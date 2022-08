Zuger Wahlen 2022 Nik Studer im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Nik Studer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Nik Studer stellt sich in eigenen Wort vor)

Im Cham beziehungsweise im Kanton Zug wohnen zu dürfen, ist ein Privileg. Damit dies auch für künftige Generationen so bleibt, stehe ich ein für eine nachhaltige Politik. Das Chamer Gewerbe soll weiter gestärkt und unser Wirtschaftsstandort gesichert werden. Als Bauingenieur ist es mir ein besonders Anliegen, dass Infrastrukturprojekte sorgfältig und mit genügend Ressourcen realisiert werden. Die Verkehrsprobleme in Cham sollen zum Wohle der Bevölkerung, aber auch im Interesse des Gewerbes gelöst werden. Am Herzen liegen mir zudem optimale familienergänzende Betreuungsstrukturen, damit berufstätige Eltern ihr volles Entwicklungspotenzial ausschöpfen können.

___

