Unihockey – Herren NLB RD March-Höfe Altendorf beendet Niederlagenserie gegen UHT Eggiwil Nach fünf Niederlagen in Serie hat RD March-Höfe Altendorf am Sonntag gegen UHT Eggiwil einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:3. 12.12.2022, 11.51 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für UHT Eggiwil: Daniel Gerber brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Manuel Fankhauser sorgte in der 8. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHT Eggiwil. In der 18. Minute gelang RD March-Höfe Altendorf (Fabio Diethelm) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für RD March-Höfe Altendorf fiel in der 18. Minute (Micha Brunner). Jan Wittenwiler brachte RD March-Höfe Altendorf 3:2 in Führung (20. Minute). Tizian Widmer erhöhte in der 25. Minute zur 4:2-Führung für RD March-Höfe Altendorf.

Dank dem Treffer von Jan Schwendimann (50.) reduzierte sich der Rückstand für UHT Eggiwil auf ein Tor (3:4). Mit dem 5:3 für RD March-Höfe Altendorf schoss Kilian Franzen das letzte Tor der Partie.

Jan Wittenwiler mit der beste Skorer

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jan Wittenwiler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHT Eggiwil: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Daniel Gerber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Fabio Diethelm zum besten Spieler von RD March-Höfe Altendorf gekürt. Bei UHT Eggiwil wurde diese Ehre Daniel Gerber zuteil.

In der Tabelle liegt RD March-Höfe Altendorf weiterhin auf Rang 10. Das Team hat 16 Punkte. RD March-Höfe Altendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Ticino Unihockey (Platz 5). Das Spiel findet am 17. Dezember statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

UHT Eggiwil rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat 20 Punkte. UHT Eggiwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von UHC Thun an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (19.30 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

