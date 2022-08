Zuger Wahlen 2022 Regula Werder im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Regula Werder den Wählerinnen und Wählern.

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Regula Werder stellt sich in eigenen Wort vor)

Vor 15 Jahren zugezogen, habe ich mich rasch in Hünenberg eingelebt. Durch die Vereinsarbeit in der Eichezunft habe ich Hünenberg schnell kennen- und schätzen gelernt. Als wir 2014 das Kultursilo eröffnet haben, habe ich damit einen weiteren Zugang zu der Zuger Bevölkerung gefunden. Durch meine Berufe als Lehrerin und als Inhaberin des Kultursilos spanne ich den Bogen von Bildung und Kultur bis hin zu der Zuger Wirtschaft. Zu der Zeit der Pandemie war ich in beiden Berufen von gravierenden Massnahmen betroffen. Es hat mich beeindruckt, wie schnell im Kanton Zug konstruktive Lösungen durch die Politik ermöglicht wurden, aber auch, wie wichtig der Dialog zwischen Bürger und Bürgerinnen und Politik ist. Dafür möchte ich mich im Kantonsrat engagieren.

