Zuger Wahlen 2022 Silvia Graemiger im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat. 31.08.2022, 14.33 Uhr

Lukas Schnurrenberger

Avp Media-

(chm)

Hier präsentiert sich Silvia Graemiger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Silvia Graemiger stellt sich in eigenen Wort vor)

Aufgewachsen in St.Gallen, nach beruflich bedingten Auslandaufenthalten in New York und London seit rund 20 Jahren wohnhaft in Zug. Sportlich sowie kulturell aktiv, vielseitig interessiert und engagiert im Kreise der Familie (2 Kinder) und von Freunden.

Zug als Wirtschaftsstandort: Gesunde Stadtfinanzen, attraktive Steuern für Unternehmen und Private, tiefe Staatsquote versus Regulierung, Pragmatismus und Lösungsorientiertheit

Zug als Kulturstandort: Spezifische, fortwährende Förderung von Institutionen, welche die Bedeutung von Zug innerhalb der Schweiz und auch über die Landesgrenzen durch Ausstellungen und Oeffentlichkeitsarbeit zusätzlich positiv beeinflussen

Zug als Lebensraum: Entwicklung von zukunftsträchtigen Quartieren

