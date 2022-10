Unihockey – Herren NLB RD March-Höfe Altendorf mit drei Punkten auswärts gegen UHC Grünenmatt RD March-Höfe Altendorf behielt im Spiel gegen UHC Grünenmatt am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 10.10.2022, 02.07 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für RD March-Höfe Altendorf: Pirmin Winteler brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für RD March-Höfe Altendorf stellte Micha Brunner in Minute 18 her. RD March-Höfe Altendorf erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Markus Piittisjärvi weiter auf 3:0.

In der 26. Minute verkleinerte Nico Strohl den Rückstand von UHC Grünenmatt auf 1:3. Fabio Gygli brachte UHC Grünenmatt in der 52. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Pirmin Winteler mit zwei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Pirmin Winteler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sven Kistler zum besten Spieler von RD March-Höfe Altendorf gekürt. Bei UHC Grünenmatt wurde diese Ehre Pascal Hügli zuteil.

RD March-Höfe Altendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es RD March-Höfe Altendorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn UHC Lok Reinach (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

UHC Grünenmatt steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 5). Das Team hat acht Punkte. UHC Grünenmatt tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von UHC Thun an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (20.00 Uhr, MUR Thun).

