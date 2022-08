Zuger Wahlen 2022 Rupan Sivaganesan im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Zug kann mehr. Das heisst für mich: Unsere innovative Wirtschaft nimmt global und in Zug ihre Verantwortung wahr. Es bedeutet, dass Wohnraum für alle erschwinglich ist

und genügend Betreuungsplätze für Kinder, ältere und pflegebedürftige Menschen quartiernah vorhanden sind. Der Zugersee ist nicht nur öffentlich, sondern mit einem Uferweg für alle zugänglich. Wer in Zug lebt, setzt auf individuelle Freiheit und Gemeinwohl. Wer nach Zug kommt, lebt auch in Zukunft in Einklang von Stadt und Natur.

