlen finden Sie in unserem Wahldossier.

In unserem Wahlen-ABC haben wir Wissenswertes rund um die Wahlen zusammengestellt.

Für jede Zuger Gemeinde können Sie in einem eigenen Dossier mehr zur Ausgangslage erfahren und die Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen: Baar | Cham | Hünenberg | Menzingen | Neuheim | Oberägeri | Risch | Steinhausen | Unterägeri | Walchwil | Zug